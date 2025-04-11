В краевой столице около 20 фонтанов

11 апреля 2025, 15:00, ИА Амител

Фонтан в городе Барнауле /Фото: amic.ru

Фонтаны в Барнауле ориентировочно заработают накануне Дня Победы 9 мая. Об этом amic.ru сообщили в пресс-службе мэрии краевой столицы. К этому времени специалисты МБУ "Благоустройство и озеленение" проведут работу по расконсервации фонтанов, а также почистят их после зимы.

Традиционно фонтаны в городе начинали работу в начале мая с наступлением теплой погоды. Всего в Барнауле действует около 20 фонтанов: у театра драмы на площади Сахарова; "Лилия" на Нулевом километре; у торгового центра "Россия"; "Глобус" на пр. Красноармейском; "Рыбка" по улице Молодежной. Планируется, что все они заработают к праздничным выходным в честь 9 мая.

Также в Барнауле можно освежиться у фонтанов на площади Мира, в Зеленом сквере за Государственным художественным музеем Алтайского края на площади Октября, в районе ТРЦ "Сити-Центр", на пересечении улиц Антона Петрова и Малахова, "Космос" на Нулевом километре, "Афродита" по улице Георгиева, "Южный" по улице Чайковского, в Научном городке и на улице Панфиловцев.

Узнать местоположение фонтанов в Барнауле можно на нашей специальной карте.