Сбер построит на "Манжероке" еще два пятизвездочных отеля
Первый запустили несколько месяцев назад
01 декабря 2023, 16:00, Александра Черданцева
Сбербанк планирует возвести на своем всесезонном курорте "Манжерок" в Республике Алтай еще два отеля. По одному из них банк уже подписал соглашение с инвестором – ООО "Капитал Груп". Об этом журналистам рассказал заместитель председателя правления Сбера Станислав Кузнецов накануне торжественного открытия первого пятизвездочного отеля на курорте в пятницу, 1 декабря.
"В первый день зимы мы подписали соглашение с первым инвестором, который принял решение вложить свои средства в строительство гостиниц, в том числе и здесь, в "Манжероке". Многие инвесторы рассматривают эти возможности прийти сюда. В самое ближайшее время здесь будет создан новый центр притяжения", – сказал он.
И добавил, что "Капитал Груп" готов начинать строительство уже сейчас. Однако точных сроков, места расположения и суммы Кузнецов не назвал. Но известно, что речь о пятизвездочной гостинице, уже второй для курорта. В планах возведение и третьего объекта того же класса.
Технически первый отель работает с лета и уже активно принимает гостей. Формально открытие приурочили к началу зимы и старту активного горнолыжного сезона.
"Этот гранд-отель сегодня может принять около 1000 человек. Здесь очень правильная инфраструктура для отдыха и развлечения. Есть все для знакомства с этим замечательным Горным Алтаем", – уточнил Станислав Кузнецов.
В субботу, 2 декабря, по этому поводу устраивают большой праздник, где будут выступать местные артисты и певец Олег Газманов, которые уже прибыл на курорт.
Отель премиум-класса построили за два с половиной года. В нем 304 номера, общая площадь – 56 тыс. кв. метров. Здесь также развивают горнолыжную инфраструктуру, тематический парк "Хранитель Большого Алтая", велотрассы, пешие маршруты и современные глэмпинги. Всего на курорте построят 67 км горнолыжных трасс, более 30 км байк-трасс и 15 км пеших маршрутов, что сделает его одним из крупнейших всесезонных курортов России.
16:08:41 01-12-2023
да хоть 10 пусть построят. нам то чё от этого?
16:38:52 01-12-2023
Как бы Манжерок не переименовали в Сбер- Манжерок
16:47:02 01-12-2023
ДВМ (16:38:52 01-12-2023) Как бы Манжерок не переименовали в Сбер- Манжерок... Кривое у вас название. Сбержерок обзавут.
17:23:44 01-12-2023
Гость (16:47:02 01-12-2023) Кривое у вас название. Сбержерок обзавут.... Сбер-Жырок
17:59:22 01-12-2023
Гость (16:47:02 01-12-2023) Кривое у вас название. Сбержерок обзавут.... вернее - Сбержирок
13:41:41 02-12-2023
Гость (16:47:02 01-12-2023) Кривое у вас название. Сбержерок обзавут.... Вы же в курсе что этот отель вообще не в Манжероке, а в Озёрном? Так с чего Манжерок переименовывать?
17:09:03 01-12-2023
ГрефЖерок. Пользуйтесь) С вас неделя номера в гостинице,,)))
18:19:15 01-12-2023
Гость (17:09:03 01-12-2023) ГрефЖерок. Пользуйтесь) С вас неделя номера в гостинице,,)))... Недели мало. Будешь месяц в номерах убирать!
17:31:59 01-12-2023
Сбер-Мани.
18:04:18 01-12-2023
Мани-Мани-Манжерок.
18:04:43 01-12-2023
А офисы закрывает и банкоматы убирает. Всё во вред людям
18:05:49 01-12-2023
Манбанком назовут. Почти Монблан.
18:07:32 01-12-2023
Грефофо-хорохордино
18:37:01 01-12-2023
Да хоть десять отелей, пусть только 4х полоску до Манжерка дотянет. А лучше до Усть-Семы.
20:05:55 01-12-2023
Не только спортивные мероприятия, но и культурные элементы, такие как алтайский обряд Обоо таш и шоу-программа с участием Олега Газманова, украсят это мероприятие и добавят ему уникальности
01:08:13 02-12-2023
А почему сбер не может себе позволить строить гостиницы такого же уровня комфорта но за более доступный прайс? Страх упустить выгоду перевешивает декларированную заботу о своих вкладчиках?
16:24:24 02-12-2023
Алексей (01:08:13 02-12-2023) А почему сбер не может себе позволить строить гостиницы тако... А какой прайс для тебя доступный? А может найдутся те, кто скажет что и твой доступный прайс для них недоступный. Это пятизвездочный отель, а не хостел, тут дешево не может быть априори. И если ты туда не поедешь, то поедут другие, те кому по деньгам.
10:34:41 02-12-2023
Цены в этом Монжероке заоблачные, обычный номер от 38 и выше.Они этот курорт для себя строят
13:42:49 02-12-2023
Светогор (10:34:41 02-12-2023) Цены в этом Монжероке заоблачные, обычный номер от 38 и выше... Естественно. Неужели для тебя?
16:21:47 02-12-2023
Светогор (10:34:41 02-12-2023) Цены в этом Монжероке заоблачные, обычный номер от 38 и выше... Летом в этом отеле останавливался за 8500 в сутки.
03:18:08 03-12-2023
Там от Горного ещё что-то осталось? Ещё не все горы побрили от леса?
16:27:10 04-12-2023
Это соглашение между Сбербанком и Capital Group о развитии гостиничного бизнеса в Республике Алтай обещает создать уникальный гостиничный комплекс, расширяя комплексный подход к развитию курортного региона.
00:02:42 08-12-2023
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