В России на снежной горке мужчина жестоко избил 13-летнего мальчика
Подростка доставили в больницу
19 января 2026, 12:45, ИА Амител
13-летний мальчик получил серьезные травмы после нападения взрослого мужчины на популярном склоне на горе Уктус в Екатеринбурге. Информацию об этом опубликовал телеграм-канал "Главные происшествия – 112".
По словам матери ребенка, ее сын катался на снегокате и не смог избежать столкновения с женщиной, которая стояла у подножия склона. Подросток попытался отбросить снегокат в сторону, однако все равно врезался в нее. После этого супруг женщины накинулся на лежащего на снегу мальчика и начал его избивать.
Подростка доставили в больницу. Врачи диагностировали у него перелом носа, черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, переломы ребер и множественные ушибы рук.
«Властимир сейчас сильных болей не испытывает. Однако ему очень тяжело дышать. Он принимает успокоительные… Он все еще переживает, что мог травмировать женщину. Думаю, в дальнейшем ему потребуется помощь психолога», – рассказала мать мальчика изданию "КП-Екатеринбург".
Родственники пострадавшего написали заявление в полицию. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ ("Хулиганство"). К расследованию подключился глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, который потребовал доклад о ходе и результатах проверки.
Семья мальчика заявила о готовности компенсировать ущерб женщине, однако мать подростка намерена добиваться уголовного наказания для нападавшего.
12:52:56 19-01-2026
Пацан врубился в женщину, за это заслуженно огреб от мужика и мужик же еще и виноват ? Мало вломил еще салабону значит.
08:45:31 23-01-2026
Гость (12:52:56 19-01-2026) Пацан врубился в женщину, за это заслуженно огреб от мужика ... а ты, воин, часто с детьми дерешься?
12:59:15 19-01-2026
История о том, как буквально со снега поднять себе уголовную статью и срок. Мужик неадекват.
12:59:33 19-01-2026
Дебил великовозрастный
13:04:53 19-01-2026
Гость (12:59:33 19-01-2026) Дебил великовозрастный... Небольшое уточнение: два дебила. Один мелкий, а второй великовозрастный. Встретились...
13:02:42 19-01-2026
За эти побои благодарите тех кто их декриминализировал. Мужик поколачивая мальчика думал, что не превысит ту тонкую грань...
08:46:20 23-01-2026
Гость (13:02:42 19-01-2026) За эти побои благодарите тех кто их декриминализировал. Мужи... да ладно
благодарите мамку,которая это место мужика воспитала
13:15:44 19-01-2026
А с женщиной-то что-то серьезное случилось, или мужик просто себя "рыцарем"решил почувствовать?
13:18:45 19-01-2026
А отец этого мальчика он нашел этого мужика? Хребтину ему сломал?
15:04:10 19-01-2026
Гость (13:18:45 19-01-2026) А отец этого мальчика он нашел этого мужика? Хребтину ему сл... Отец по кустам шхрился чтобы ему тоже не вломили за такое воспитание недоумка :-)
13:21:46 19-01-2026
Если его жена уже скатилась с горки, то почему не ушла в сторону? Элементарные правила, которые знают даже дети, "съехал - ушел".
16:44:20 19-01-2026
Гость (13:21:46 19-01-2026) Если его жена уже скатилась с горки, то почему не ушла в сто... Она не каталась, она на склоне стояла кеглей, натянув капюшон на голову, и ничего не видя вокруг себя.
13:33:32 19-01-2026
Мало всей информации, подача только с одной стороны. Полагаю, что мужчина просто так бы не набросился. Может малец не первого человека так сбил в тот день, может женщина беременная была, может мужчина уже делал замечания этому мальчику и был послан. Сильно много может, может, может...
13:56:09 19-01-2026
ХЗ (13:33:32 19-01-2026) Мало всей информации, подача только с одной стороны. Полагаю... А беременным на горке чего делать?
13:58:31 19-01-2026
ХЗ (13:33:32 19-01-2026) Мало всей информации, подача только с одной стороны. Полагаю... Зачем она беременная с горки каталась? А если не каталась, то зачем у склона стояла?
14:12:41 19-01-2026
ХЗ (13:33:32 19-01-2026) Мало всей информации, подача только с одной стороны. Полагаю... Как бы там ни было, никто не дал ему право калечить несовершеннолетнего. Мужиком надо быть!
15:02:13 19-01-2026
Гость (14:12:41 19-01-2026) Как бы там ни было, никто не дал ему право калечить несоверш... Разбитая морда - это не искалечил, это просветление мозга для блага салабона. Надо было еще и мамашке салабона и его папашке торцы отрихтовать тоже
15:20:13 19-01-2026
Гость (15:02:13 19-01-2026) Разбитая морда - это не искалечил, это просветление мозга дл... не разбитая морда, а переломы. Причём очень серьёзные. Присесть и подумать над своим поведением придётся.
16:23:40 19-01-2026
Гость (15:02:13 19-01-2026) Разбитая морда - это не искалечил, это просветление мозга дл... От всей души надеюсь, что его посадят за это "просветление"!
08:44:27 23-01-2026
Гость (15:02:13 19-01-2026) Разбитая морда - это не искалечил, это просветление мозга дл... часто с мелочью дерешься, мамкин вояка?
08:57:17 23-01-2026
ХЗ (13:33:32 19-01-2026) Мало всей информации, подача только с одной стороны. Полагаю... а если не просто так можно нос и ребра ломать детям?
13:41:07 19-01-2026
может женщина беременная была - запишем, не беременных можно
13:45:15 19-01-2026
Злые и бессовестные люди. Эту ситуацию , можно было разрешить просто разговором , а не кидаться с кулаками. Тем более, что женщина и мужчина взрослые люди. И могли бы вести себя как взрослые. А не расправляться с с тринадцатилетним подростком.
15:03:09 19-01-2026
Гость (13:45:15 19-01-2026) Злые и бессовестные люди. Эту ситуацию , можно было разрешит... Вломил и правильно сделал, иначе такие подростки не понимают
16:46:59 19-01-2026
Гость (15:03:09 19-01-2026) Вломил и правильно сделал, иначе такие подростки не понимают... Что подросток должен понять? Что нельзя кататься с горки на снегокате в специально отведенном для этого месте? Или вы думаете, что у катящегося с горы на санках, лыжах, ватрушке, 100% -ая управляемость?
14:04:21 19-01-2026
Спустил дядька, с небес , на землю Властимира
15:18:29 19-01-2026
Разбитая морда - это не искалечил, это просветление мозга для блага салабона.
Тебе так морду разбить, чтобы с сотрясением мозга и переломом рёбер, может тогда читать научишься.
15:24:13 19-01-2026
Много вопросов задаете. Парочка мужик с бабой пьяные просто были скорее всего а мужик еще и наркотой возможно обдолбанный. А малец так попался. Не он так еще кого нибудь покалечили бы. Дату то события не пишут значит праздник был
16:37:18 19-01-2026
Гость (15:02:13 19-01-2026) Разбитая морда - это не искалечил, это просветление мозга дл... От всей души надеюсь, что его посадят за это "просветление"!
08:11:13 20-01-2026
Властимир сейчас сильных болей не испытывает. Как яхту назовешь...
08:34:21 20-01-2026
читаю комментарии, и диву даюсь. В новости просто: мужчина, женщина, подросток. В итоге: баба беременная, мужик обдолбанный, подросток дебил. Так новости слухами и порастают.
09:17:02 23-01-2026
Какого лешего тупая самка человека стояла на траектории скатывающихся с горки? Сама дура, и мужик у неё такой же отбитый. Щас сядет.