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Что известно о гибели ребёнка в больнице на Алтае, вызвавшей гнев местных жителей?

Сельчане требуют отставки главврача и считают, что мальчика можно было спасти

30 января 2023, 13:29, ИА Амител

Фото: сообщество Волчихинской ЦРБ во "ВКонтакте"
Фото: сообщество Волчихинской ЦРБ во "ВКонтакте"

Страшная трагедия произошла в Волчихинском районе в Алтайском крае. В местной ЦРБ скончался семилетний мальчик. Причём на лечение он попал с ангиной, рассказали в новостных сообществах местные жители. Они считают, что гибели ребёнка можно было избежать, если бы ему оказали качественную медпомощь. Недовольство жителей переросло в народный сход.

О том, что известно о гибели мальчика в районной больнице и чего требуют местные жители, – в материале amic.ru.

1
Что известно о гибели мальчика в районной больнице на Алтае?
Трагедия произошла 28 января 2023 года в Волчихинском районе. Подписчики алтайских новостных сообществ рассказали, что в местной ЦРБ скончался семилетний мальчик. По их словам, в больницу он попал с обычной ангиной.
Как позднее уточнили в региональном Следкоме, смерть наступила во время оказания медицинской помощи: у ребёнка остановилось дыхание. 
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От чего умер ребёнок в Волчихинской ЦРБ?
Точная причина пока неизвестна.
По данным СУ СК, предварительной причиной смерти стала вирусная инфекция. Местные жители рассказали в паблике "Инцидент Барнаул", что мальчик умер от стеноза.
В любом случае, от чего погиб ребёнок, станет точно известно после проведения всех необходимых проверок.
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Почему местные считают, что мальчика можно было спасти?
Подписчики "Инцидента Барнаул" рассказали, что у сельчан накопилось немало жалоб на работу местной ЦРБ.
"В селе уже не осталось врачей, педиатр один на район, один терапевт, один зубной, а о таких специалистах, как лор и хирург, осталось мечтать", – пояснила жительница Волчихинского района.
Вот и мальчика можно было спасти, если бы на месте оказался врач, настаивают местные.
"Мальчика можно было спасти, но на дежурстве не оказалось никого, кроме медсестры. Кроме того, в больнице в реанимации нет ничего, кроме наркоза. Оборудование давно устарело, кислорода нет, ничего нет. А по документам всё есть", – написала подписчица паблика "Инцидент Барнаул".
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Чего требовали жители на народном сходе?
Отставки главного врача Татьяны Харловой. По данным Telegram-канала Mash Siberia, в местном ДК собралось около 50 жителей. Они считают, что руководитель Волчихинской ЦРБ запустила медучреждение, что и привело к трагедии.
"Гибель мальчика стала последней каплей. В местном ДК собралось около 50 сельчан. Они хотят, чтобы главврач ЦРБ Татьяна Харлова ушла в отставку", – пишет паблик о народном сходе.
Известно так же, что сельчане собирали подписи за отставку главврача. В этом им помогал прокурор, который тоже пришёл на сход.
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Что о смерти мальчика говорит главврач Волчихинской ЦРБ?
Татьяна Харлова рассказала, что на самом деле медики полтора часа боролись за жизнь мальчика. Она настаивает, что сначала нужно дождаться результатов проверки, а потом уже делать выводы.
"До окончания проверки нельзя давать оценку действиям медицинских работников нашей больницы, которые до последнего боролись за жизнь ребёнка. Они в течение полутора часов оказывали помощь. Мы тоже заинтересованы в том, чтобы эксперты разобрались в этом случае", – пояснила Татьяна Харлова.
6
Что сказали в алтайском Минздраве по поводу гибели ребёнка?
Минздрав Алтайского края принёс соболезнования родителям и родственникам ребёнка. В ведомстве отметили, что по факту гибели мальчика уже проводят проверку с привлечением профильных специалистов.
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Кто виноват в гибели мальчика в районной больнице на Алтае?
Теперь это предстоит выяснить региональному Минздраву, следователям и прокуратуре.
Следком возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей"). Кроме того, свою проверку по поручению Антона Германа начала и прокуратура Алтайского края.
Они и установят, от чего именно погиб мальчик и кто в этом виноват.

