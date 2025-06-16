Главный алтайский архитектор Виктор Четошников оставил свою должность

Конкретных планов, касающихся профессиональной деятельности, у него пока нет

16 июня 2025, 15:30, ИА Амител

Фото: страница Виктора Четошникова во "ВКонтакте" / vk.com/chet_viktor

Главный архитектор Алтайского края Виктор Четошников покинул свой пост. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Виктор Томенко. Об этом сообщает ИА "Банкфакс" со ссылкой на правительство региона.

По информации краевого кабмина, Виктора Четошникова освободили от должности руководителя инспекции по контролю в области градостроительной деятельности Алтайского края. Это связано с достижением предельного возраста пребывания на гражданской службе – 11 июня ему исполнилось 70 лет.

Сам архитектор в разговоре с изданием отметил, что планов на профессиональную деятельность у него пока нет.

"У меня есть конкретные планы – хорошенько отдохнуть, а потом уже оглядеться", – заявил Четошников.

При этом он подчеркнул, что продолжит участвовать в заседаниях градсовета Барнаула, так как все еще входит в его состав.

Обязанности руководителя инспекции с 12 июня временно исполняет Елена Грецова, которая с 2021 года была заместителем Четошникова и возглавляла отдел согласований.

Виктор Четошников – заслуженный архитектор РФ, пост главного архитектора Алтайского края занял в сентябре 2017 года. Его назначил Александр Карлин, на тот момент действующий губернатор края. Руководить региональной инспекцией по контролю в области градостроительной деятельности начал в 2018 году.