Второй заход. Как клуб "Динамо-Алтай" проведет новый сезон и что изменилось в команде

Бюджет клуба на сезон составит около 160 миллионов рублей. Задача — повторить прошлогодний результат

03 сентября 2024, 06:15, ИА Амител

Игра ХК "Динамо-Алтай" /Фото: сайт клуба

Хоккейный клуб "Динамо-Алтай" начнет свой сезон OLIMPBET чемпионата России – ВХЛ 3 сентября дома против новокузнецкого "Металлурга". Задача на этот период – повторить прошлогодний результат, когда наша команда, обладая одним из самых маленьких бюджетов в лиге, заняла 20-е место из 29. В этом году в лиге будет выступать на четыре клуба больше. Учитывая такое количество игр, бюджет динамовцев должен составить около 160 миллионов рублей. Из них около 131 миллиона – средства краевого бюджета. О планах на предстоящий сезон 30 августа журналистам рассказали представители руководства клуба и тренерского штаба. Рассказываем, что изменится в жизни "Динамо-Алтая" в этом сезоне.

33 команды и предпосылки стать чемпионом России. Как такое возможно?

В этом году лигу пополнили четыре клуба – "Магнитка" (Магнитогорск), "Олимпия" (Кирово-Чепецк), "Торпедо-Горький" (Нижний Новгород) и "Юнисон" (Москва). В итоге каждая команда сыграет друг с другом и проведет по одному матчу на своем поле и поле соперника. Всего – по 64 матча (32 на своем поле и 32 на выезде). Из-за этого чемпионат продлится не до апреля, а до конца мая.

В нынешнем турнире будут разыгрывать звание чемпиона страны. Ранее этот титул присуждали победителю КХЛ, но теперь лига станет самостоятельной, а главным хоккейным турниром страны будет именно ВХЛ. Его победители в этом сезоне смогут получить звание мастера спорта.

"Чемпионат будет непростым для нас. Состав участников вырос. Думаю, сложно будет вести конкуренцию с другими соперниками. Плотность выросла, игр много и тренироваться практически нет возможности. Но мы были к этому готовы", – заявил директор клуба Руслан Чайкин.

Изменился ли состав команды?

По сравнению с прошлым сезоном руководству клуба удалось сохранить около 50% состава – всего 14 игроков. Не смогли договориться с вратарем Вадимом Никитиным, который потрясающе провел прошлый сезон. Динамовцы сделали голкиперу щедрое предложение по зарплате, но Никитин выбрал все же другой вариант. Клуб покинул и капитан Александр Ремов. Два талантливых игрока Максим Неволин и Никита Миллер приняли предложение от команд КХЛ. Причем за Миллера (теперь он играет за ХК "Автомобилист") барнаульский клуб заработал большую компенсацию. Какую именно – коммерческая тайна. Неволин же пополнил ряды "Торпедо" из Нижнего Новгорода.

Со всеми игроками попрощались на позитивной ноте, утверждает генеральный менеджер "Динамо-Алтая" Артемий Лакиза. В Барнауле ребятам не могли платить так много по сравнению с конкурентами.

Что касается новичков, то руководство клуба довольно трансферной политикой в межсезонье. Бюджет у "Динамо-Алтая" один из самых маленьких в ВХЛ и было сложно рассчитывать на приезд дорогих и опытных игроков.

"Была задача сделать боевую команду. Считаю, что мы хорошо сработали в этом плане", – отметил Артемий Лакиза.

С полным списком игроков на сезон 2024/2025 года можно ознакомиться на сайте клуба.

Кто будет капитаном клуба?

На тайном голосовании игроки решили, что лидером команды будет Виктор Комаров, который прошлый сезон также провел в "Динамо-Алтае".

Какой бюджет у клуба?

Входной "билет" в ВХЛ – 130 миллионов рублей. Именно такой бюджет должен быть у команды, чтобы участвовать в чемпионате. В итоге из краевого бюджета выделили 131 миллион рублей. При этом чтобы завершить сезон, клубу необходимо около 160 миллионов рублей. Разницу в 30 миллионов клуб намерен заработать за счет продажи билетов, а также привлечения средств спонсоров. По словам директора "Динамо-Алтая" Руслана Чайкина, после относительно успешного прошлого сезона многие предприниматели готовы вкладывать средства в хоккейный проект. А тратить есть на что: за год подорожала спортивная форма и инвентарь. А еще возникла проблема с покупкой коньков. Для этого приходится пользоваться параллельным импортом и покупать коньки через Казахстан.

"С уважением относимся к другим командам Алтайского края, но хоккей – очень дорогой вид спорта. Расходы на команду растут с каждым годом", – отметил Руслан Чайкин.

Через год у "Динамо-Алтая" бюджет должен быть 200 миллионов рублей. Деньги на это будут?

Да, руководство ВХЛ уже предупредило администрацию клубов лиги, что с сезона 2025/2026 они должны тратить на спортсменов не менее 200 миллионов рублей. В противном случае команду не допустят до турнира.

"У нас есть год, чтобы собрать эту сумму. Предварительно получено одобрение главы региона Виктора Томенко, который обещал нам поддержку в этом вопросе", – отметил Руслан Чайкин.

Что еще появится у клуба в новом сезоне?

В этом году у "Динамо-Алтая" появится фирменный магазин атрибутики. В ближайшее время его откроют на первом этаже "Титов-Арены". В продаже будут поло, футболки, свитшоты, а также худи. По словам руководства клуба, качество продукции очень хорошее.

Также в Барнауле запустят фирменный трамвай, который будет разрисован в цвета "Динамо-Алтая". Сейчас художники завершают работу и запустят "хоккейный" вагон осенью.

Из других изменений – на "Титов-Арене" планируют установить новое звуковое оборудование. Дело в том, что клуб долгое время не мог сделать этого, потому что арена принадлежит частному лицу. Однако руководству динамовцев удалось договориться с собственником и с привлечением внебюджетных средств установить новое оборудование.

А что будет с ценами на билеты?

В этом сезоне они не изменятся. Отметим, что стоимость билетов на "Динамо-Алтай" остается одной из самых низких в лиге.

Какая задача на сезон?

По словам Руслана Чайкина – выступить не хуже, чем в прошлом сезоне. Сделать это будет трудно, учитывая, что соперники серьезно усилились. В целом тренерский штаб "Динамо-Алтая" планирует играть в атакующий хоккей, который нравился бы болельщикам.