Получившим повестки россиянам могут запретить выезд из страны

Согласно законопроекту, ограничение будет действовать до исполнения обязанности явиться по повестке в военный комиссариат

11 апреля 2023, 17:35, ИА Амител

Солдаты / Фото: amic.ru

Гражданам, которые подлежат призыву и получили повестку, будет запрещён выезд за пределы России до явки в военкомат. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ поправок, которые сегодня, 11 апреля, рассмотрит Госдума.

"Гражданам, подлежащим призыву на военную службу и получившим повестку военного комиссариата, со дня, когда в соответствии с федеральным законом такая повестка считается вручённой, запрещается выезд из Российской Федерации", – говорится в тексте документа.

Отмечается, что ограничение будет действовать до исполнения обязанности явиться по повестке в военный комиссариат.

Напомним, что 11 апреля Госдума рассмотрит во втором чтении законопроект о создании единого реестра военнообязанных. Документ также предусматривает направление повесток призывникам в электронном виде.