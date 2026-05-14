Глава "Росводоканала Барнаул" заявил о необходимости программ поддержки для ремонта сетей
По словам Андрея Полюго, износ сетей в городе превышает 70%, тариф не позволяет проводить масштабную модернизацию, кроме того, долг потребителей за холодную воду составляет почти полмиллиарда рублей
14 мая 2026, 08:14, ИА Амител
Генеральный директор "Росводоканала Барнаул" Андрей Полюго 13 мая во время брифинга для журналистов в администрации города заявил, что полностью решить проблему аварий на сетях без увеличения финансирования невозможно. По его словам, износ водопроводных и канализационных сетей в Барнауле превышает 70%, а действующих тарифов недостаточно для масштабных замены коммуникаций. Тем более, что цена на воду, по словам Андрея Полюго, не самая высокая, а долги населения за услуги водоканала превышают 476 миллионов рублей. Для сравнения вся производственная программа по текущему ремонту и содержанию сетей и инженерных сооружений на 2026 год составляет чуть более 452 миллионов рублей.
В Барнауле изношено более 70% сетей
По словам Андрея Полюго, "Росводоканал Барнаул" обслуживает более двух тысяч километров сетей водоснабжения и канализации. При этом состояние инфраструктуры остается сложным. И такая ситуация характерна для большинства регионов.
"Износ сетевого хозяйства сопоставим с сетевыми хозяйствами других ресурсоснабжающих организаций — более 70%", — отметил руководитель предприятия.
Только за 2025 год на сетях произошло 495 повреждений. На 363 объектах аварии пришлось устранять с вскрытием дорог и газонов. По словам Полюго, жители чаще замечают работу коммунальщиков именно во время аварий, хотя предприятие постоянно занимается реконструкцией и модернизацией сетей.
Как решить проблему?
По его словам, сегодня тариф на воду - 40 рублей за кубометр. Этих средств объективно мало для быстрых вложений в снижение аварийности. Но и перекладывать решение на плечи абонентов резким повышением - не выход. Поэтому водоканал активно ищет другие возможности.
Наиболее оптимальный вариант – поддержка из федерального центра. По словам главы предприятия, сейчас водоканал участвует в программах финансирования и уже привлек более миллиарда рублей кредитных средств Фонда развития территорий под 3% годовых. Эти деньги направляют, прежде всего, на магистральные сети и инфраструктурные объекты.
В целом в 2026 году "Росводоканал Барнаул" планирует переложить, построить и модернизировать около 15 км сетей. На эти цели предприятие собирается направить около 690 миллионов рублей. Общий объем инвестиционных и производственных программ превысит 1,5 миллиарда рублей. Часть средств потратят не только на трубы, но и на насосные станции, очистные сооружения и другое оборудование.
"Чтобы вода поступила в дома, нужна не только труба. Нужны насосы, насосные станции, модернизация очистных сооружений", - подчеркнул Андрей Полюго.
08:22:52 14-05-2026
«Ребенок идет из школы и покупает бутылочку воды 0,5 литра за 80 рублей»
Вообще-то бутылка 1.5 литра стоит 50-60 р.
Раз соврамши, кто ж тебе поверит.
08:28:17 14-05-2026
Гость (08:22:52 14-05-2026) «Ребенок идет из школы и покупает бутылочку воды 0,5 литра з...
Он наверное имел ввиду не простую воду, а всякие колы и т.п.
08:51:50 14-05-2026
Гость (08:22:52 14-05-2026) Вообще-то бутылка 1.5 литра стоит 50-60 р... в марийке 25 или 23
09:41:44 14-05-2026
Гость (08:51:50 14-05-2026) в марийке 25 или 23 ... Так они врут и сколько стоит бутылка воды, и сколько денег надо на ремонт, и что у них денег нет. Есть у них прибыль, эту прибыль на ремонт и надо пускать, а не в карман. Доят наследие СССР без зазрения совести.
08:57:32 14-05-2026
Мы все здесь живем.........во-Первых: Странно это слышать от ""пришлаго!", он приехал/поработал/уехал, а нам здесь жить дальше с увеличенными "необоснованными" тарифами!
во-Вторых: Если правильно понимаю "Росводоканал Барнаул" входит в Группу компаний «Росводоканал» - крупнейший российский частный оператор в сфере водоснабжения и водоотведения. Дык может быть директору Баврнаульского филиала популярно донести да совета директоров, факт о том, что бы получать прибыль и дальше надо "ИНВЕСТИРОВАТЬ" в то, что перечислено в статье, а не требовать повышения тарифа для жителей Барнаула!?
09:18:05 14-05-2026
Гость (08:22:52 14-05-2026) «Ребенок идет из школы и покупает бутылочку воды 0,5 литра з... Можно подумать, "Росводоканал Барнаул" доставляет нам домой воду в бутылочках по 0,5 литра! Вот затейники! Так из магазинных бутылочек воду можно употреблять в пищу, а Росводоканал дает, по сути, техническую воду. Хотя соглашусь с Полюго, магазины задирают цену на воду, но там ещё стоимость тары и НДС.
