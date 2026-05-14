Глава "Росводоканала Барнаул" заявил о необходимости программ поддержки для ремонта сетей

По словам Андрея Полюго, износ сетей в городе превышает 70%, тариф не позволяет проводить масштабную модернизацию, кроме того, долг потребителей за холодную воду составляет почти полмиллиарда рублей

14 мая 2026, 08:14, ИА Амител

Вода бежит из крана / Фото: создано в нейросети ChatGPT

Генеральный директор "Росводоканала Барнаул" Андрей Полюго 13 мая во время брифинга для журналистов в администрации города заявил, что полностью решить проблему аварий на сетях без увеличения финансирования невозможно. По его словам, износ водопроводных и канализационных сетей в Барнауле превышает 70%, а действующих тарифов недостаточно для масштабных замены коммуникаций. Тем более, что цена на воду, по словам Андрея Полюго, не самая высокая, а долги населения за услуги водоканала превышают 476 миллионов рублей. Для сравнения вся производственная программа по текущему ремонту и содержанию сетей и инженерных сооружений на 2026 год составляет чуть более 452 миллионов рублей.

В Барнауле изношено более 70% сетей

По словам Андрея Полюго, "Росводоканал Барнаул" обслуживает более двух тысяч километров сетей водоснабжения и канализации. При этом состояние инфраструктуры остается сложным. И такая ситуация характерна для большинства регионов.

"Износ сетевого хозяйства сопоставим с сетевыми хозяйствами других ресурсоснабжающих организаций — более 70%", — отметил руководитель предприятия.

Только за 2025 год на сетях произошло 495 повреждений. На 363 объектах аварии пришлось устранять с вскрытием дорог и газонов. По словам Полюго, жители чаще замечают работу коммунальщиков именно во время аварий, хотя предприятие постоянно занимается реконструкцией и модернизацией сетей.

Как решить проблему?

По его словам, сегодня тариф на воду - 40 рублей за кубометр. Этих средств объективно мало для быстрых вложений в снижение аварийности. Но и перекладывать решение на плечи абонентов резким повышением - не выход. Поэтому водоканал активно ищет другие возможности.

Наиболее оптимальный вариант – поддержка из федерального центра. По словам главы предприятия, сейчас водоканал участвует в программах финансирования и уже привлек более миллиарда рублей кредитных средств Фонда развития территорий под 3% годовых. Эти деньги направляют, прежде всего, на магистральные сети и инфраструктурные объекты.

В целом в 2026 году "Росводоканал Барнаул" планирует переложить, построить и модернизировать около 15 км сетей. На эти цели предприятие собирается направить около 690 миллионов рублей. Общий объем инвестиционных и производственных программ превысит 1,5 миллиарда рублей. Часть средств потратят не только на трубы, но и на насосные станции, очистные сооружения и другое оборудование.