Эксперты МТС назвали пять самых полезных аксессуаров для смартфона

Чехлы, пленки, часы и беспроводные наушники — все, что нужно для защиты и удобства использования гаджетов

13 мая 2026, 10:00, ИА Амител

Смартфон / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Современный человек редко расстается с мобильным устройством: там и контакты, и соцсети, и календарь, и камера, и игры. Для такого верного спутника производители выпустили массу полезных дополнений. Одни берегут технику, другие повышают удобство, третьи развлекают. Эксперты МТС составили подборку наиболее нужных.

Защита корпуса и дисплея

Самый нужный аксессуар — защитный чехол. Он хоть и скроет красивую заднюю панель, зато убережет гаджет при падении. Самые простые и надежные варианты — силиконовые или поликарбонатные бамперы. Часто они идут в комплекте. Выбирайте модель, которая чуть выше поверхности экрана: тогда можно спокойно класть телефон дисплеем вниз. У бампера бывают дополнительные функции — петелька для ремешка или кармашек для карты. Чехол-книжка закрывает устройство со всех сторон и дает лучшую защиту.

Экран тоже уязвим. Ключи, острый угол мебели, любопытный ребенок или собака — все это риски. Есть даже городская легенда, как владелец уронил iPhone ("Айфон") на экран iPad ("Айпад") и разбил сразу оба дисплея. От таких угроз спасет защитная пленка либо стекло. Пленка тонкая (три слоя) и бережет только от царапин. А стекло значительно толще, у него есть антибликовое и олеофобное покрытие, оно принимает удар на себя — под треснувшим стеклом останется целый экран.

Быстрая зарядка и наушники

Быстрое зарядное устройство — адаптер, который может отдавать устройству электроэнергию с повышенным напряжением и силой тока. Совместимые с ним гаджеты заряжаются в два раза быстрее, некоторые флагманы из Китая набирают 100% за 40 минут. Такие блоки часто кладут в коробку, но их можно купить отдельно. Проверяйте поддержку быстрой зарядки в инструкции к мобильному устройству или на сайте производителя.

Наушники, которые не связаны с телефоном проводом и могут работать по одному, называются TWS (True Wireless Stereo — "Тру Вайрелесс Стерео"). Обычно их продают с чехлом — там они не только хранятся, но и заряжаются. Подключаются наушники по Bluetooth ("Блютуз"), и каждый из них можно использовать как гарнитуру. TWS бывают двух видов. Вкладыши стоят в ушной раковине и не защищают от внешних звуков. Они удобны для прогулок или поездок на велосипеде — когда нужно слышать и музыку и то, что происходит вокруг. Внутриканальные наушники вставляются глубже, хорошо изолируют шум, звук у них насыщеннее и объемнее. К ним прилагаются амбушюры разных размеров. Дорогие модели часто оснащают активным шумоподавлением.

Умные часы и браслеты

Эти аксессуары уже заменили многим обычные часы. Они считают шаги и пульс, показывают уведомления, с некоторых даже звонят. При выборе ориентируйтесь на нужные функции. Для оценки сна и подсчета калорий, например, хватит простого фитнес-браслета. Часы — это стильный аксессуар и полноценный гаджет, способный во многих случаях заменить смартфон.