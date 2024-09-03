Фирменный трамвай с изображением хоккеистов "Динамо-Алтая" запустят в Барнауле
Сейчас художники завершают оформление вагона
03 сентября 2024, 12:40, ИА Амител
Фирменный трамвай, покрашенный в цвета хоккейного клуба "Динамо-Алтай", запустят в Барнауле. Сейчас художники занимаются оформлением вагона, который выйдет на линию до конца осени. Об этом журналистам рассказал директор ХК "Динамо-Алтай" Руслан Чайкин.
"Мы рады, что власти Барнаула пошли нам навстречу. Теперь у клуба появится фирменный трамвай с изображением команды и эмблемы клуба", – пояснил Руслан Чайкин и добавил, что в случае положительных отзывов барнаульцев в клубе не исключают разработку "хоккейного" мурала на одной из стен дома в краевой столице.
Напомним, что ХК "Динамо-Алтай" начнет свой сезон OLIMPBET чемпионата России – ВХЛ 3 сентября дома против новокузнецкого "Металлурга". Задача на этот период – повторить прошлогодний результат, когда наша команда, обладая одним из самых маленьких бюджетов в лиге, заняла 20-е место из 29. В этом году в лиге будет выступать на четыре клуба больше. Учитывая такое количество игр, бюджет динамовцев должен составить около 160 миллионов рублей. Из них около 131 миллиона – средства краевого бюджета.
О перспективах команды в новом сезоне читайте в нашем тексте.
12:45:04 03-09-2024
Хороший транвай - на таких наверное ФМДостоевский ездил
12:53:29 03-09-2024
Разукрашенный? Да. В чём фирменность? Если бы они купили городу трамвай,да раскрасили- тогда да,понимаю.
13:03:36 03-09-2024
Гость (12:53:29 03-09-2024) Разукрашенный? Да. В чём фирменность? Если бы они купили гор... Они бюджетники. Как они городу трамвай купят?
16:01:49 03-09-2024
Гость (13:03:36 03-09-2024) Они бюджетники. Как они городу трамвай купят?... Ну отремонтировали бы, по видео с ютуба.
16:45:25 03-09-2024
Гость (13:03:36 03-09-2024) Они бюджетники. Как они городу трамвай купят?... А как вот "От Губернатора" Карлина трамвай ездил? Вот как? Тоже непонятно.
16:23:08 03-09-2024
а билеты на этот трамвай будут стоить также как на матч с участием клуба?
16:53:21 03-09-2024
Гость (16:23:08 03-09-2024) а билеты на этот трамвай будут стоить также как на матч с уч... какой вы меркантильный кю!
жалкую тысчёнку пожалели..
17:08:01 03-09-2024
Мусик (16:53:21 03-09-2024) какой вы меркантильный кю!жалкую тысчёнку пожалели..... уже 13 лет не езжу на трамваях. они мне не по пути. так что, Мурзик, башляй за чужие хотелки самостоятельно.
16:51:16 03-09-2024
В трамвае надо поручни в виде клюшек сделать, сиденья, как на трибуне, водителя в костюм вратаря с маской, кондуктора - судьи со свистком. Пассажиров обилечивать тематическими билетами, повесить табло и продавать дудки с трещотками.
17:27:19 03-09-2024
Вместо трат на толпу, бессмысленно гоняющую резиновый диск по льду, 160 млн. можно потратить на несколько новых трамвайных вагонов для Барнаула ...
17:50:54 03-09-2024
Чучмек (17:27:19 03-09-2024) Вместо трат на толпу, бессмысленно гоняющую резиновый диск п... От трамваев пробки в городе
Трамваи с рельсам на металлолом сдать
Деньги поделить по прописанным барнаульцам
20:52:11 03-09-2024
Гость (17:50:54 03-09-2024) От трамваев пробки в городеТрамваи с рельсам на металлол... Весьма странное заявление. Особенно принимая во внимание, что два легковых автомобиля перевозят максимум десять человек и занимают на дороге место, равное месту, занимаемому одним трамваем. При этом трамвай вмещает сотню пассажиров. Осталось задуматься, сколько места останется на проезжей части, если все сто прежних трамвайных пассажиров рассядутся по автомобилям ...