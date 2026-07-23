ГАИ выходит в рейды. В Барнауле ловят нетрезвых водителей

Жителей краевой столицы призвали сообщать в полицию о случаях пьяного вождения

23 июля 2026, 17:15, ИА Амител

Автомобиль ДПС в Барнауле / Фото: amic.ru

С 23 по 26 июля в Барнауле пройдет профилактическое мероприятие "Нетрезвый водитель!". В эти дни сотрудники ГАИ усилят контроль на дорогах и проведут массовые проверки автомобилистов.

Как сообщили в городской Госавтоинспекции, рейды направлены на предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей и повышение безопасности дорожного движения.

В течение четырех дней инспекторы будут выявлять и пресекать факты управления транспортными средствами в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

«Управление транспортным средством в состоянии опьянения представляет серьезную угрозу жизни и здоровью всех участников дорожного движения и влечет ответственность, предусмотренную законодательством РФ», — напомнили в Госавтоинспекции.

Кроме того, жителей Барнаула призвали сообщать в полицию о случаях пьяного вождения и водителях, которые создают реальную угрозу безопасности дорожного движения. Передать такую информацию можно в дежурную часть Госавтоинспекции по телефону 8 (3852) 391-090.