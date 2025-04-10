Адвокат рассказала, как отсрочить исполнение решения суда

Это возможно "в крайних и действительно обоснованных случаях"

10 апреля 2025, 09:00, ИА Амител

Деревянный молоток судьи / Фото: amic.ru

По закону каждый россиянин может попросить отложить исполнение решения суда. Как убедить судью принять такое решение, "Секрету фирмы" рассказала адвокат, партнер юридической фирмы "Стрим" Алена Антонова.

Когда приостановка акта может понадобиться

Некоторые судебные решения начинают действовать сразу после вынесения, к примеру, о выплате зарплаты или восстановлении на работе. Также суд может разрешить сразу выполнить решение, когда об этом просит истец.

Но представим, что небольшая фирма проиграла суд и должна заплатить пять миллионов рублей. Она подала апелляцию, суд разрешил немедленно взыскать деньги. А из-за этого фирма не может платить зарплату, оплачивать аренду и счета. Пока фирма выиграет апелляцию, она уже может разориться, все сотрудники уволятся.

Так, даже не вступившее в силу решение суда может серьезно повлиять на проигравшую сторону, подчеркнула адвокат.

Когда судебный акт могут приостановить

Алена Антонова называет два сценария:

решение обжаловали и хотят предотвратить проблемы от его исполнения, особенно если оно должно исполняться немедленно;

исполнение решения может нанести моментальный ущерб или лишить возможности вернуть имущество, если его отменят позже.

Приостановить же исполнение решения суда могут:

суд первой инстанции – если речь идет о привлечении к административной ответственности, судебный акт вступил в силу, но обжалуется;

если речь идет о привлечении к административной ответственности, судебный акт вступил в силу, но обжалуется; суд апелляционной инстанции – если жалоба уже подана;

если жалоба уже подана; суд кассационной инстанции – если подана жалоба на вступившее в законную силу решение, в случае если кассационная жалоба принята к производству.

Как добиться приостановления

Для приостановления исполнения нужно подать соответствующее ходатайство. В суде кассационной инстанции такую просьбу можно изложить прямо в кассационной жалобе, отметила адвокат.

Ходатайство должно содержать:

ссылку на дело и поданную апелляционную или кассационную жалобу;

обоснование, почему приостановка необходима (например, значительный ущерб, невозможность возврата исполненного и другие риски, которые видит заявитель);

доказательства доводов заявителя (финансовые документы, справки, выписки, экспертные заключения и все, что может заставить суд согласиться удовлетворить просьбу).

Есть нюансы

Алена Антонова подчеркнула, что суд редко идет навстречу авторам подобных ходатайств. По ее словам, он делает это только в крайних, действительно обоснованных случаях.

"Помимо указанного выше, нелишним будет предоставить суду подтверждение вашей готовности и возможности исполнить решение, если оно все же не будет отменено. Например, выписку по счету о наличии у вас для исполнения денежных средств, документы, подтверждающие внесение их на депозит суда или нотариуса и т. п. Суд при принятии решения по данному вопросу будет исходить в том числе и из сохранения баланса интересов сторон", – пояснила она.

Адвокат советует предоставить обеспечение и обосновать, почему "повернуть исполнение вспять" будет трудно или невозможно.

Антонова также указала, что, помимо ходатайства в суд, можно подать уведомление в службу судебных приставов о том, что такой документ заявлен. Как правило, приставы не торопятся исполнять судебный акт, если знают, что его исполнение может быть приостановлено.