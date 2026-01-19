В России на снежной горке мужчина жестоко избил 13-летнего мальчика

Подростка доставили в больницу

19 января 2026, 12:45, ИА Амител

Горка в барнаульском парке "Центральный" / Фото: amic.ru

13-летний мальчик получил серьезные травмы после нападения взрослого мужчины на популярном склоне на горе Уктус в Екатеринбурге. Информацию об этом опубликовал телеграм-канал "Главные происшествия – 112".

По словам матери ребенка, ее сын катался на снегокате и не смог избежать столкновения с женщиной, которая стояла у подножия склона. Подросток попытался отбросить снегокат в сторону, однако все равно врезался в нее. После этого супруг женщины накинулся на лежащего на снегу мальчика и начал его избивать.

Подростка доставили в больницу. Врачи диагностировали у него перелом носа, черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, переломы ребер и множественные ушибы рук.

«Властимир сейчас сильных болей не испытывает. Однако ему очень тяжело дышать. Он принимает успокоительные… Он все еще переживает, что мог травмировать женщину. Думаю, в дальнейшем ему потребуется помощь психолога», – рассказала мать мальчика изданию "КП-Екатеринбург".

Родственники пострадавшего написали заявление в полицию. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ ("Хулиганство"). К расследованию подключился глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, который потребовал доклад о ходе и результатах проверки.

Семья мальчика заявила о готовности компенсировать ущерб женщине, однако мать подростка намерена добиваться уголовного наказания для нападавшего.

Ранее в Уфе камера видеонаблюдения в подъезде многоэтажного дома в микрорайоне Инорс зафиксировала, как женщина избивает своего пятилетнего сына.