"Герои нашего времени". "Справедливая Россия" поддержит алтайских волонтеров

Депутат Госдумы Александр Терентьев поговорил о мерах социальной поддержки с активистами "Добро.Центра" в Барнауле

06 февраля 2026, 16:10, ИА Амител

Александр Терентьев в "Добро.Центре" / Фото: пресс-служба партии "Справедливая Россия"

4 февраля депутат Госдумы, лидер алтайских социалистов Александр Терентьев посетил обновленный "Добро.Центр" в Барнауле. Парламентарий пообщался с добровольцами автономной некоммерческой организации социальной помощи "Высота", обсудил вопросы соцподдержки и поблагодарил участников проекта за работу.

Обновленное пространство

Встречу начали с видеоролика о создании нового пространства. Его показали на телевизоре, который Александр Терентьев ранее подарил волонтерам. Руководитель центра и директор АНО "Высота" Ольга Чехонадских рассказала, что команда не просто обновила помещение, а постаралась сделать его местом притяжения для людей, готовых помогать другим.

Большую роль в появлении центра сыграла директор ООО "Санаторий Медикал Эстейт" Оксана Грицай – она предоставила помещение и поддержала инициативу. Депутат вручил ей благодарственное письмо и отметил вклад в развитие социальных проектов. Также партийный билет получил активист центра Константин Ершов, а сама Чехонадских вручила парламентарию благодарность за поддержку волонтеров.

Диалог и предложения

Добровольцы задавали вопросы о повышении пенсий и возможности, например, совмещать выплаты по инвалидности со званием "Ветеран труда". Также депутата поблагодарили за помощь, которую он оказывает общественным инициативам.

«Я вижу, какую колоссальную работу делает каждый из вас. Вы — наша опора, герои нашего времени, которые куют победу в тылу. Мы слышим ваши просьбы. "Справедливая Россия" регулярно вносит законопроекты, которые могли бы улучшить нашу жизнь», — сказал Александр Терентьев.

И отметил, что поддержка и инициативы волонтеров придают партийцам сил. Участники договорились продолжать совместную работу и поддерживать проекты, направленные на помощь жителям Алтайского края.