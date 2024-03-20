Количество электросамокатов резко вырастет на улицах городов в 2024 году
При этом арендовать электросамокат будет еще проще и быстрее
20 марта 2024, 13:15, ИА Амител
Около 300 тысяч электросамокатов сдавали в прокат в России в 2023 году, а в 2024-м таких средств передвижения станет гораздо больше, пишет "Парламентская газета".
"Только одна из кикшеринговых компаний, у которой было 150 тысяч единиц, сообщила об увеличении парка на 44 тысячи. Очевидно, что электросамокатов и прочих гаджетов с мотором серьезно прибавится и у других операторов", – пишет издание.
Эксперты отмечают, что за год дополнительные ограничения для электросамокатчиков так и не ввели. Так что при увеличении количества самокатов, скорее всего, вырастет и число аварий с их участием.
При этом арендовать электросамокат будет еще проще и быстрее – буквально несколько кликов в приложении на смартфоне.
В 2023 году количество происшествий с участием СИМ
За девять месяцев число происшествий выросло на 215% и составило 2,6 тысячи. Ранения получили 2,7 тысячи человек, 31 погиб. Среди пострадавших 919 детей до 16 лет, трое погибли.
13:20:42 20-03-2024
Только пусть не лезут под машины ,а то и так рулишь на авто по городу и смотришь как бы кого не задеть.
14:25:14 20-03-2024
гость (13:20:42 20-03-2024) Только пусть не лезут под машины ,а то и так рулишь на авто ... Точно. А когда пешеходом идешь по тротуару - боишься шаг влево, шаг вправо сделать - вдруг он сзади уже.
16:42:43 21-03-2024
гость (13:20:42 20-03-2024) Только пусть не лезут под машины ,а то и так рулишь на авто ... Нет. Пусть лезут. Чем больше идиотов на самокатах — тем меньше идиотов на самокатах.
13:24:12 20-03-2024
Минишлагбаумы на тратуарах. Пешеход перешагнет.
13:57:23 20-03-2024
Гость (13:24:12 20-03-2024) Минишлагбаумы на тратуарах. Пешеход перешагнет.... А женщина с коляской? Велосипедист? Инвалид в коляске? Кто будет оплачивать строительство этих шлагбаумов?
Проще вообще запретить эти электросамокаты, как сделали в Париже. Жили ведь раньше без электросамокатов и нормально было.
14:07:09 20-03-2024
Житель (13:57:23 20-03-2024) А женщина с коляской? Велосипедист? Инвалид в коляске? Кто б... Давно насущно надо! Выделить им спец места для катания! А так сплошной произвол! Куда государство смотрит????????!
14:17:14 20-03-2024
Житель (13:57:23 20-03-2024) А женщина с коляской? Велосипедист? Инвалид в коляске? Кто б... Минишлагбаум это закрепленная труба на высоте 10 см. Можно горку сделать как лежачий полицейский.
15:55:32 20-03-2024
Гость (14:17:14 20-03-2024) Минишлагбаум это закрепленная труба на высоте 10 см. Можно г... отличная идея.! Горки. А то почему машинам можно скакать по этим калдае...нам, вот и перед п.п. пусть бугры будут. самокатчики хотябы притормаживать будут, и колясочники переберутся.
16:44:24 21-03-2024
Житель (13:57:23 20-03-2024) А женщина с коляской? Велосипедист? Инвалид в коляске? Кто б... А ещё раньше жили и нормально было без транспорта, супермаркетов, доставки еды, медицины и образования. Нефиг идти против прогресса.
14:02:35 20-03-2024
скорость для самокатов как у среднестатистического пешехода тогда должна быть. еще по тротуару бы ходить и осматриваться, не едет ли что
14:42:49 20-03-2024
Мне одному самокаты не мешают?
15:10:53 20-03-2024
Гость (14:42:49 20-03-2024) Мне одному самокаты не мешают? ... Ну, мне дома на диване они тоже не мешают.
07:59:44 21-03-2024
Гость (15:10:53 20-03-2024) Ну, мне дома на диване они тоже не мешают....
Речь не про диван и про дом, а про улицу. А если тебе не понятно, да и дома у тебя по дивану черти на самокатах ездят, то нужно завязывать бухать и лечиться от алкоголизма.
14:48:39 20-03-2024
Ну капец! На дороге, переходе будь внимателен, теперь и на тротуаре смотри в оба. Нигде не расслабишься
15:10:32 20-03-2024
Гость (14:48:39 20-03-2024) Ну капец! На дороге, переходе будь внимателен, теперь и на т... Можете переходить дорогу не глядя по сторонам ,как это делают многие,кто вам не даёт 🤷♂️😂
15:44:14 20-03-2024
Гость (15:10:32 20-03-2024) Можете переходить дорогу не глядя по сторонам ,как это дела... Многие это кто? Вы лично?
15:33:12 20-03-2024
Мне одному самокаты не мешают?------ да это местные нытики опять заныли😊 им все везде мешает же!
18:23:54 20-03-2024
Мне прошлым летом в бочину автомобиля такой чуть не врезался, я еле-еле успел оттормозиться. А тот даже не притормозил, как летел 30-40 км в час, так и упылил сразу. Надо возить с собой наручники, цепь, биту, чтобы таких останавливать, когда они с места дтп будут пытаться сбегать.
19:09:34 20-03-2024
вот где самое зло, а не собаки, вот с чем нужно бороться , они гораздо опасней
19:14:53 20-03-2024
сцаными тряпками по мусалам гнать эту петушню из города