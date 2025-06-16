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Главный алтайский архитектор Виктор Четошников оставил свою должность

Конкретных планов, касающихся профессиональной деятельности, у него пока нет

16 июня 2025, 15:30, ИА Амител

Фото: страница Виктора Четошникова во "ВКонтакте" / vk.com/chet_viktor
Фото: страница Виктора Четошникова во "ВКонтакте" / vk.com/chet_viktor

Главный архитектор Алтайского края Виктор Четошников покинул свой пост. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Виктор Томенко. Об этом сообщает ИА "Банкфакс" со ссылкой на правительство региона.

По информации краевого кабмина, Виктора Четошникова освободили от должности руководителя инспекции по контролю в области градостроительной деятельности Алтайского края. Это связано с достижением предельного возраста пребывания на гражданской службе – 11 июня ему исполнилось 70 лет.

Сам архитектор в разговоре с изданием отметил, что планов на профессиональную деятельность у него пока нет.

"У меня есть конкретные планы – хорошенько отдохнуть, а потом уже оглядеться", – заявил Четошников.

При этом он подчеркнул, что продолжит участвовать в заседаниях градсовета Барнаула, так как все еще входит в его состав.

Обязанности руководителя инспекции с 12 июня временно исполняет Елена Грецова, которая с 2021 года была заместителем Четошникова и возглавляла отдел согласований. 

Виктор Четошников – заслуженный архитектор РФ, пост главного архитектора Алтайского края занял в сентябре 2017 года. Его назначил Александр Карлин, на тот момент действующий губернатор края. Руководить региональной инспекцией по контролю в области градостроительной деятельности начал в 2018 году.

Алтайский край отставки и назначения

Комментарии 7

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Гость

15:41:45 16-06-2025

В 70 лет пора клубнику на огороде выращивать а не у руля стоять

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Гость

22:12:02 16-06-2025

У меня есть конкретные планы – хорошенько отдохнуть, а потом уже оглядеться", – заявил Четошников --- оглянуться не мешало, когда 6-10 лет назад стали лепить стекловатники на 6 сотках. А сейчас этот бешенный принтер не остановить

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Гость

23:07:20 16-06-2025

А если бы не было предельного возраста, то сидел бы до выноса? Или трудился на накопление баллов для пенсии? В городе никакого архитектурного стиля нет, всё как попало - то цветные дома, то серо-черные, то высокие, то низкие, парковок нет, ливнёвок нет, город каждый дождь по колено, а то и по пояс в воде. Или эти архитекторы хотели из Барнаула сделать Венецию? Если так, то они свои планы воплотили, можно и на отдых. Фраза "... а потом уже оглядеться" звучит так, как-будто что-то украл.

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Абориген

10:00:00 17-06-2025

Сегодня проезжала мимо вокзала и очередной раз поразилась: КАААК можно было разрешить строительство такого уродства как ЖК Локомотив ??!!??!!

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Гость

13:49:59 17-06-2025

Абориген (10:00:00 17-06-2025) Сегодня проезжала мимо вокзала и очередной раз поразилась: К... потомушто вы не архитекторша

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Гость

14:48:36 17-06-2025

Гость (13:49:59 17-06-2025) потомушто вы не архитекторша... И даже не абориген.

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горожанин

15:35:47 17-06-2025

Архитектор???? В городе нет архитектора нормального. При Сталине его бы 100% уже отправили лес валить и бараки проектировать
Вы просто сравните одинаковый по размеру город Филадельфия в 1930 и Барнаул в 2025 и поймете за что его надо лес валить отправить

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