Героиня "Мужского/Женского" из Алтайского края обвинила отца в истязаниях

Ее мать считает, что девушка все выдумала

22 января 2026, 20:30, ИА Амител

Диана Харитонова / Кадр из программы "Мужское/Женское"

Девушка из Алтайского края Диана Харитонова стала героиней программы "Мужское/ Женское". Она заявила, что хочет лишить отца и мать родительских прав, чтобы получить квартиру как сирота.

Выпуск с Дианой из Тальменского района вышел в эфир 20 января. На момент съемок ей было 17 лет, сейчас она достигла совершеннолетия.

Героиня рассказала, что съехала от родителей к тете, так как жизнь с ними стала невыносимой. По ее словам, отец-инвалид без руки избивал Диану, а мать пьет. В итоге девушке пришлось работать и обеспечивать себя самой. Однажды она додумалась инсценировать собственное похищение, чтобы родители обратили на нее внимание.

Мама Дианы в эфире сказала, что вся семья устала от причуд дочери. На данный момент, по мнению матери, девушка положила глаз на квартиры родителей и тети.

"Мужское/Женское", выпуск от 20 января

Журналисты программы связались с районным отделом опеки, где заявили, что к семье Харитоновых никаких нареканий не было. В школе Дианы считают, что девушка придумывает факты избиений. Учитель и директор положительно отозвались о ее родителях.

В ходе эфира также выяснилось, что между Дианой и ее отцом произошел конфликт, во время которого мужчина выбил лопатой телефон из ее рук. Из-за этого девушка повредила ногу.

По изложенным в программе фактам начали проверку по статье об истязании правоохранительные органы.

