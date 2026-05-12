Уже известно о нескольких летальных случаях

12 мая 2026, 13:41, ИА Амител

Медицинская маска / Фото: amic.ru

Вспышка хантавирусной инфекции, которая произошла на лайнере MV Hondius, вышедшем из Аргентины, вызвала огромный резонанс во всем мире. Сразу несколько стран провели масштабную эвакуацию и организовали карантинные мероприятия. Многие пассажиры находятся под наблюдением. Также известно о нескольких погибших.

О том, насколько опасен хантавирус, как он передается, какие у него симптомы и может ли он вызвать новую мировую пандемию, — в материале amic.ru.

1 Что известно о вспышке хантавируса на круизном лайнере? Вспышка произошла на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, который в апреле отправился из Аргентины. Сообщается, что на борту было 147 человек — 60 членов экипажа и 87 пассажиров. После того как на судне выявили инфекцию, сразу несколько государств начали эвакуировать своих граждан. Меньше двух суток потребовалось на то, чтобы более сотни человек были вывезены в свои страны: Францию, Канаду, Ирландию, Испанию, Нидерланды, Великобританию. Власти США вывезли сразу 17 своих граждан и одного британца, который постоянно проживает в Америке. Все эвакуированные пассажиры и члены экипажа теперь находятся на карантине в своих странах. За ними пристально наблюдают медики. Телеканал CNN сообщил о трех погибших в результате вспышки: это супружеская пара из Нидерландов и гражданка Германии. Сообщается, что еще одна пассажирка (француженка) находится в тяжелом состоянии — у нее подтвердили заражение хантавирусом. В других странах есть еще подтвержденные случаи, но у этих людей симптомов пока не выявили. Всего же, по данным ВОЗ, зарегистрировано не менее девяти случаев заражения.

2 Что такое хантавирус? Это целая группа вирусов, которая получила свое название в 1970-х от реки Хантан в Южной Корее. Именно в тех местах тогда удалось подробно изучить один из подвидов инфекции. Сегодня же известно о нескольких вариантах вируса, которые характерны для разных регионов мира. Особенность хантавирусов в том, что они циркулируют преимущественно в среде грызунов. Чаще всего зараженными оказываются мыши, крысы и другие мелкие млекопитающие. При этом животные обычно не страдают от вируса — они могут долгое время оставаться переносчиками. Заразившись, они пожизненно выделяют вирус вместе с мочой, слюной и пометом. А вот у человека хантавирус может вызывать целый ряд симптомов, включая опасные для жизни.

3 Насколько опасен хантавирус? Хантавирус может довести человека до тяжелого состояния и даже смерти. Есть два глобальных подвида инфекции, которые регулярно выявляют у людей. Первый распространен в Европе и Азии (в России в том числе). Он вызывает геморрагическую лихорадку с почечным синдромом, поражая сосуды и почки. Этот вариант течения болезни в народе называют "мышиной лихорадкой". Второй вид хантавируса характерен для стран Америки. Он вызывает хантавирусный легочный синдром, при котором страдают легкие и сердечно-сосудистая система. Этот сценарий заболевания нередко доводит пациента до крайне тяжелого состояния. Летальность "европейского" варианта оценивают в 1–15%, а "американского" — в 30–40%. Дополнительная опасность состоит в том, что специфического лечения хантавируса не существует, как и вакцинации. Врачи могут лишь сдержать распространение инфекции противовирусными препаратами, а также проводить симптоматическое лечение. Для спасения тяжелых пациентов применяют ИВЛ, кислородную поддержку и интенсивную терапию.

4 Как передается хантавирусная инфекция? Главный способ передачи — аэрозольный (воздушно-пылевой). Частицы выделений грызунов, высыхая, поднимаются в воздух и смешиваются с пылью. Так что человек чаще всего вдыхает в себя вирус. Гораздо реже встречаются случаи, когда человек заражается через укус или при употреблении загрязненной пищи. Случаи передачи хантавируса от человека к человеку тоже встречаются редко. Ученые пока предполагают, что существует лишь один штамм, который может передаваться среди людей — он распространен в Южной Америке. Поэтому чаще всего люди заражаются, когда проводят какие-то работы в местах обитания грызунов. уборку дачи после зимы;

работу в подвале или сарае;

разбор старых вещей и коробок;

работу на складах, фермах и в сельском хозяйстве. Любой контакт с поверхностями и помещениями, где обитают или могут обитать мыши или крысы, потенциально опасен для человека.

5 Какие симптомы у хантавируса? На начальных этапах симптомы напоминают типичную ОРВИ: температура, слабость, головная боль, ломота в теле. С развитием болезни симптомы становятся более тяжелыми и опасными: боли в пояснице, снижение количества мочи, проблемы с дыханием, снижение давления.

6 Кто рискует умереть от хантавируса? В особой группе риска по хантавирусу — дети, пожилые люди и те, кто уже страдает какими-либо хроническими заболеваниями. Именно у этих людей инфекция чаще всего переходит в тяжелую форму.

7 Может ли хантавирус распространиться по России? В Роспотребнадзоре напомнили, что хантавирусы и без того регулярно встречаются на территории нашей страны еще с конца 1970-х. Есть даже сезонность распространения инфекции, вызванная ростом активности мышей и крыс в весенне-летний период. Вариант, распространенный в России, вызывает геморрагическую лихорадку с почечным синдромом. Это менее опасный вид инфекции, чем тот, который выявили на круизном лайнере. В ведомстве также сослались на позицию ученых — те считают крайне низкой вероятность сценария, при котором распространенный у нас хантавирус мутирует и начнет передаваться от человека к человеку. В Роспотребнадзоре давно отработаны механизмы выявления очагов инфекции и применения карантинных мер. Конечно, не исключены и единичные завозные случаи. Но на границе организован санитарный контроль, чтобы свести вероятность такого сценария к минимуму. Поэтому глобальной угрозы нет.