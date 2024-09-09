Фанаты питерского "Зенита" оскорбили барнаульского футболиста Соболева

Это произошло во время матча второй команды питерцев

09 сентября 2024, 08:15, ИА Амител

Александр Соболев / Фото: пресс-служба питерского "Зенита"

Во время матча второй команды "Зенита" со "Знаменем Труда" болельщики "Зенита" оскорбляли новоиспеченного нападающего "сине-бело-голубых" Александра Соболева. Об этом сообщает "Чемпионат".

30 августа "Зенит" объявил о переходе 27-летнего нападающего, который ранее выступал за московский "Спартак". В текущем сезоне Российской премьер-лиги Соболев сыграл один матч за "красно-белых" и не смог отличиться. В июле футболист был отстранен от тренировок с основной командой московского клуба.

За минувший сезон Соболев провел 34 матча во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 9 результативных передач. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость нападающего составляет 7,5 миллиона евро.