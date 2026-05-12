Вспышка хантавирусной инфекции, которая произошла на лайнере MV Hondius, вышедшем из Аргентины, вызвала огромный резонанс во всем мире. Сразу несколько стран провели масштабную эвакуацию и организовали карантинные мероприятия. Многие пассажиры находятся под наблюдением. Также известно о нескольких погибших.
О том, насколько опасен хантавирус, как он передается, какие у него симптомы и может ли он вызвать новую мировую пандемию, — в материале amic.ru.
Что известно о вспышке хантавируса на круизном лайнере?
Вспышка произошла на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, который в апреле отправился из Аргентины. Сообщается, что на борту было 147 человек — 60 членов экипажа и 87 пассажиров. После того как на судне выявили инфекцию, сразу несколько государств начали эвакуировать своих граждан. Меньше двух суток потребовалось на то, чтобы более сотни человек были вывезены в свои страны: Францию, Канаду, Ирландию, Испанию, Нидерланды, Великобританию. Власти США вывезли сразу 17 своих граждан и одного британца, который постоянно проживает в Америке.
Все эвакуированные пассажиры и члены экипажа теперь находятся на карантине в своих странах. За ними пристально наблюдают медики.
Телеканал CNN сообщил о трех погибших в результате вспышки: это супружеская пара из Нидерландов и гражданка Германии. Сообщается, что еще одна пассажирка (француженка) находится в тяжелом состоянии — у нее подтвердили заражение хантавирусом. В других странах есть еще подтвержденные случаи, но у этих людей симптомов пока не выявили.
Всего же, по данным ВОЗ, зарегистрировано не менее девяти случаев заражения.
Что такое хантавирус?
Это целая группа вирусов, которая получила свое название в 1970-х от реки Хантан в Южной Корее. Именно в тех местах тогда удалось подробно изучить один из подвидов инфекции. Сегодня же известно о нескольких вариантах вируса, которые характерны для разных регионов мира.
Особенность хантавирусов в том, что они циркулируют преимущественно в среде грызунов. Чаще всего зараженными оказываются мыши, крысы и другие мелкие млекопитающие. При этом животные обычно не страдают от вируса — они могут долгое время оставаться переносчиками. Заразившись, они пожизненно выделяют вирус вместе с мочой, слюной и пометом.
А вот у человека хантавирус может вызывать целый ряд симптомов, включая опасные для жизни.
Насколько опасен хантавирус?
Хантавирус может довести человека до тяжелого состояния и даже смерти. Есть два глобальных подвида инфекции, которые регулярно выявляют у людей.
Первый распространен в Европе и Азии (в России в том числе). Он вызывает геморрагическую лихорадку с почечным синдромом, поражая сосуды и почки. Этот вариант течения болезни в народе называют "мышиной лихорадкой".
Второй вид хантавируса характерен для стран Америки. Он вызывает хантавирусный легочный синдром, при котором страдают легкие и сердечно-сосудистая система. Этот сценарий заболевания нередко доводит пациента до крайне тяжелого состояния.
Летальность "европейского" варианта оценивают в 1–15%, а "американского" — в 30–40%.Дополнительная опасность состоит в том, что специфического лечения хантавируса не существует, как и вакцинации. Врачи могут лишь сдержать распространение инфекции противовирусными препаратами, а также проводить симптоматическое лечение. Для спасения тяжелых пациентов применяют ИВЛ, кислородную поддержку и интенсивную терапию.
Как передается хантавирусная инфекция?
Главный способ передачи — аэрозольный (воздушно-пылевой). Частицы выделений грызунов, высыхая, поднимаются в воздух и смешиваются с пылью. Так что человек чаще всего вдыхает в себя вирус. Гораздо реже встречаются случаи, когда человек заражается через укус или при употреблении загрязненной пищи.
Случаи передачи хантавируса от человека к человеку тоже встречаются редко. Ученые пока предполагают, что существует лишь один штамм, который может передаваться среди людей — он распространен в Южной Америке.
Поэтому чаще всего люди заражаются, когда проводят какие-то работы в местах обитания грызунов.
- уборку дачи после зимы;
- работу в подвале или сарае;
- разбор старых вещей и коробок;
- работу на складах, фермах и в сельском хозяйстве.
Любой контакт с поверхностями и помещениями, где обитают или могут обитать мыши или крысы, потенциально опасен для человека.
Какие симптомы у хантавируса?
На начальных этапах симптомы напоминают типичную ОРВИ: температура, слабость, головная боль, ломота в теле. С развитием болезни симптомы становятся более тяжелыми и опасными: боли в пояснице, снижение количества мочи, проблемы с дыханием, снижение давления.
Кто рискует умереть от хантавируса?
В особой группе риска по хантавирусу — дети, пожилые люди и те, кто уже страдает какими-либо хроническими заболеваниями. Именно у этих людей инфекция чаще всего переходит в тяжелую форму.
Может ли хантавирус распространиться по России?
В Роспотребнадзоре напомнили, что хантавирусы и без того регулярно встречаются на территории нашей страны еще с конца 1970-х. Есть даже сезонность распространения инфекции, вызванная ростом активности мышей и крыс в весенне-летний период. Вариант, распространенный в России, вызывает геморрагическую лихорадку с почечным синдромом. Это менее опасный вид инфекции, чем тот, который выявили на круизном лайнере.
В ведомстве также сослались на позицию ученых — те считают крайне низкой вероятность сценария, при котором распространенный у нас хантавирус мутирует и начнет передаваться от человека к человеку.
В Роспотребнадзоре давно отработаны механизмы выявления очагов инфекции и применения карантинных мер. Конечно, не исключены и единичные завозные случаи. Но на границе организован санитарный контроль, чтобы свести вероятность такого сценария к минимуму.
Поэтому глобальной угрозы нет.
Насколько велик риск новой мировой пандемии из-за хантавируса?
Такой сценарий тоже описывается как маловероятный. Хантавирус — довольно редкая инфекция, вероятность передачи которой от человека к человеку крайне мала. Поэтому специалисты не видят в случившемся глобальной угрозы.
14:06:58 12-05-2026
дежавю...)))