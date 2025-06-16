Главный алтайский архитектор Виктор Четошников оставил свою должность
Конкретных планов, касающихся профессиональной деятельности, у него пока нет
16 июня 2025, 15:30, ИА Амител
Главный архитектор Алтайского края Виктор Четошников покинул свой пост. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Виктор Томенко. Об этом сообщает ИА "Банкфакс" со ссылкой на правительство региона.
По информации краевого кабмина, Виктора Четошникова освободили от должности руководителя инспекции по контролю в области градостроительной деятельности Алтайского края. Это связано с достижением предельного возраста пребывания на гражданской службе – 11 июня ему исполнилось 70 лет.
Сам архитектор в разговоре с изданием отметил, что планов на профессиональную деятельность у него пока нет.
"У меня есть конкретные планы – хорошенько отдохнуть, а потом уже оглядеться", – заявил Четошников.
При этом он подчеркнул, что продолжит участвовать в заседаниях градсовета Барнаула, так как все еще входит в его состав.
Обязанности руководителя инспекции с 12 июня временно исполняет Елена Грецова, которая с 2021 года была заместителем Четошникова и возглавляла отдел согласований.
Виктор Четошников – заслуженный архитектор РФ, пост главного архитектора Алтайского края занял в сентябре 2017 года. Его назначил Александр Карлин, на тот момент действующий губернатор края. Руководить региональной инспекцией по контролю в области градостроительной деятельности начал в 2018 году.
15:41:45 16-06-2025
В 70 лет пора клубнику на огороде выращивать а не у руля стоять
22:12:02 16-06-2025
У меня есть конкретные планы – хорошенько отдохнуть, а потом уже оглядеться", – заявил Четошников --- оглянуться не мешало, когда 6-10 лет назад стали лепить стекловатники на 6 сотках. А сейчас этот бешенный принтер не остановить
23:07:20 16-06-2025
А если бы не было предельного возраста, то сидел бы до выноса? Или трудился на накопление баллов для пенсии? В городе никакого архитектурного стиля нет, всё как попало - то цветные дома, то серо-черные, то высокие, то низкие, парковок нет, ливнёвок нет, город каждый дождь по колено, а то и по пояс в воде. Или эти архитекторы хотели из Барнаула сделать Венецию? Если так, то они свои планы воплотили, можно и на отдых. Фраза "... а потом уже оглядеться" звучит так, как-будто что-то украл.
10:00:00 17-06-2025
Сегодня проезжала мимо вокзала и очередной раз поразилась: КАААК можно было разрешить строительство такого уродства как ЖК Локомотив ??!!??!!
13:49:59 17-06-2025
Абориген (10:00:00 17-06-2025) Сегодня проезжала мимо вокзала и очередной раз поразилась: К... потомушто вы не архитекторша
14:48:36 17-06-2025
Гость (13:49:59 17-06-2025) потомушто вы не архитекторша... И даже не абориген.
15:35:47 17-06-2025
Архитектор???? В городе нет архитектора нормального. При Сталине его бы 100% уже отправили лес валить и бараки проектировать
Вы просто сравните одинаковый по размеру город Филадельфия в 1930 и Барнаул в 2025 и поймете за что его надо лес валить отправить