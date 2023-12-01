Сбер построит на "Манжероке" еще два пятизвездочных отеля

Первый запустили несколько месяцев назад

01 декабря 2023, 16:00, Александра Черданцева

Курорт "Манжерок" / Фото: Александра Черданцева / amic.ru

Сбербанк планирует возвести на своем всесезонном курорте "Манжерок" в Республике Алтай еще два отеля. По одному из них банк уже подписал соглашение с инвестором – ООО "Капитал Груп". Об этом журналистам рассказал заместитель председателя правления Сбера Станислав Кузнецов накануне торжественного открытия первого пятизвездочного отеля на курорте в пятницу, 1 декабря.

"В первый день зимы мы подписали соглашение с первым инвестором, который принял решение вложить свои средства в строительство гостиниц, в том числе и здесь, в "Манжероке". Многие инвесторы рассматривают эти возможности прийти сюда. В самое ближайшее время здесь будет создан новый центр притяжения", – сказал он.

И добавил, что "Капитал Груп" готов начинать строительство уже сейчас. Однако точных сроков, места расположения и суммы Кузнецов не назвал. Но известно, что речь о пятизвездочной гостинице, уже второй для курорта. В планах возведение и третьего объекта того же класса.

Станислав Кузнецов и Герман Греф / Фото: Александра Черданцева / amic.ru

Технически первый отель работает с лета и уже активно принимает гостей. Формально открытие приурочили к началу зимы и старту активного горнолыжного сезона.

"Этот гранд-отель сегодня может принять около 1000 человек. Здесь очень правильная инфраструктура для отдыха и развлечения. Есть все для знакомства с этим замечательным Горным Алтаем", – уточнил Станислав Кузнецов.

Курорт "Манжерок" / Фото: Александра Черданцева / amic.ru

В субботу, 2 декабря, по этому поводу устраивают большой праздник, где будут выступать местные артисты и певец Олег Газманов, которые уже прибыл на курорт.

Отель премиум-класса построили за два с половиной года. В нем 304 номера, общая площадь – 56 тыс. кв. метров. Здесь также развивают горнолыжную инфраструктуру, тематический парк "Хранитель Большого Алтая", велотрассы, пешие маршруты и современные глэмпинги. Всего на курорте построят 67 км горнолыжных трасс, более 30 км байк-трасс и 15 км пеших маршрутов, что сделает его одним из крупнейших всесезонных курортов России.

Курорт "Манжерок" / Фото: Александра Черданцева / amic.ru