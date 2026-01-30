"Справедливая Россия" предложила выделять 5% квартир в новостройках под соцнаем

Эти квартиры необходимо давать людям с низким доходом, уверены в партии

30 января 2026, 15:30, ИА Амител

Ключи от квартиры / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

В России необходимо ввести квоту для новостроек — не менее 5% отдавать органам власти для выдачи жилья по соцнайму. С такой инициативой выступил депутат Государственной Думы, лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов. Свое предложение политик уже направил премьер-министру Михаилу Мишустину.

Квота для тех, у кого нет своего жилья

Депутат уверен, что невозможность купить квартиру — главная проблема для многих жителей страны.

«Цена квадратного метра во всех регионах запредельная. Первый взнос по ипотеке неподъемный», — заявил Миронов.

Даже если у семьи есть средства на первоначальный взнос, проценты по жилищному кредиту сегодня высокие.

Сергей Миронов напомнил, что в стране остро стоит проблема с уровнем рождаемости. Поддержка жильем могла бы ускорить принятие решения о пополнении молодых семей. Депутат уверен, что предложение партии поможет миллионам россиян.

Обновление системы социального найма

Параллельно с введением квотирования для застройщиков, по словам Миронова, следует изменить и сам порядок предоставления социального жилья. Сейчас такие квартиры дают гражданам с низкими доходами.

«Мы же предлагаем предоставлять его без привязки к "нуждаемости" и уровню доходов семьи», — сказал социалист.

Например, включить в список таких льготников партия предлагает работающую молодежь, сотрудников бюджетной сферы, оборонных предприятий и так далее.

Позиция алтайских социалистов

Депутат Госдумы, лидер алтайских социалистов Александр Терентьев обратил внимание на то, что в очереди на жилье по социальному найму сегодня тысячи семей.

«Предложение нашей фракции не обременит застройщиков критически: 5% — посильная квота, которая не повлияет на экономику проекта, но даст реальный шанс тысячам нуждающихся», — сказал депутат.

Ранее Сергей Миронов предложил создать в стране новый налоговый вычет — с расходов на аренду жилья для социально уязвимых граждан. По мнению политика, студентам, пенсионерам, инвалидам, ветеранам и многодетным семьям очень бы пригодились деньги, возвращенные за часть уплаченного НДФЛ. Александр Терентьев тогда подчеркивал, что такой вычет мог бы снизить финансовую нагрузку на семьи, которые не могут позволить себе ипотеку или покупку жилья.