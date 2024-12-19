Еще один барнаульский рынок лишится своего статуса

Речь идет о "Главрынке" на проспекте Космонавтов

19 декабря 2024, 09:35, ИА Амител

"Китайский рынок" в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Барнаульский "Главрынок", который известен среди горожан как "Китайский", на пр. Космонавтов, 59, перестанет быть рынком. Соответствующее постановление городской администрации опубликовали на правовом портале мэрии Барнаула.

Юридическое лицо "Торгово-производственный комплекс Алтайского края", владеющее торговой площадкой, само обратилось к властям с просьбой прекратить разрешение на организацию рынка. Оно действовало с 2022 года. Вероятно, "Главрынок" станет ярмаркой, как ранее это сделал Новый рынок на ул. Пионеров. Изменения затронут и Сельхозрынок на ул. Северо-Западной.

А Крытый рынок Барнаула сейчас переживает непростые времена – 14 декабря 80 арендаторов, которые торгуют здесь, уведомили в одном из мессенджеров, что в срок до 15 января 2025 года они обязаны освободить торговые площади. Арендаторы и покупатели Крытого рынка обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой помешать его закрытию. Власти Барнаула взяли ситуацию на особый контроль.