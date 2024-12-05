Еще один барнаульский рынок потерял свой статус
Теперь это коснулось сельхозрынка
05 декабря 2024, 10:25, ИА Амител
Ярмарка в Барнауле / Фото: t.me/barnaul_org
Сельхозрынок на ул. Северо-Западной в Барнауле лишился своего статуса. Об этом сообщили в мэрии.
С заявлением о прекращении действия сельскохозяйственного рынка обратилась сама организация. Вероятно, как и в случае с "Новым рынком", он станет ярмаркой. Эту процедуру также прошли другие торговые площадки Барнаула.
Напомним, ранее стало известно, что статус поменяет и барнаульский "Новый рынок". По словам руководства, он станет ярмаркой. На торговле это не отразится. О причинах реорганизации директор организации Марина Прокудина не распространялась.
10:42:23 05-12-2024
А всё-таки, в чём конкретно отличия ярмарки от рынка, и с какой целью рынки превращают в ярмарки?
11:10:06 05-12-2024
Гость (10:42:23 05-12-2024) А всё-таки, в чём конкретно отличия ярмарки от рынка, и с ка... Рынок работает по расписанию с 8-17 например ежедневно.. Ярмарка ели повезет с погодой и если будет настроение у организатора)) ( пишу как бывший организатор ярмарок )
12:39:06 05-12-2024
Гость (11:10:06 05-12-2024) Рынок работает по расписанию с 8-17 например ежедневно.. Ярм... вы не путайте организатора и собственника участка, здания. Есть договора аренды. все как раньше! НОВЫЕ законы почитайте, там ответы
11:29:49 05-12-2024
Гость (10:42:23 05-12-2024) А всё-таки, в чём конкретно отличия ярмарки от рынка, и с ка... Вероятно, чтобы убрать с площадей и скверов районные ярмарки выходного дня. Ликвидация рынков и киосков с фруктами, которые мешают бизнесу жадных лыжников.
13:46:02 05-12-2024
Гость (10:42:23 05-12-2024) А всё-таки, в чём конкретно отличия ярмарки от рынка, и с ка... Видимо налогов меньше платить
16:06:41 05-12-2024
Гость (10:42:23 05-12-2024) А всё-таки, в чём конкретно отличия ярмарки от рынка, и с ка... Уважаемый, все просто.нужна землица из под рынка, заберут, потом ещё одну многоэтажку или торговый центр поставят.у нас же в Барнауле очень мало торговых центров...как-то так...
11:58:30 05-12-2024
антисанитария.
фтопку.
12:25:57 05-12-2024
Раздолье для карманников и лиц измученных нарзаном.
Свинство и антисанитария.
Все эти базары, как и комки, давно пора ликвидировать, как страшный пережиток совка и девяностых.
Не понимаю плачущих по фруктовым киоскам. Вы их ценник видели? Даже у привозящих фрукты-овощи со своей исторической родины, при всесторонней поддержке своих диаспор "тоже россиян" и то конские цены. А у маленьких киосков - тем более...
Так что будущее за большими сетями, принимаете ли вы это или нет...
13:18:32 05-12-2024
Гость (12:25:57 05-12-2024) Раздолье для карманников и лиц измученных нарзаном.Свинс... вы пока едите то что вам продают сети и оно сьедобное. Знаете почему? Потому что выложи они несьедобное человек купит сьедобное как раз на базаре у частника. Если ваша идея фикс предположим сбудется то сети вам будут скармливать такое что даже свиньи есть не станут. А вы будуте охать ахать и жрать. И платить вдесятеро
06:53:26 06-12-2024
Гость (12:25:57 05-12-2024) Раздолье для карманников и лиц измученных нарзаном.Свинс... Не правда. Фрукты, овощи и сухофрукты гораздо вкуснее и качественнее как раз в киоске, чем в той же Машке. В сетевых магазинах можно конечно найти яблоки подешевле, но на них же без слез смотреть нельзя. Вялые , какие-то жухлые. И еще. Мне вот тут мысль в голову пришла. Каждый рынок один раз в месяц закрывают на санобработку. А когда вы видели сетевой магазин закрытый на санобработку? Представляете как там по ночам мыши с тараканами ходят по фруктам? Ладно фрукты - их моют перед едой. А семечки, орехи, крупы, продаваемые на разновес? Выпечка? БРРР
12:29:06 05-12-2024
Гость (11:10:06 05-12-2024) Рынок работает по расписанию с 8-17 например ежедневно.. Ярм... собственник тот же. ему выходные не нужны! И время не изменится и график- каждый день кроме сан.дня!
13:36:52 05-12-2024
Гость (12:29:06 05-12-2024) собственник тот же. ему выходные не нужны! И время не измени... ок.. смысл в замене только наименования? НАФИГА?
14:23:09 05-12-2024
Меньше ограничений на ярмарке. Во-вторых, меньше проверок... Ведь ярмарка - это якобы не постоянное мероприятие. И каждые три года происходит либо якобы смена хозяина, либо название... Чтобы был официальный повод для непроведения проверок...
15:46:54 05-12-2024
На рынке ККМ обязательны, а на ярмарке нет.
18:32:14 05-12-2024
ППШариков (15:46:54 05-12-2024) На рынке ККМ обязательны, а на ярмарке нет.... Не обязательны только на ярмарке выходного дня с количеством торговых мест не более 50.
00:59:46 06-12-2024
снесите и сделайте там Жилкомплекс! умоляю