ГАИ выходит в рейды. В Барнауле ловят нетрезвых водителей
Жителей краевой столицы призвали сообщать в полицию о случаях пьяного вождения
23 июля 2026, 17:15, ИА Амител
С 23 по 26 июля в Барнауле пройдет профилактическое мероприятие "Нетрезвый водитель!". В эти дни сотрудники ГАИ усилят контроль на дорогах и проведут массовые проверки автомобилистов.
Как сообщили в городской Госавтоинспекции, рейды направлены на предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей и повышение безопасности дорожного движения.
В течение четырех дней инспекторы будут выявлять и пресекать факты управления транспортными средствами в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
«Управление транспортным средством в состоянии опьянения представляет серьезную угрозу жизни и здоровью всех участников дорожного движения и влечет ответственность, предусмотренную законодательством РФ», — напомнили в Госавтоинспекции.
Кроме того, жителей Барнаула призвали сообщать в полицию о случаях пьяного вождения и водителях, которые создают реальную угрозу безопасности дорожного движения. Передать такую информацию можно в дежурную часть Госавтоинспекции по телефону 8 (3852) 391-090.
17:48:49 23-07-2026
Чё, наконец-таки бензом направились и на рейды готовы)
19:06:56 23-07-2026
Спасибо за предупреждение, в эти дни буду бухать дома, за руль не сяду!!! 🧐🤪🤗
21:23:31 23-07-2026
Сергей😎 (19:06:56 23-07-2026) Спасибо за предупреждение, в эти дни буду бухать дома, за ру... И на здоровье.
Вот странные люди: вам что нужно? Чтобы бухих водителей на дорогах не было, или чтобы кого-нибудь обштрафовать?
06:15:28 24-07-2026
Кхм... (21:23:31 23-07-2026) И на здоровье. Вот странные люди: вам что нужно? Что... Это не нам надо, это ИМ надо