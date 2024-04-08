В Барнауле за два дня электросамокатчики сбили двух детей
Обоих детей доставили в Краевую клиническую больницу скорой медицинской помощи
08 апреля 2024, 16:20, ИА Амител
Возле набережной в Барнауле / Фото: t.me/incident22
Еще один ребенок пострадал в ДТП с участием электросамоката в минувшие выходные, сообщает "Инцидент Барнаул".
Происшествие случилось 7 апреля в 18:00 на площади Баварина в районе дома № 8.
20-летний парень ехал на электросамокате по прилегающей к набережной территории и сбил девятилетнего мальчика, который шел навстречу.
"Ребенок получил телесные повреждения, ему оказана помощь в Краевой клинической больнице скорой медицинской помощи, не госпитализирован", – говорится в сообщении.
Днем ранее в Барнауле другой 20-летний электросамокатчик сбил 10-летнего ребенка, который катался на обычном самокате.
16:34:00 08-04-2024
Надо хоть инструктаж какой-нибудь этим самокатчикам проводить, а в идеале обучать ПДД
16:40:56 08-04-2024
Гость (16:34:00 08-04-2024) Надо хоть инструктаж какой-нибудь этим самокатчикам проводит... самый действенный инструктаж, для балбесов будет этим же самокатом вдоль или поперек телятины. иначе они не понимают.
17:04:21 08-04-2024
Электросамокат практически не отличается от скутера, только самокат более неуправляем. причем в Барнауле это не средство для проезда из одной точки города в другую, а чисто развлечение, аттракцион. Для аттракционов должны быть определены специальные площадки. Им не место на тротуарах среди пеших прохожих, тем более, детей. Никакие ПДД не регулирубт проезд транспорта по пешеходным зонам. Самокаты просто запретить на тротуарах. Иные меры не сработают.
18:17:08 08-04-2024
Да в изумрудном тоже запретить, там дорожки узкие, а они носятся там мама дорогая.
19:44:45 08-04-2024
Запретить езду по тротуарам!!!!!! Или вообще эти самокаты Ни больших, ни малых ничто и никто не научит!! Вчера по тротуару парень лет 16 вёз пацана лет 10,он не в курсе, что запрещено??, да прям!!
19:47:11 08-04-2024
Давайте петицию напишем о запрете езды на тротуарах. Пусть учат ПДД и на дорогу. Балбесов точно поубавится
20:36:09 08-04-2024
там мозгов ноль. На дороге сразу жмур.
21:09:29 08-04-2024
Ограничить им скорость, как на ВДНХ, в 7км/ч с 7 утра до 12 ночи. А ночью оставить 25 км/ч,- пусть гоняют, выпиливают друг друга.
21:42:11 08-04-2024
Каждый день вижу, как по пешеходным прут не сходя с самоката. Да ещё на скорости. Прямо перед машинами.
22:04:25 08-04-2024
На каждый электросамокат установить некачественный динамик и низкобитное воспроизводящее устройство записей советских исполнителей типа "валенки"
07:18:19 09-04-2024
Да, е-мое, алло, запретите к чертям уже эти самокаты!
12:37:53 09-04-2024
ждете когда самокатчиков начнут убивать?
терпение у людей не железное.