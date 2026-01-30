НОВОСТИНедвижимость

"Справедливая Россия" предложила выделять 5% квартир в новостройках под соцнаем

Эти квартиры необходимо давать людям с низким доходом, уверены в партии

30 января 2026, 15:30, ИА Амител

Ключи от квартиры / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru
Ключи от квартиры / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

В России необходимо ввести квоту для новостроек — не менее 5% отдавать органам власти для выдачи жилья по соцнайму. С такой инициативой выступил депутат Государственной Думы, лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов. Свое предложение политик уже направил премьер-министру Михаилу Мишустину. 

Квота для тех, у кого нет своего жилья

Депутат уверен, что невозможность купить квартиру — главная проблема для многих жителей страны. 

«Цена квадратного метра во всех регионах запредельная. Первый взнос по ипотеке неподъемный», — заявил Миронов.

Даже если у семьи есть средства на первоначальный взнос, проценты по жилищному кредиту сегодня высокие.

Сергей Миронов напомнил, что в стране остро стоит проблема с уровнем рождаемости. Поддержка жильем могла бы ускорить принятие решения о пополнении молодых семей. Депутат уверен, что предложение партии поможет миллионам россиян.

Обновление системы социального найма

Параллельно с введением квотирования для застройщиков, по словам Миронова, следует изменить и сам порядок предоставления социального жилья. Сейчас такие квартиры дают гражданам с низкими доходами.

«Мы же предлагаем предоставлять его без привязки к "нуждаемости" и уровню доходов семьи», — сказал социалист.

Например, включить в список таких льготников партия предлагает работающую молодежь, сотрудников бюджетной сферы, оборонных предприятий и так далее.

Позиция алтайских социалистов

Депутат Госдумы, лидер алтайских социалистов Александр Терентьев обратил внимание на то, что в очереди на жилье по социальному найму сегодня тысячи семей. 

«Предложение нашей фракции не обременит застройщиков критически: 5% — посильная квота, которая не повлияет на экономику проекта, но даст реальный шанс тысячам нуждающихся», — сказал депутат.

Ранее Сергей Миронов предложил создать в стране новый налоговый вычет — с расходов на аренду жилья для социально уязвимых граждан. По мнению политика, студентам, пенсионерам, инвалидам, ветеранам и многодетным семьям очень бы пригодились деньги, возвращенные за часть уплаченного НДФЛ. Александр Терентьев тогда подчеркивал, что такой вычет мог бы снизить финансовую нагрузку на семьи, которые не могут позволить себе ипотеку или покупку жилья.

Комментарии 6

Avatar Picture
Гость

15:33:55 30-01-2026

бюджет пусть выкупит и хоть 10% выделяет.
а то взяли моду быть щедрыми за чужой счет и предлагать, то что никогда не примут

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Пузырек

16:11:20 30-01-2026

Реально популизм с идиотизмом дают блестящий результат. У Миронова все прыжки с парашютом равняются количеству раскрытия парашюта?

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:29:34 30-01-2026

интересно будет посмотреть на семью "нуждающихся", кто получил бы 5% от квартир в Сахаров-Парке, например, и которым надо будет потом платить по 5к+ только за содержание.
чем ближе выборы тем интереснее заявления депутатов.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:11:06 30-01-2026

Наши правители раздали миллиарды по миру. Выбросили на ветер. Можно было всей стране по квартире построить. Правильно делают что не рожают.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:55:04 30-01-2026

Хотите неблогополучных соседей? Нет? А все равно получите!

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:12:26 31-01-2026

Рядом с такими пассажирами сами потом и живите

  -9 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров