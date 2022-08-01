В Барнауле 1 августа не открылись магазины H&M
Аналогичная ситуация наблюдается и в других городах Сибири
1 августа 2022, 13:17, Никита Черников
Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Магазины одежды Н&М не возобновили работу в Барнауле 1 августа. В торговом центре Galaxy отдел по-прежнему закрыт, при этом внутри горит свет, передаёт корреспондент amic.ru.
Как отмечает ТАСС, аналогичная ситуация наблюдается и в других региональных центрах Сибирского федерального округа и Дальнего Востока.
18 июля руководство шведской компании объявило о полном уходе из России. Сеть сообщала о планах возобновить работу розничных точек с 1 августа, чтобы устроить распродажу оставшегося товара.
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