Получившим повестки россиянам могут запретить выезд из страны
Согласно законопроекту, ограничение будет действовать до исполнения обязанности явиться по повестке в военный комиссариат
11 апреля 2023, 17:35, ИА Амител
Гражданам, которые подлежат призыву и получили повестку, будет запрещён выезд за пределы России до явки в военкомат. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ поправок, которые сегодня, 11 апреля, рассмотрит Госдума.
"Гражданам, подлежащим призыву на военную службу и получившим повестку военного комиссариата, со дня, когда в соответствии с федеральным законом такая повестка считается вручённой, запрещается выезд из Российской Федерации", – говорится в тексте документа.
Отмечается, что ограничение будет действовать до исполнения обязанности явиться по повестке в военный комиссариат.
Напомним, что 11 апреля Госдума рассмотрит во втором чтении законопроект о создании единого реестра военнообязанных. Документ также предусматривает направление повесток призывникам в электронном виде.
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