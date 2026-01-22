Героиня "Мужского/Женского" из Алтайского края обвинила отца в истязаниях
Ее мать считает, что девушка все выдумала
22 января 2026, 20:30, ИА Амител
Девушка из Алтайского края Диана Харитонова стала героиней программы "Мужское/ Женское". Она заявила, что хочет лишить отца и мать родительских прав, чтобы получить квартиру как сирота.
Выпуск с Дианой из Тальменского района вышел в эфир 20 января. На момент съемок ей было 17 лет, сейчас она достигла совершеннолетия.
Героиня рассказала, что съехала от родителей к тете, так как жизнь с ними стала невыносимой. По ее словам, отец-инвалид без руки избивал Диану, а мать пьет. В итоге девушке пришлось работать и обеспечивать себя самой. Однажды она додумалась инсценировать собственное похищение, чтобы родители обратили на нее внимание.
Мама Дианы в эфире сказала, что вся семья устала от причуд дочери. На данный момент, по мнению матери, девушка положила глаз на квартиры родителей и тети.
Журналисты программы связались с районным отделом опеки, где заявили, что к семье Харитоновых никаких нареканий не было. В школе Дианы считают, что девушка придумывает факты избиений. Учитель и директор положительно отозвались о ее родителях.
В ходе эфира также выяснилось, что между Дианой и ее отцом произошел конфликт, во время которого мужчина выбил лопатой телефон из ее рук. Из-за этого девушка повредила ногу.
По изложенным в программе фактам начали проверку по статье об истязании правоохранительные органы.
Другая жительница Алтайского края стала участницей программы "Выжить в Стамбуле" на ТНТ. Во время шоу бывший следователь из Барнаула Дарья Выходцева бросила дерзкий вызов известному московскому юристу Екатерине Гордон.
23:46:13 22-01-2026
Смотрели. Вырастили врушу, которая считает, что все вокруг ей должны до конца жизни, даже если она лодырь и пакостница.
02:00:16 23-01-2026
во на Алтае какие девушки родятся, в 17 годов так всех 5 девушек в себе вместит! кровь-с-пивом-и-молоком!!! Вот она, слава края всенародная всероссийская. когда гордиться начинать?
02:28:15 23-01-2026
" мужчина выбил лопатой телефон из ее рук. Из-за этого девушка повредила ногу."--------- Колобку пришлось присесть, чтоб мобилку поднять?
06:44:59 23-01-2026
С детства прослеживается недостаток витамина "Р", поэтому лопата уже не помогла...
09:17:27 23-01-2026
Говорил, что жрать меньше надо бомбовозу?