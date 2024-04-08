НОВОСТИПроисшествия

В Барнауле за два дня электросамокатчики сбили двух детей

Обоих детей доставили в Краевую клиническую больницу скорой медицинской помощи

08 апреля 2024, 16:20, ИА Амител

Возле набережной в Барнауле / Фото: t.me/incident22
Возле набережной в Барнауле / Фото: t.me/incident22

Еще один ребенок пострадал в ДТП с участием электросамоката в минувшие выходные, сообщает "Инцидент Барнаул".

Происшествие случилось 7 апреля в 18:00 на площади Баварина в районе дома № 8.

20-летний парень ехал на электросамокате по прилегающей к набережной территории и сбил девятилетнего мальчика, который шел навстречу.

"Ребенок получил телесные повреждения, ему оказана помощь в Краевой клинической больнице скорой медицинской помощи, не госпитализирован", – говорится в сообщении.

Днем ранее в Барнауле другой 20-летний электросамокатчик сбил 10-летнего ребенка, который катался на обычном самокате.

Фото с места происшествия / ГИБДД

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НОВОСТИПроисшествия
Барнаул ДТП дети электросамокаты

Комментарии 12

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Гость

16:34:00 08-04-2024

Надо хоть инструктаж какой-нибудь этим самокатчикам проводить, а в идеале обучать ПДД

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Гость

16:40:56 08-04-2024

Гость (16:34:00 08-04-2024) Надо хоть инструктаж какой-нибудь этим самокатчикам проводит... самый действенный инструктаж, для балбесов будет этим же самокатом вдоль или поперек телятины. иначе они не понимают.

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Гость

17:04:21 08-04-2024

Электросамокат практически не отличается от скутера, только самокат более неуправляем. причем в Барнауле это не средство для проезда из одной точки города в другую, а чисто развлечение, аттракцион. Для аттракционов должны быть определены специальные площадки. Им не место на тротуарах среди пеших прохожих, тем более, детей. Никакие ПДД не регулирубт проезд транспорта по пешеходным зонам. Самокаты просто запретить на тротуарах. Иные меры не сработают.

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Гость

18:17:08 08-04-2024

Да в изумрудном тоже запретить, там дорожки узкие, а они носятся там мама дорогая.

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.

19:44:45 08-04-2024

Запретить езду по тротуарам!!!!!! Или вообще эти самокаты Ни больших, ни малых ничто и никто не научит!! Вчера по тротуару парень лет 16 вёз пацана лет 10,он не в курсе, что запрещено??, да прям!!

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Й

19:47:11 08-04-2024

Давайте петицию напишем о запрете езды на тротуарах. Пусть учат ПДД и на дорогу. Балбесов точно поубавится

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Гость

20:36:09 08-04-2024

там мозгов ноль. На дороге сразу жмур.

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Я

21:09:29 08-04-2024

Ограничить им скорость, как на ВДНХ, в 7км/ч с 7 утра до 12 ночи. А ночью оставить 25 км/ч,- пусть гоняют, выпиливают друг друга.

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Гость

21:42:11 08-04-2024

Каждый день вижу, как по пешеходным прут не сходя с самоката. Да ещё на скорости. Прямо перед машинами.

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Гость

22:04:25 08-04-2024

На каждый электросамокат установить некачественный динамик и низкобитное воспроизводящее устройство записей советских исполнителей типа "валенки"

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Гость

07:18:19 09-04-2024

Да, е-мое, алло, запретите к чертям уже эти самокаты!

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Алиен

12:37:53 09-04-2024

ждете когда самокатчиков начнут убивать?
терпение у людей не железное.

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