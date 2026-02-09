Газ, пенсии, льготы. Жители Алтайского края попросили помощи у депутата Госдумы Терентьева

Социалист взял часть обращений в работу

09 февраля 2026, 17:50, ИА Амител

Александр Терентьев / Фото: пресс-служба партии "Справедливая Россия"

5 февраля депутат Госдумы, лидер алтайских социалистов Александр Терентьев провел личный прием граждан в Барнауле. Жители края рассказали о трудностях с назначением пенсий, отсутствии газификации в одном из сел, сложностях оформления ухода за пожилыми людьми и предложили новые меры поддержки участников СВО.

Вопросы кооператива и пенсионные баллы

На встречу приехали представители сельскохозяйственного кооператива Шипуновского района во главе с председателем комиссии районного Совета депутатов по ЖКХ и сельскому хозяйству Игорем Сухоруковым. Они рассказали, что в кооперативе есть проблемы, связанные с управлением, и попросили содействия. Александр Терентьев ждет полного пакета документов и развернутого заявления, чтобы понять, может ли он чем-то помочь.

А жительница Верх-Пайвы Баевского района рассказала, что не смогла оформить пенсию из-за нехватки баллов, несмотря на 27 лет трудового стажа. Она утверждает, что работала в 1980-х годах на барнаульском радиозаводе, однако архивные сведения о заработке не сохранились. Сейчас сельчанка ухаживает за пожилой родственницей и не может найти работу, чтобы восполнить недостающие баллы. Депутат готовит запрос в Социальный фонд России по Алтайскому краю, чтобы разобраться в начислениях.

Помощь ветеранам боевых действий

Участник СВО выступил с инициативой расширить помощь людям с инвалидностью, полученной в ходе боевых действий. Он предложил обеспечить льготников бесплатным топливом с ежемесячным лимитом: 30 л — летом и 45 л — зимой. При этом автомобиль должен быть зарегистрирован на самого инвалида или его родственника, осуществляющего перевозку. Такая мера, по мнению заявителя, помогла бы компенсировать рост цен и облегчить передвижение тем, кому сложно обходиться без транспорта. Александр Терентьев сообщил, что займется проработкой предложения.

Также обсудили тему выделения земельных участков участникам спецоперации. Этот вопрос парламентарий также взял на контроль.

Газификация и бюрократические сложности

Жительница Сычевки Смоленского района рассказала, что населенный пункт уже около 20 лет остается без газа и централизованного отопления. По ее словам, в селе проживает более 1800 человек, а ближайшая газовая сеть проходит всего в семи километрах. Женщина попросила помочь включить Сычевку в программу развития газоснабжения Алтайского края на 2026–2030 годы.

Также заявительница поблагодарила Александра Терентьева за проведение именного конкурса стипендиатов для детей из малообеспеченных семей.

Еще две пожилые сельчанки Шипуновского района сообщили о трудностях с оформлением ухода за собой. Из-за изменений в законодательстве они лишились выплат от Социального фонда России по Алтайскому краю и остались без помощи по хозяйству. Одна из заявительниц потеряла поддержку после гибели родственника, который ухаживал за ней, другая — из-за того, что единственный помощник устроился на работу. Депутат пообещал изучить обстоятельства и найти возможные решения.