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Глава ЛДПР предложил ввести в России отцовский капитал

За первого ребёнка, согласно инициативе, выплачивать будут 500 тысяч рублей

26 мая 2023, 17:42, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Глава ЛДПР Леонид Слуцкий предложил ввести в России отцовский капитал. Его слова передаёт РИА Новости.

Предложение он высказал на программных установках партии в честь годовщины его избрания.

Согласно предложению Слуцкого, за первого ребёнка отцам в России можно платить 500 тысяч рублей, а также по миллиону за каждого ребёнка после третьего. 

Он также предложил ужесточить законодательство в сфере алиментов. В случае развода и оставления семьи отец должен будет вернуть значительную часть капитала.

Комментарии 2

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Гость

19:39:21 26-05-2023

Понты дороже денег

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Гость

17:07:10 27-05-2023

Должен быть родительский капитал. Все другое это циничное лицемерное порождения в семье неевреев раздора и смуты. Изощренный прием феминистского уничтожения и разрушения традиционной семьи.

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