Фирменный трамвай с изображением хоккеистов "Динамо-Алтая" запустят в Барнауле

Сейчас художники завершают оформление вагона

03 сентября 2024, 12:40, ИА Амител

Барнаульский трамвай / Фото: сообщество транспорта города

Фирменный трамвай, покрашенный в цвета хоккейного клуба "Динамо-Алтай", запустят в Барнауле. Сейчас художники занимаются оформлением вагона, который выйдет на линию до конца осени. Об этом журналистам рассказал директор ХК "Динамо-Алтай" Руслан Чайкин.

"Мы рады, что власти Барнаула пошли нам навстречу. Теперь у клуба появится фирменный трамвай с изображением команды и эмблемы клуба", – пояснил Руслан Чайкин и добавил, что в случае положительных отзывов барнаульцев в клубе не исключают разработку "хоккейного" мурала на одной из стен дома в краевой столице.

Напомним, что ХК "Динамо-Алтай" начнет свой сезон OLIMPBET чемпионата России – ВХЛ 3 сентября дома против новокузнецкого "Металлурга". Задача на этот период – повторить прошлогодний результат, когда наша команда, обладая одним из самых маленьких бюджетов в лиге, заняла 20-е место из 29. В этом году в лиге будет выступать на четыре клуба больше. Учитывая такое количество игр, бюджет динамовцев должен составить около 160 миллионов рублей. Из них около 131 миллиона – средства краевого бюджета.

О перспективах команды в новом сезоне читайте в нашем тексте.