Назад в прошлое. Как 10 лет назад в Барнауле проходили выборы в городскую думу

Фото: Екатерина Смолихина

Ровно 10 лет назад, 14 октября 2012 года, в Барнауле проходили выборы в городскую думу VI созыва. Тогда единый день голосования выпадал на второй месяц осени, но особого интереса муниципальная кампания не вызывала и десятилетие назад. Явка составила около 20,5%: из 513 тысяч человек, зарегистрированных в избирательных списках, на участки пришли лишь 105 тысяч.

Гордума в те годы также состояла из 40 депутатов, 20 из них выбирали по партспискам, ещё 20 — по одномандатным округам. В день голосования в Барнауле работал 241 избирательный участок. На 60 из них использовали электронные урны для голосования — КОИБы. В работе участковых избирательных комиссий были задействованы 2524 человека.

В выборах по единому округу списки кандидатов выставили восемь политических партий. В одномандатных округах кандидатов заявили девять политических сил — все, принимающие участие в выборах по единому округу, а также ещё одна — «Города России», не выставившая список.

В результате «Единая Россия» набрала 50,17% голосов, КПРФ — 16,57%, «Справедливая Россия» — 11,09%, ЛДПР — 7,84%, «РПР-Парнас» — 5,44%, «Яблоко» — 2,55%, «Зелёные» — 1,85%, «Патриоты России» — 1,48%. Три последних партии не смогли преодолеть заградительный барьер в 5%, а значит, остались без представительства в новом созыве БГД. Все одномандатные округа в 2012 году остались за единороссами.

В итоге абсолютное большинство в гордуме — 32 депутатских места — получила «Единая Россия», из них 12 — по партспискам и 20 — по округам. Четыре места по партспискам досталось КПРФ, два — «Справедливой России», по одному — ЛДПР и «РПР-Парнас». Возглавила представительный орган Людмила Зубович (ЕР).

Как проходили барнаульские выборы 10 лет назад — смотрите в фоторепортаже Екатерины Смолихиной.