Сварщики в Алтайском крае могут зарабатывать до 137 тысяч рублей в месяц

Всего в 2023 году российские работодатели открыли 37,2 тысячи вакансий для сварщиков, что больше на 18%, чем в прошлом году

25 мая 2023, 14:55, ИА Амител

Фото: unsplash.com

26 мая в России свой профессиональный праздник отмечают сварщики. Аналитики онлайн-сервиса по поиску работы hh.ru выяснили, в каких регионах страны для этих специалистов открывают самое большое количество вакансий и какую зарплату предлагают экспертам по сварке в Алтайском крае.

Всего в 2023 году российские работодатели открыли 37,2 тысячи вакансий для сварщиков, что больше на 18%, чем в прошлом году. Наибольший рост отмечается в Башкортостане, где с января по май 2023 года открыли 5,4% от всех вакансий для сварщиков в РФ. На втором и третьем местах – Челябинская и Свердловская области (по 5%). Из сибирских регионов в топ-15 попали Красноярский край (3,3%) и Кемеровская область (2,7%). Алтайский край на 21-м месте в стране по спросу на сварщиков (1,4%).

Чаще всего сварщики нужны компаниям в строительной отрасли (16% вакансий), в металлургии и металлообработке (12%), тяжёлом машиностроении, промышленном оборудовании (по 8%), автобизнесе (7%), оказывающим услуги бизнесу (5%) и добывающей отрасли.

Медианная предлагаемая зарплата для сварщиков в России в этом году достигла 75 тысяч рублей, однако во всех регионах страны максимальные зарплатные предложения для них превышают 100 тысяч рублей. В частности, в Алтайском крае диапазон предлагаемых зарплат составил от 51 724 до 137 931 рубля.