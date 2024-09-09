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Фанаты питерского "Зенита" оскорбили барнаульского футболиста Соболева

Это произошло во время матча второй команды питерцев

09 сентября 2024, 08:15, ИА Амител

Александр Соболев / Фото: пресс-служба питерского "Зенита"
Александр Соболев / Фото: пресс-служба питерского "Зенита"

Во время матча второй команды "Зенита" со "Знаменем Труда" болельщики "Зенита" оскорбляли новоиспеченного нападающего "сине-бело-голубых" Александра Соболева. Об этом сообщает "Чемпионат".

30 августа "Зенит" объявил о переходе 27-летнего нападающего, который ранее выступал за московский "Спартак". В текущем сезоне Российской премьер-лиги Соболев сыграл один матч за "красно-белых" и не смог отличиться. В июле футболист был отстранен от тренировок с основной командой московского клуба.

За минувший сезон Соболев провел 34 матча во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 9 результативных передач. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость нападающего составляет 7,5 миллиона евро.

Футбол

Комментарии 7

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гость

08:25:36 09-09-2024

Почему их называют фанатами (фан от аглицкого- веселый, кажись), матерщинники из культурной столицы)

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Гость

13:45:25 09-09-2024

гость (08:25:36 09-09-2024) Почему их называют фанатами (фан от аглицкого- веселый, кажи... Фан- это "вентилятор" :)

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гость

14:16:22 09-09-2024

Гость (13:45:25 09-09-2024) Фан- это "вентилятор" :)... Тем более)

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Гость

08:31:10 09-09-2024

Козлы

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Коля с Потока

08:56:56 09-09-2024

Такая у него судьбинушка, сам выбрал! Спартак его в люди вывел, а он так эту команду кинул! Даже зиновских фанов воротит от нашего земели!

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Гость

09:50:02 09-09-2024

Коля с Потока (08:56:56 09-09-2024) Такая у него судьбинушка, сам выбрал! Спартак его в люди выв... Колясик, тебя отстраняют от работы,срезают зарплату,но ты упорно ходишь на завод,ибо ты не кидала,а чОткий пацанчик с Потока? Небось на Шинном трудишься?

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гость

09:15:01 09-09-2024

В люди вывел себя сам, с начала в Крыльях,) в Спартак пришел уже готовым мастером, что и демонстрировал, много негатива в сторону Соболева, а есть еще другая сторона,) видимо не все в команде Спартак хорошо,)?

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