Это позволит снизить давление на розничные цены и поддержать спрос

08 мая 2026, 18:16, ИА Амител

Кофе / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Кофе не должен превращаться в недоступную роскошь, заявил в беседе с "Лентой.ру" депутат Госдумы от ЛДПР Каплан Панеш. Он предлагает временно заморозить пошлины и приостановить рост цен на этот популярный напиток.

Согласно заявлению депутата, цены на кофе значительно возросли из-за неблагоприятных погодных условий, сложностей с транспортировкой и общего роста цен в мировой экономике. Эти изменения уже ощутили многие россияне, для которых кофе является неотъемлемой частью повседневной жизни. Увеличение стоимости зерна вынуждает кофейни повышать цены на свои услуги, что негативно сказывается на мелких предпринимателях в сфере общественного питания.

Панеш выступает за временное обнуление пошлин на импорт кофе в Россию сроком на один год.

«Это позволит сдержать рост цен и при этом не окажет значительного влияния на государственный бюджет. За этот период можно ожидать стабилизации ситуации на мировом рынке кофе, а российские импортеры смогут найти более эффективные способы доставки продукции», - считает он.

Также Панеш предлагает активизировать переговоры с Индонезией и другими основными экспортерами кофе с целью заключения долгосрочных контрактов с фиксированными ценами. Такой подход позволит России, как одной из крупнейших стран-потребителей кофе, напрямую сотрудничать с производителями, избегая лишних посредников.

Депутат считает необходимым снизить налоговую нагрузку на малый бизнес в сфере общественного питания. Он предлагает сохранить освобождение от НДС для предприятий, работающих по упрощенной системе налогообложения, и распространить эту льготу на вновь открывающиеся кофейни. Также Панеш выступает за упрощение процесса получения пониженных тарифов страховых взносов для небольших кофейных заведений.