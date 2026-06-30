Эль-Ниньо и неурожай: почему кофе и шоколад могут резко подорожать
На рынке какао серьезное давление создает ситуация в Западной Африке, где засухи и болезни растений снизили объемы сбора бобов, а для кофе критичными оказались погодные условия в Бразилии и Вьетнаме
30 июня 2026, 18:04, ИА Амител
В мире возможно повышение цен на кофе и шоколад из-за природного явления Эль-Ниньо, которое влияет на производство тропических культур, сообщают "Финансы Mail".
«Эль-Ниньо характеризуется повышением температуры поверхностных вод в центральной и восточной частях Тихого океана. Это приводит к изменению погодных условий в различных регионах, увеличивая вероятность засух, ливней, жарких волн и ураганов. Особенно это опасно для рынка какао, поскольку значительная часть его производства сосредоточена в Западной Африке. Обильные осадки могут вызвать заболевания растений, а последующая жара и недостаток влаги снижают урожай. В 2024 году из-за неурожая цены на какао резко выросли, достигая более 12 тысяч долларов за тонну в отдельные периоды», — пишет издание.
В конце июня цены на фьючерсы какао на Нью-Йоркской товарной бирже увеличились примерно до 5040 долларов за тонну, рост — на 8,5%.
Влияние Эль-Ниньо на кофейный рынок зависит от сорта: засухи во Вьетнаме и Индонезии могут негативно сказаться на производстве робусты, тогда как ситуация с арабикой будет зависеть от погодных условий в Бразилии.
Рост биржевых цен не сразу приводит к увеличению стоимости в магазинах из-за курса валют, логистических затрат, контрактов и запасов. Тем не менее производители шоколада могут уменьшить вес плиток или изменить состав продукции, чтобы компенсировать высокие затраты на сырье.
19:28:43 30-06-2026
Буду пить цикорий с гвоздикой
21:37:12 30-06-2026
Гость (19:28:43 30-06-2026) Буду пить цикорий с гвоздикой ... Знаете как он выглядит, в смысле растение, а не растворимый в банке, его полно у нас))
19:44:42 30-06-2026
Ваще кофе терпеть ненавижу
19:57:39 30-06-2026
да народу-то плевать на вопрос почему!
07:55:28 01-07-2026
Так-то все ничего, но природные условия в Западной Африке, Бразилии и во Вьетнаме на этот раз подкачали.Континеты, они такие...
11:35:40 01-07-2026
Я эту песню про кофе и какао слышу уже наверное год пятый подряд. И так то Арабика прекрасно растет и во Вьетнаме, ее там просто дофигища. сам был на плантация, видел как производят и Арабику и менее качественную Робусту и элитный сорт Лювак как получается.