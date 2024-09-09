Фанаты питерского "Зенита" оскорбили барнаульского футболиста Соболева
Это произошло во время матча второй команды питерцев
09 сентября 2024, 08:15, ИА Амител
Во время матча второй команды "Зенита" со "Знаменем Труда" болельщики "Зенита" оскорбляли новоиспеченного нападающего "сине-бело-голубых" Александра Соболева. Об этом сообщает "Чемпионат".
30 августа "Зенит" объявил о переходе 27-летнего нападающего, который ранее выступал за московский "Спартак". В текущем сезоне Российской премьер-лиги Соболев сыграл один матч за "красно-белых" и не смог отличиться. В июле футболист был отстранен от тренировок с основной командой московского клуба.
За минувший сезон Соболев провел 34 матча во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 9 результативных передач. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость нападающего составляет 7,5 миллиона евро.
08:25:36 09-09-2024
Почему их называют фанатами (фан от аглицкого- веселый, кажись), матерщинники из культурной столицы)
13:45:25 09-09-2024
гость (08:25:36 09-09-2024) Почему их называют фанатами (фан от аглицкого- веселый, кажи... Фан- это "вентилятор" :)
14:16:22 09-09-2024
Гость (13:45:25 09-09-2024) Фан- это "вентилятор" :)... Тем более)
08:31:10 09-09-2024
Козлы
08:56:56 09-09-2024
Такая у него судьбинушка, сам выбрал! Спартак его в люди вывел, а он так эту команду кинул! Даже зиновских фанов воротит от нашего земели!
09:50:02 09-09-2024
Коля с Потока (08:56:56 09-09-2024) Такая у него судьбинушка, сам выбрал! Спартак его в люди выв... Колясик, тебя отстраняют от работы,срезают зарплату,но ты упорно ходишь на завод,ибо ты не кидала,а чОткий пацанчик с Потока? Небось на Шинном трудишься?
09:15:01 09-09-2024
В люди вывел себя сам, с начала в Крыльях,) в Спартак пришел уже готовым мастером, что и демонстрировал, много негатива в сторону Соболева, а есть еще другая сторона,) видимо не все в команде Спартак хорошо,)?