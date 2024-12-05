Еще один барнаульский рынок потерял свой статус

Теперь это коснулось сельхозрынка

05 декабря 2024, 10:25, ИА Амител

Ярмарка в Барнауле / Фото: t.me/barnaul_org

Сельхозрынок на ул. Северо-Западной в Барнауле лишился своего статуса. Об этом сообщили в мэрии.

С заявлением о прекращении действия сельскохозяйственного рынка обратилась сама организация. Вероятно, как и в случае с "Новым рынком", он станет ярмаркой. Эту процедуру также прошли другие торговые площадки Барнаула.

Напомним, ранее стало известно, что статус поменяет и барнаульский "Новый рынок". По словам руководства, он станет ярмаркой. На торговле это не отразится. О причинах реорганизации директор организации Марина Прокудина не распространялась.