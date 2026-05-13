Фанаты увидели в "Симпсонах" предсказание вспышки хантавируса на круизном лайнере
Речь идет о 19-й серии 23-го сезона, вышедшей в 2012 году
13 мая 2026, 17:34, ИА Амител
Создатели "Симпсонов" вновь оказались в центре обсуждений, после того как зрители увидели сходство между одним из эпизодов мультсериала и недавней вспышкой хантавируса на круизном лайнере. На это обратила внимание британская газета Daily Mirror, пишет ОСН.
Речь идет о 19-й серии 23-го сезона, вышедшей в 2012 году. По сюжету Гомер Симпсон вместе с семьей отправляется в морской круиз. Однако отдых пассажиров прерывается тревогой: на борту объявляют о распространении смертельного вируса под названием "Пандора". После обращения генерала Уильяма Салливана на лайнере начинается паника.
Обсуждение серии вновь вспыхнуло после инцидента на судне MV Hondius. В апреле во время рейса из аргентинского города Ушуайя к Испании на борту произошла вспышка хантавируса. Заболевание подтвердили у 11 человек, трое пассажиров скончались. На судне находились около 150 человек, преимущественно граждане Великобритании, Испании, Нидерландов и США.
Хантавирусы представляют собой семейство патогенов, переносчиками которых обычно являются мелкие млекопитающие. В тяжелых случаях заболевание может вызывать поражение легких, сердечную недостаточность и геморрагическую лихорадку.
Симпсоны уже много лет называют мультсериалом-предсказателем. За десятилетия существования проекта зрители неоднократно находили совпадения между сюжетами серий и реальными событиями — от политических перемен до технологических новинок. Одним из самых известных примеров считается эпизод, в котором создатели якобы предсказали избрание Дональда Трампа президентом США.
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