Вирусолог объяснила, почему в России не нужен карантин из-за хантавируса

Инфекция, вспыхнувшая на круизном лайнере MV Hondius в Атлантике, в РФ не зафиксирована

12 мая 2026, 10:57, ИА Амител

Вирус / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Доктор медицинских наук, врач‑инфекционист и вирусолог Елена Малинникова в беседе с РИА Новости заверила, что вводить общий карантин для всех россиян из‑за вспышки хантавируса на круизном лайнере в Атлантике не потребуется.

Эксперт пояснила, что карантинные меры могут применяться только к людям, прибывающим из регионов, где зафиксирован хантавирус. Если у таких путешественников обнаружат признаки заболевания, их могут поместить в больницу. При этом о масштабном карантине по всей стране речи не идет.

Малинникова также отметила, что на данный момент нет данных о наличии в России варианта хантавируса, выявленного на круизном судне. По словам специалиста, в стране действует система "Санитарный щит" — она оперативно выявляет любые потенциально опасные вирусы, попадающие на территорию РФ. Кроме того, доступны специальные тест‑системы для диагностики инфекции. Поэтому сейчас задача состоит в контроле за ситуацией, а не в ведении экстренных мер.

Ранее радио RMF FM со ссылкой на главного санитарного инспектора Польши сообщило, что один человек помещен на карантин из‑за подозрения в заражении хантавирусом. Также стало известно, что 20 британских пассажиров круизного лайнера MV Hondius, где произошла вспышка инфекции, по возвращении в Великобританию были изолированы в больнице на северо‑западе Англии.

Вспышка смертельно опасного хантавируса зафиксирована на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, следовавшем из Аргентины в Кабо‑Верде. Всемирная организация здравоохранения подтвердила семь случаев заражения, три из которых закончились летальным исходом. В воскресенье судно прибыло к берегам острова Тенерифе.