Барнаульцы хлынули в открывшийся магазин H&M. Фоторепортаж

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

23 августа в барнаульском ТРЦ «Арена» вновь заработал магазин одежды H&M. Ещё до открытия в очередь перед входом в отдел выстроились десятки желающих закупиться товарами шведского бренда. Компания намерена распродать остатки товара и после этого окончательно уйти из России.

Как отмечает фотокорреспондент amic.ru, покупателей оказалось настолько много, что уже спустя 20 минут после открытия пускать всех подряд перестали и вход ограничили. При этом ажиотажа среди посетителей нет: люди не дерутся за вещи и спокойно покупают то, что им нужно.

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Отметим, что отделы H&M в торговых центрах «Галактика» и «Пионер» должны открыться на этой неделе. Представитель ТРЦ «Арена» в разговоре с amic.ru также отмечал, что точки рассчитывают проработать два-три месяца, распродавая остатки, — новых вещей завозить не будут.

Напомним, магазины H&M приостановили работу в России после начала спецоперации на Украине. В июле компания объявила о полном уходе из РФ. Сеть сообщала о планах временно возобновить работу розничных точек с 1 августа, чтобы устроить распродажу оставшегося товара, однако в Барнауле в этот день магазины не открылись.