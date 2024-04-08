В Барнауле за два дня электросамокатчики сбили двух детей

Обоих детей доставили в Краевую клиническую больницу скорой медицинской помощи

08 апреля 2024, 16:20, ИА Амител

Возле набережной в Барнауле / Фото: t.me/incident22

Еще один ребенок пострадал в ДТП с участием электросамоката в минувшие выходные, сообщает "Инцидент Барнаул".

Происшествие случилось 7 апреля в 18:00 на площади Баварина в районе дома № 8.

20-летний парень ехал на электросамокате по прилегающей к набережной территории и сбил девятилетнего мальчика, который шел навстречу.

"Ребенок получил телесные повреждения, ему оказана помощь в Краевой клинической больнице скорой медицинской помощи, не госпитализирован", – говорится в сообщении.

Днем ранее в Барнауле другой 20-летний электросамокатчик сбил 10-летнего ребенка, который катался на обычном самокате.