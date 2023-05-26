Глава ЛДПР предложил ввести в России отцовский капитал
За первого ребёнка, согласно инициативе, выплачивать будут 500 тысяч рублей
26 мая 2023, 17:42, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Глава ЛДПР Леонид Слуцкий предложил ввести в России отцовский капитал. Его слова передаёт РИА Новости.
Предложение он высказал на программных установках партии в честь годовщины его избрания.
Согласно предложению Слуцкого, за первого ребёнка отцам в России можно платить 500 тысяч рублей, а также по миллиону за каждого ребёнка после третьего.
Он также предложил ужесточить законодательство в сфере алиментов. В случае развода и оставления семьи отец должен будет вернуть значительную часть капитала.
19:39:21 26-05-2023
Понты дороже денег
17:07:10 27-05-2023
Должен быть родительский капитал. Все другое это циничное лицемерное порождения в семье неевреев раздора и смуты. Изощренный прием феминистского уничтожения и разрушения традиционной семьи.