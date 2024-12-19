Еще один барнаульский рынок лишится своего статуса
Речь идет о "Главрынке" на проспекте Космонавтов
19 декабря 2024, 09:35, ИА Амител
Барнаульский "Главрынок", который известен среди горожан как "Китайский", на пр. Космонавтов, 59, перестанет быть рынком. Соответствующее постановление городской администрации опубликовали на правовом портале мэрии Барнаула.
Юридическое лицо "Торгово-производственный комплекс Алтайского края", владеющее торговой площадкой, само обратилось к властям с просьбой прекратить разрешение на организацию рынка. Оно действовало с 2022 года. Вероятно, "Главрынок" станет ярмаркой, как ранее это сделал Новый рынок на ул. Пионеров. Изменения затронут и Сельхозрынок на ул. Северо-Западной.
А Крытый рынок Барнаула сейчас переживает непростые времена – 14 декабря 80 арендаторов, которые торгуют здесь, уведомили в одном из мессенджеров, что в срок до 15 января 2025 года они обязаны освободить торговые площади. Арендаторы и покупатели Крытого рынка обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой помешать его закрытию. Власти Барнаула взяли ситуацию на особый контроль.
09:39:47 19-12-2024
как-то зависли в 90-х.
давно пора их оттуда вытаскивать.
09:45:33 19-12-2024
Вместо того, чтобы в условиях санкций максимально упростить людям параллельный импорт и затаривание недостающей гражданам продукцией власти продолжают закручивать гайки. Максимально отодвигают людей от торговли и самообеспеченности. Это и "маркировка", и закрытие торговых точек и повышение таможенных пошлин...А начиналось всё под "благородным" предлогом очистки города от "комков". Все теперь поняли как работает рынок и конкуренция? Сейчас всё, ради чего многие Родину продали в 90-е прикроют и останется народ у разбитого корыта за железным занавесом. Только без социальных гарантий, равенства и братства...
09:52:29 19-12-2024
Дюша (09:45:33 19-12-2024) Вместо того, чтобы в условиях санкций максимально упростить ... если бы люди книжки читали, то знали бы ,что любой капитал стремится к укрупнению и монополизации.
09:58:10 19-12-2024
Гость (09:52:29 19-12-2024) если бы люди книжки читали, то знали бы ,что любой капитал с... ... давле конкурентов и минимизации издержек
10:13:44 19-12-2024
Гость (09:52:29 19-12-2024) если бы люди книжки читали, то знали бы ,что любой капитал с... Так он и стремится...Останется только осенние ярмарки прикрыть и запретить выращивать еду на личном участке.
10:31:04 19-12-2024
Дюша (10:13:44 19-12-2024) Так он и стремится...Останется только осенние ярмарки прикры... и вот кто вас за язык тянул, рационализатор вы этакий???
09:57:31 19-12-2024
Дюша (09:45:33 19-12-2024) Вместо того, чтобы в условиях санкций максимально упростить ... Мне и в прошлом ты представлялся неким атавизмом времен совка. А сейчас, по прошествии времени, у тебя маразм стал прогрессировать. И ведь не сказать, что ты папиросы Беломор курил и с проездным в ОТ ездил. Но откуда в голове такой бардак....
11:41:45 19-12-2024
Гость (09:57:31 19-12-2024) Мне и в прошлом ты представлялся неким атавизмом времен совк... Ты в своей башке сначала разберись,умник хренов,а потом людей учи.Из эксплуататоров видно или местных заинтересованных чинуш?
13:10:26 19-12-2024
Дюша (09:45:33 19-12-2024) Вместо того, чтобы в условиях санкций максимально упростить ... Расплакался как дитя. Тренд на E-commers, VB,Ozon в помощь.
13:02:13 20-12-2024
Дюша (09:45:33 19-12-2024) Вместо того, чтобы в условиях санкций максимально упростить ... Тенденция налицо и только ракшиным всех мастей на радость (((
09:48:41 19-12-2024
Что даёт переименование рынка в ярмарку? Раньше (давно) на ярмарках разрешалось не применять ККМ, а сейчас?
10:12:21 19-12-2024
Гость (09:48:41 19-12-2024) Что даёт переименование рынка в ярмарку? Раньше (давно) на я... А тем отличается, что ярмарки работают по определенным датам (даже не дням недели), а рынки - всегда! Кроме того, ярмарки в основном тематические: медовая, мясная и пр. Думаю, отличия существенные!
10:38:52 19-12-2024
Гость (10:12:21 19-12-2024) А тем отличается, что ярмарки работают по определенным датам... Зачем вы врете? Вот режим работы ярмарки из новости выше: Эко-Ярмарка "На Взлетной"
Адрес: Барнаул, ул. Взлетная, 2к График работы: ежедневно с 09:00 до 20:00
11:09:11 19-12-2024
Гость (09:48:41 19-12-2024) Что даёт переименование рынка в ярмарку? Раньше (давно) на я... ярмарка это ярмарка. Сегордня она на этом месте а завтра на другом проводится. А рынок это обьект размещенный на городской территории на постоянной основе. Смекаете? Если вам надо построить на месте рынка например три выстоки жилых или ТЦ вы должны рынок снести и землю изьять. С ярмаркой ваще проблем не будет
11:54:19 19-12-2024
умник (11:09:11 19-12-2024) ярмарка это ярмарка. Сегордня она на этом месте а завтра на ... Ярмарка это мероприятие, организованное для реализации услуг и товаров, а рынок связан с объектом недвижимости или зданием, зарегистрированным в Роскадастре. Юридически ликвидировать рынок проблематично, с ярмаркой юридически всë чисто. Была и сплыла.
09:48:51 19-12-2024
Возродите промышленность, обеспечьте людей рабочими местами, а потом "модернизируйте" торговлю.
