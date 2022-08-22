Стало известно, когда откроются все магазины H&M в Барнауле

Магазины H&M откроются в Барнауле на этой неделе в ТЦ «Арена», «Галактика» и «Пионер». Все они будут работать в штатном режиме. Об этом amic.ru рассказал представитель ТЦ «Арена».

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Как сообщил источник, точные даты открытия внутри компании уже известны. 23 августа откроется магазин в «Арене», а вот остальные магазины пока хранят дату в тайне. Но представитель ТЦ «Арена» отметил, что H&M в «Пионере» начнёт продавать вещи покупателям в середине недели, а в «Галактике» — в конце недели.

По словам спикера, точки рассчитывают проработать два-три месяца, распродавая оставшийся товар. При этом новых вещей им завозить не будут. Эта привилегия есть только у Москвы. Акций также не предвидится, отмечает источник. Скорее всего, вещи будут стоить дороже. В Москве, например, они подорожали на 300-1000 рублей. А вот московских очередей в Барнауле не ждут.

«Мы очередей особо не ожидаем в „Арене“, но посмотрим. Открытие вполне может вызвать ажиотаж, потому что у нас много входящих звонков, жители нашего города интересуются открытием, спрашивают, когда мы откроемся. Родители хотят до школы закупиться вещами для своих детей», — отметил спикер.

Сотрудники у H&M остались те же, отметил мужчина. На работу они вышли 21 июля, начав готовить магазины к открытию. После ухода сети из России всем сотрудникам пообещали выплатить шесть окладов. Их получат те, кто не уволился из магазина за время простоя.

Напомним, что о полном уходе H&M из России стало известно 18 июля. Причинами стали ограничения, мешающие операционной деятельности и «непредсказуемость будущего», заявили в шведской компании.

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