Сварщики в Алтайском крае могут зарабатывать до 137 тысяч рублей в месяц
Всего в 2023 году российские работодатели открыли 37,2 тысячи вакансий для сварщиков, что больше на 18%, чем в прошлом году
25 мая 2023, 14:55, ИА Амител
26 мая в России свой профессиональный праздник отмечают сварщики. Аналитики онлайн-сервиса по поиску работы hh.ru выяснили, в каких регионах страны для этих специалистов открывают самое большое количество вакансий и какую зарплату предлагают экспертам по сварке в Алтайском крае.
Всего в 2023 году российские работодатели открыли 37,2 тысячи вакансий для сварщиков, что больше на 18%, чем в прошлом году. Наибольший рост отмечается в Башкортостане, где с января по май 2023 года открыли 5,4% от всех вакансий для сварщиков в РФ. На втором и третьем местах – Челябинская и Свердловская области (по 5%). Из сибирских регионов в топ-15 попали Красноярский край (3,3%) и Кемеровская область (2,7%). Алтайский край на 21-м месте в стране по спросу на сварщиков (1,4%).
Чаще всего сварщики нужны компаниям в строительной отрасли (16% вакансий), в металлургии и металлообработке (12%), тяжёлом машиностроении, промышленном оборудовании (по 8%), автобизнесе (7%), оказывающим услуги бизнесу (5%) и добывающей отрасли.
Медианная предлагаемая зарплата для сварщиков в России в этом году достигла 75 тысяч рублей, однако во всех регионах страны максимальные зарплатные предложения для них превышают 100 тысяч рублей. В частности, в Алтайском крае диапазон предлагаемых зарплат составил от 51 724 до 137 931 рубля.
14:57:36 25-05-2023
фантастика.. но...
15:25:45 25-05-2023
Какая хорошая новость. Если тысяч 120-130 в месяц, да еще на предприятии, которое на оборонку работает, с бронью, вообще хорошо
15:43:16 25-05-2023
развесили уши... не нарадуетесь... пусть про болячки сварщиков профессиональных расскажут... и про среднюю продолжительность жизни.
15:50:56 25-05-2023
Могут зарабатывать, а могут не зарабатывать :) странная новость
16:08:44 25-05-2023
Они то могут -но кто им даст))))))
16:22:32 25-05-2023
Вредно сварщиком работать. Потом болезни зрения, лёгких, крови. Организм не рассчитан, чтобы постоянно рядом с ним была электрическая дуга. Калитку на даче подварить, это одно, варить постоянно - совсем другое...
16:39:02 25-05-2023
Гость (16:22:32 25-05-2023) Вредно сварщиком работать. Потом болезни зрения, лёгких, кро... У меня сосед по даче - Сварщик. Сейчас ему 67 лет. На пенсию только этой весной вышел. Всю жизнь отработал на сварке в цеху. Выглядит на 45 максимум. Со здоровьем вообще никаких проблемм. А вам слабо?
21:02:45 25-05-2023
Гость (16:39:02 25-05-2023) У меня сосед по даче - Сварщик. Сейчас ему 67 лет. На пенси... Сказочник однако автор,если он действительно работал сварщиком,он 50 лет уже был бы слепой
12:47:27 26-05-2023
гость (21:02:45 25-05-2023) Сказочник однако автор,если он действительно работал сварщик... а зачем мне врать? может конечно сосед привирает. и на самом деле он не сварщик, а гардеробщик. Но печку он мне нормально сварил
13:41:12 26-05-2023
Гость (12:47:27 26-05-2023) а зачем мне врать? может конечно сосед привирает. и на самом... Одно дело печку сварить раз в год, другое - за аргоном всю жизнь простоять по 8 часов в день. Давно бы уже ласты склеил.
08:45:32 26-05-2023
Гость (16:39:02 25-05-2023) У меня сосед по даче - Сварщик. Сейчас ему 67 лет. На пенси... ...ну так попробуй.
17:33:15 25-05-2023
Гость (16:39:02 25-05-2023) У меня сосед по даче - Сварщик. Сейчас ему 67 лет. На пенси... И сколько он зарабатывал-то?
12:48:20 26-05-2023
Гость (17:33:15 25-05-2023) И сколько он зарабатывал-то? ... не имею привычки спрашивать даже у близких друзей о зарплате. а уж тем более у соседа.
20:56:50 25-05-2023
Только где найти хороших сварщиков, да и других специалистов? У меня токарь-универсал зарабатывает от 80 до 180 тысяч в месяц. Одного нашел хорошего, а нужна еще пара хотя бы. Приходят либо алкаши (даже на собеседование пьяные являются), либо тунеядцы (услышав уровень з/п летят на всех парах, а потом говорят что на сделке работать не хотят, им нужен оклад 100+ тысяч и без переработок)
23:13:19 25-05-2023
Гость (20:56:50 25-05-2023) Только где найти хороших сварщиков, да и других специалистов... Ага, а ты хочешь чтобы не разгибаясь работали, да ещё как начальник скорее всего неприятный тип? Чтобы здоровье с удовольствием себе гробили? Ты лучше сделай зарплату поменьше, но на этот участок возьми двоих, чтобы условия и нагрузка человеческими были. Сколько работал у частников, все они кровопийцы с самомнением великих благодетелей и бизнесменов.
06:52:10 26-05-2023
Гость (23:13:19 25-05-2023) Ага, а ты хочешь чтобы не разгибаясь работали, да ещё как на... Не нравится работать у частника - или в народное хозяйство, там тебе МРОТ дадут. А если такой умный - работай на себя))))
10:09:17 26-05-2023
Хороших сварщиков реально мало. Основная масса их может как-то прилепить на соплях, не более, такие никому не нужны, им не за что платить. Сварка ограды на даче - это уровень дилетанта, и таких большинство.
11:56:32 26-05-2023
Любой урод капиталист говорит, если ты такой умный, почему бедный? почему не работаешь на себя? Ну не все люди сволочи, не могут они людей обманывать и кидать, потому нет у них своего бизнеса.