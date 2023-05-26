Глава ЛДПР предложил ввести в России отцовский капитал

За первого ребёнка, согласно инициативе, выплачивать будут 500 тысяч рублей

26 мая 2023, 17:42, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Глава ЛДПР Леонид Слуцкий предложил ввести в России отцовский капитал. Его слова передаёт РИА Новости.

Предложение он высказал на программных установках партии в честь годовщины его избрания.

Согласно предложению Слуцкого, за первого ребёнка отцам в России можно платить 500 тысяч рублей, а также по миллиону за каждого ребёнка после третьего.

Он также предложил ужесточить законодательство в сфере алиментов. В случае развода и оставления семьи отец должен будет вернуть значительную часть капитала.