В России на снежной горке мужчина жестоко избил 13-летнего мальчика

Подростка доставили в больницу

19 января 2026, 12:45, ИА Амител

Горка в барнаульском парке "Центральный" / Фото: amic.ru
13-летний мальчик получил серьезные травмы после нападения взрослого мужчины на популярном склоне на горе Уктус в Екатеринбурге. Информацию об этом опубликовал телеграм-канал "Главные происшествия – 112".

По словам матери ребенка, ее сын катался на снегокате и не смог избежать столкновения с женщиной, которая стояла у подножия склона. Подросток попытался отбросить снегокат в сторону, однако все равно врезался в нее. После этого супруг женщины накинулся на лежащего на снегу мальчика и начал его избивать.

Подростка доставили в больницу. Врачи диагностировали у него перелом носа, черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, переломы ребер и множественные ушибы рук.

«Властимир сейчас сильных болей не испытывает. Однако ему очень тяжело дышать. Он принимает успокоительные… Он все еще переживает, что мог травмировать женщину. Думаю, в дальнейшем ему потребуется помощь психолога», – рассказала мать мальчика изданию "КП-Екатеринбург".

Родственники пострадавшего написали заявление в полицию. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ ("Хулиганство"). К расследованию подключился глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, который потребовал доклад о ходе и результатах проверки.

Семья мальчика заявила о готовности компенсировать ущерб женщине, однако мать подростка намерена добиваться уголовного наказания для нападавшего.

Ранее в Уфе камера видеонаблюдения в подъезде многоэтажного дома в микрорайоне Инорс зафиксировала, как женщина избивает своего пятилетнего сына.

Комментарии 32

Avatar Picture
Гость

12:52:56 19-01-2026

Пацан врубился в женщину, за это заслуженно огреб от мужика и мужик же еще и виноват ? Мало вломил еще салабону значит.

  -39 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:45:31 23-01-2026

Гость (12:52:56 19-01-2026) Пацан врубился в женщину, за это заслуженно огреб от мужика ... а ты, воин, часто с детьми дерешься?

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ыть

12:59:15 19-01-2026

История о том, как буквально со снега поднять себе уголовную статью и срок. Мужик неадекват.

  24 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:59:33 19-01-2026

Дебил великовозрастный

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:04:53 19-01-2026

Гость (12:59:33 19-01-2026) Дебил великовозрастный... Небольшое уточнение: два дебила. Один мелкий, а второй великовозрастный. Встретились...

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:02:42 19-01-2026

За эти побои благодарите тех кто их декриминализировал. Мужик поколачивая мальчика думал, что не превысит ту тонкую грань...

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:46:20 23-01-2026

Гость (13:02:42 19-01-2026) За эти побои благодарите тех кто их декриминализировал. Мужи... да ладно
благодарите мамку,которая это место мужика воспитала

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:15:44 19-01-2026

А с женщиной-то что-то серьезное случилось, или мужик просто себя "рыцарем"решил почувствовать?

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:18:45 19-01-2026

А отец этого мальчика он нашел этого мужика? Хребтину ему сломал?

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:04:10 19-01-2026

Гость (13:18:45 19-01-2026) А отец этого мальчика он нашел этого мужика? Хребтину ему сл... Отец по кустам шхрился чтобы ему тоже не вломили за такое воспитание недоумка :-)

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:21:46 19-01-2026

Если его жена уже скатилась с горки, то почему не ушла в сторону? Элементарные правила, которые знают даже дети, "съехал - ушел".

  26 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:44:20 19-01-2026

Гость (13:21:46 19-01-2026) Если его жена уже скатилась с горки, то почему не ушла в сто... Она не каталась, она на склоне стояла кеглей, натянув капюшон на голову, и ничего не видя вокруг себя.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ХЗ

13:33:32 19-01-2026

Мало всей информации, подача только с одной стороны. Полагаю, что мужчина просто так бы не набросился. Может малец не первого человека так сбил в тот день, может женщина беременная была, может мужчина уже делал замечания этому мальчику и был послан. Сильно много может, может, может...