09:55:11 19-12-2024
Дюша (09:48:51 19-12-2024) Возродите промышленность, обеспечьте людей рабочими местами,... да.
"Высокоуважаемый белый господин трамп! во первых строках своего письма прошу вас: возродите промышленность, обеспечьте людей рабочими местами, а потом "модернизируйте" торговлю."
блин, ну хватит уже ныть-то!
13:20:15 19-12-2024
Musik (09:55:11 19-12-2024) да."Высокоуважаемый белый господин трамп! во первых стро... Милостивый государь
Есть у вас сейчас редиска? Нету. Есть огурчики с веточек? Нету! Ну так куда же вы в Калашный ряд то с таким рылом претесь? Едьте на ярманку и свидетельствуйте вам мое почтение
11:39:46 19-12-2024
Дюша (09:48:51 19-12-2024) Возродите промышленность, обеспечьте людей рабочими местами,... Ну дак иди возрождай, чего тут то завис ? От твоей писанины в комментах промышленность не возродится. Или кто-то как обычно должен тебе все сделать ?
12:44:11 19-12-2024
Гость (11:39:46 19-12-2024) Ну дак иди возрождай, чего тут то завис ? От твоей писанины ... А мы её (промышленность)не разваливали.Вот кто её ухайдакал вот тот и пусть её восстанавливает и несёт ответственность.Мы создавали, а не разворовывали.
09:58:50 19-12-2024
А зачем это? Есть комментарии?
10:03:46 19-12-2024
Давно пора разогнать спекулянтов, обвешивающих честных граждан.
11:57:40 19-12-2024
Гость (10:03:46 19-12-2024) Давно пора разогнать спекулянтов, обвешивающих честных гражд... а вы "чесный" сами будете поросят выращивать или перейдете на мясо из Ленты и Ашана на анаболиках выращеных?
10:12:43 19-12-2024
Остались Тëплый и Янтарный. Кому-то не нравится слово "Рынок"
11:02:05 19-12-2024
Гость (10:12:43 19-12-2024) Остались Тëплый и Янтарный. Кому-то не нравится слово "Рынок... Торговым сетям и торговым центрам, думаю. Ищите кому это выгодно
12:43:19 19-12-2024
Застройщикам выгодно. Не благодарите. Здание небольшое и уже в принципе полусамортизированное. А земли много. Свечек 10-15воткнуть можно. Странная массовая история.
13:22:16 19-12-2024
Ежик (12:43:19 19-12-2024) Застройщикам выгодно. Не благодарите. Здание небольшое и уже... помнится в Москве имелся такой же тренд -рынки застраивать. Уж не связано ли с этим?
12:45:14 19-12-2024
Вероятно это связано с обратным переходом от рыночной экономики к клановой.
13:14:21 19-12-2024
Гость (12:45:14 19-12-2024) Вероятно это связано с обратным переходом от рыночной эконом... Переход не обратный а в новый, цифровой уровень, E-commerc.
14:46:28 19-12-2024
Неким симптомом является то что люди сразу пишут президенту, а не городской администрации
14:52:14 19-12-2024
Гость (14:46:28 19-12-2024) Неким симптомом является то что люди сразу пишут президенту,... Еще большим симптомом является то, что люди пишут на Амик свои вопросы президенту. Хотя в новости указаны все варианты. Но людям пофиг. Увидели "задать вопрос Путину" и понесли ботинки Митю... Население думать перестает потихоньку... И это очень плохо...
15:14:37 19-12-2024
Гость (14:52:14 19-12-2024) Еще большим симптомом является то, что люди пишут на Амик св... Люди таким образом формируют общественное мнение. Это первое. Второе - журналист Амик может присутствовать на мероприятии лично и задать вопрос прямо Президенту, выбрав тему читателей. Так что с населением всё нормально, думать не перестали)))
15:22:02 19-12-2024
Гость (15:14:37 19-12-2024) Второе - журналист Амик может присутствовать на мероприятии лично и задать вопрос прямо Президенту Простите великодушно, я понимаю, что женщин про их возраст спрашивать неприлично... Но сколько вам годиков?
22:29:40 19-12-2024
В 90х при разрушении командой Чубайса предприятий , производств , крушении экономики был большой рост предпринимательства как в китае, а может больше. Но благодаря действия правительств пошло полое удушение всех инициатив! Душат всё и малое и среднее предпринимательство , душат сельское хозяйство ( потом а что масло дорогое?) .Чубайсятина прёт! 80 предпринимателей + дополнительные работники + потребители дети предпринимателей+ дети работников , думаю что и пред пенсионеры - кто о них позаботится , губернатор?, правительство?. ! Правительство пусть оформит сокращение , компенсацию утерянной прибыли . Пусть правительство обеспечит работой получившихся безработных (конечно сказка!). Цены растут , но виноваты не предприниматели , а привитизаторы , в данный момент всё повторяется.
22:39:47 19-12-2024
Гость (10:03:46 19-12-2024) Давно пора разогнать спекулянтов, обвешивающих честных гражд... Бери чек и жалуйся в Роспотребнадзор, составляй претензию на законных основаниях , причем не только на рынке . Плеваться не надо в колодец.
16:52:24 20-12-2024
Может это и правильно, поменьше торгашей, побольше рабочих на заводах, артелях и т д. Производство нужно развивать, а не услуги, курьерство и всякого рода рабочих раньше называющихся разного рода рабочими.
05:35:46 21-12-2024
Ден (16:52:24 20-12-2024) Может это и правильно, поменьше торгашей, побольше рабочих н... Дурак да и только! Где производства, где артели? Давно на пр. Космонавтов был или на Калинина? Там, где производства были, либо торговые центры, либо полуразрушенные корпуса стоят. Что производить-то собрался?