08:23:43 14-05-2026
Пока тариф будет 40 рублей, ситуация не изменится
Андрей Полюго отдельно высказался о стоимости услуги холодного водоснабжения. /////////
Даже если тариф будет 400 рублей, ситуация не изменится((( Знаем мы этих полюг и их ежегодный плач Ярославны. Барнаул слезам не верит.
08:32:05 14-05-2026
Гость (08:23:43 14-05-2026) Пока тариф будет 40 рублей, ситуация не изменитсяАндрей ... не верит, но платит.
08:31:17 14-05-2026
полностью согласен.
сколько им не плати-будет по прежнему мало/не хватать.
аппетит растёт во время еды..
08:31:29 14-05-2026
Квартиры подорожали, машины подорожали, икра подорожала, как жить полюге, а, тариф поднять.
08:55:35 14-05-2026
В советское время вроде услуги ЖКХ стоили сущие копейки, но как-то ведь сети строились и развивались? Или это всё гос план?
09:13:26 14-05-2026
Конечно - не на века строили при советском союзе, а всего на 30 лет хватило и ржаветь начало, а что ж вы господа капиталисты и монополисты делали эти 30 лет? Сладко ели, спали, мечтали, что на ваш век хватит? Но кто ж услышит глас народа, пролетариата нет....Ковш засыпали сколько против не писали жители. А тарифы поднимает губернатор!
09:15:50 14-05-2026
"Решить проблему износа труб можно за счет потребителей."
Не согласен! Пусть идут в банк и берут кредит. Пусть банку докажут свою эффективность. А не с пенсионеров последние копейки отжимать.
09:18:48 14-05-2026
С 2003 года владельцем Росводоканала является «Альфа-Групп» (Фридман, Авен, Хан).
Эти господа будут вкладываться в сети? А решение о передаче Барнаульского водоканала в 2005г. принимала администрация и дума г.Барнаула.
А у соседей в Новосибе - МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ».
Делайте выводы.
09:25:37 14-05-2026
Гость (09:18:48 14-05-2026) С 2003 года владельцем Росводоканала является «Альфа-Групп» ... вот пусть в Альфабанке деньги и занимают на ремонт изношенных сетей.
09:45:12 14-05-2026
Гость (09:25:37 14-05-2026) вот пусть в Альфабанке деньги и занимают на ремонт изношенны... Они сами себе могут дать беспроцентный кредит из своего банка. Какие проблемы?
09:22:30 14-05-2026
А кто довел до такого состояния сети? Вот не надо кивать на коммунистов - они эти сети построили, а пришли новые собственники на все готовое и за 35 лет довели до полного износа. А теперь хотят на чужом горбу выехать - лишить их права собственности, дать по десятке каждому с конфискацией и отдать в собственность государства, пусть чинит за свой счет, раз таким рукожопам продало.
09:22:49 14-05-2026
С водой все просто и понятно. У каждого установленны счетчики и известно кто сколько расходует. Поэтому можно сделать общие расчеты потребления и получить себистоимость и необходимые инвестиции для ремонта и развиттия.
09:24:08 14-05-2026
Инфраструктура жизнеобеспечения должна быть только в государственной / региональной / муниципальной собственности! Все иное не про воду / водоснабжение / водоотведение, а про деньги, где вода лишь промежуточный этап. И не аренда инфраструктуры пользу ООО, что по своей сути (в наших реалиях) продажа частями и за грош.
09:26:26 14-05-2026
Помнится, в начале 2000-х сказали, что надо ввести 100% оплату потребителями (раньше, мол, государство доплачивало) и тогда у них будет возможность поменять все коммуникации. Ввели. И что? Каждый год тарифы растут, а ничего не меняется! Может пора прокуратуру подключать?
09:29:30 14-05-2026
При чистой прибыли в 455,2 млн. руб за 2025 год с повышением тарифа ничего не треснет? Еще бы нужно исполнение консессионного соглашения проверить профильным органам...
09:40:17 14-05-2026
1) "Росводоканал Барнаул" обслуживает более 2 тысяч км сетей водоснабжения и канализации."
2) "Только за 2025 год на сетях произошло 495 повреждений. На 363 объектах аварии пришлось устранять с вскрытием дорог и газонов."
Судя по всему плохо обслуживает. Их надо банкротить получается, руководством пусть прокуратура позанимается, наверняка найдут десятки миллиардов которые можно направить на ремонт.
20:19:50 14-05-2026
Монополисты окрутили пацана из Минэкономразвития, он на 33,5 % размечтался поднять тарифы ЖКХ. Даже Володин обалдел от наглости, призвал Счетную палату к действию.