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:56:09 19-01-2026

ХЗ (13:33:32 19-01-2026) Мало всей информации, подача только с одной стороны. Полагаю... А беременным на горке чего делать?

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:58:31 19-01-2026

ХЗ (13:33:32 19-01-2026) Мало всей информации, подача только с одной стороны. Полагаю... Зачем она беременная с горки каталась? А если не каталась, то зачем у склона стояла?

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:12:41 19-01-2026

ХЗ (13:33:32 19-01-2026) Мало всей информации, подача только с одной стороны. Полагаю... Как бы там ни было, никто не дал ему право калечить несовершеннолетнего. Мужиком надо быть!

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:02:13 19-01-2026

Гость (14:12:41 19-01-2026) Как бы там ни было, никто не дал ему право калечить несоверш... Разбитая морда - это не искалечил, это просветление мозга для блага салабона. Надо было еще и мамашке салабона и его папашке торцы отрихтовать тоже

  -17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Светлана

15:20:13 19-01-2026

Гость (15:02:13 19-01-2026) Разбитая морда - это не искалечил, это просветление мозга дл... не разбитая морда, а переломы. Причём очень серьёзные. Присесть и подумать над своим поведением придётся.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:23:40 19-01-2026

Гость (15:02:13 19-01-2026) Разбитая морда - это не искалечил, это просветление мозга дл... От всей души надеюсь, что его посадят за это "просветление"!

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:44:27 23-01-2026

Гость (15:02:13 19-01-2026) Разбитая морда - это не искалечил, это просветление мозга дл... часто с мелочью дерешься, мамкин вояка?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:57:17 23-01-2026

ХЗ (13:33:32 19-01-2026) Мало всей информации, подача только с одной стороны. Полагаю... а если не просто так можно нос и ребра ломать детям?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:41:07 19-01-2026

может женщина беременная была - запишем, не беременных можно

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:45:15 19-01-2026

Злые и бессовестные люди. Эту ситуацию , можно было разрешить просто разговором , а не кидаться с кулаками. Тем более, что женщина и мужчина взрослые люди. И могли бы вести себя как взрослые. А не расправляться с с тринадцатилетним подростком.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:03:09 19-01-2026

Гость (13:45:15 19-01-2026) Злые и бессовестные люди. Эту ситуацию , можно было разрешит... Вломил и правильно сделал, иначе такие подростки не понимают

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:46:59 19-01-2026

Гость (15:03:09 19-01-2026) Вломил и правильно сделал, иначе такие подростки не понимают... Что подросток должен понять? Что нельзя кататься с горки на снегокате в специально отведенном для этого месте? Или вы думаете, что у катящегося с горы на санках, лыжах, ватрушке, 100% -ая управляемость?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:04:21 19-01-2026

Спустил дядька, с небес , на землю Властимира

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

15:18:29 19-01-2026

Разбитая морда - это не искалечил, это просветление мозга для блага салабона.
Тебе так морду разбить, чтобы с сотрясением мозга и переломом рёбер, может тогда читать научишься.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:24:13 19-01-2026

Много вопросов задаете. Парочка мужик с бабой пьяные просто были скорее всего а мужик еще и наркотой возможно обдолбанный. А малец так попался. Не он так еще кого нибудь покалечили бы. Дату то события не пишут значит праздник был

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:37:18 19-01-2026

Гость (15:02:13 19-01-2026) Разбитая морда - это не искалечил, это просветление мозга дл... От всей души надеюсь, что его посадят за это "просветление"!

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:11:13 20-01-2026

Властимир сейчас сильных болей не испытывает. Как яхту назовешь...

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:34:21 20-01-2026

читаю комментарии, и диву даюсь. В новости просто: мужчина, женщина, подросток. В итоге: баба беременная, мужик обдолбанный, подросток дебил. Так новости слухами и порастают.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:17:02 23-01-2026

Какого лешего тупая самка человека стояла на траектории скатывающихся с горки? Сама дура, и мужик у неё такой же отбитый. Щас сядет.

  0 Нравится
Ответить