Комментарии 21

  • В Волчихе на последних выборах Ед Р получила 70% , что хотели то и получили
    30 января, Гость   Ответить
  • Ед Р получает по всей России 70% при участии 5 человек, не народ в этом виновен, а тот кто установил порог явки. Да и сокращают финансирование на медицину они же. Так что не надо народ винить.
    30 января, Гость   Ответить
  • Давно пора на министров возбуждать уголовные дела, а не закрывать глазки , что все там гладко и хорошо! Это не работа, это предательство людей, не забота об их здоровье - а забота о платных клиниках и набивание карманов!
    30 января, Гость   Ответить
  • Очень мало объективной информации. Скорей всего смерть наступила в результате массированной гнойной интоксикации крови - сепсиса. Это уже крайне запущенная форма гнойной ангины. Надо знать, на какой стадии родители мальчика обратились к врачам и получал ли он при наличии гнойных пробок в гландах антибиотики. Или ему "прописали" всего лишь какие-нибудь леденцы и "полоскания с солью".
    30 января, Гость   Ответить
  • Гость, там острый стеноз гортани возник как осложнение ангины, перекрылась отёком гортани дыхательная трубка, трахеотомию как единственное средство помощи, сделать некому было, одна медсестра. когда вызывали врачей из дома, то они потом 1,5 часа реанимировали, но было поздно. да еще и родители 1 раз отказались от госпитализации, когда узнали, что нет врача в больнице ночью.
    30 января, Гость   Ответить
  • Сразу вспомнился случай еще из времен СССР. У соседки 14-летний сын умер в больнице от ларингита. Госпитализировали с больным горлом, т.к. были в чужом городе проездом с группой детей (везли группу школьников в Ленинград), лечить в поезде не было возможности. Но в больнице мальчика врачи проворонили, и тот умер от отека гортани. К слову о советской медицине.
    30 января, Гость   Ответить
  • Не будет скоро в волчихе ни глав врача, ни терапевта. Кто же поедет туда работать? И будут неблагодарные селяни кусать локти и жаловаться во все инстанции...Что имеем не храним, потерявши плачим.
    30 января, Гость   Ответить
  • будут неблагодарные селяни кусать локти и жаловаться во все инстанции...Что имеем не храним, потерявши плачим. - опуская грамматику, вы что предлагаете? Утереться, сказать спасибо и промолчать? Или благодарность объявить? Вдруг с барского плеча кому и помощь окажут - если захотят. А не захотят - то судьба такая, помереть. Так, что ли?
    30 января, Гость   Ответить
  • Сначала нужно разобраться, а уж потом сходы устраивать. Раньше хоть с барского плеча помощь оказывали, а теперь некому будет. Врачей везде не хватает, найдут работу без проблем.
    30 января, Гость   Ответить
  • И будут неблагодарные селяни кусать локти и жаловаться во все инстанции---а если из-за врачей человек погиб? Молчать и сопеть в две дырочки ?
    30 января, Гость   Ответить
  • Сначала нужно разобраться - разобраться в чем? Официально ли нет дежурного врача? В этом да, надо.
    30 января, Гость   Ответить
  • А без помощи врачей человек выживет?
    30 января, Гость   Ответить
  • Гость, там острый стеноз гортани возник как осложнение ангины ***** Это возможно только если ангину вообще не лечить. Было ли назначение врачем антибиотиков при первичном обращении и при зрительном обнаружении гноя в миндалинах? Давались ли они ребенку родителями? Или все-таки ребенок уже поступил в больницу в таком критическом состоянии?
    30 января, Гость   Ответить
  • Или все-таки ребенок уже поступил в больницу в таком критическом состоянии? - а даже если и поступил. Было бы кому ту трахеотомию сделать - выжил бы. А так - увы. И, кстати, могли и не со стенозом привезти, а еще с чем-нибудь, требующим экстренной помощи. И с чем медсестра не справится. Так что даже если его не лечили, то вряд ли получится спихнуть вину на кого-то еще.
    30 января, Гость   Ответить
  • Заголовок -огонь....
    30 января, Гость   Ответить
  • Россия - страна парадоксов. Тут все умеют лечить, учить и судить. Все грамотные, все комментируют. Только результат печальный. Не хватает ни врачей, ни учителей. А все потому, что критиковать их все умеют, а ценить их работу нет. Вот и результат. пока престиж этих профессий будет падать, мы будем иметь то, что имеем. Критику надо начинать с себя. Никто не спросил родителей: почему ребенка довели до такого состояния? Никто не задал вопрос о том, можно ли было помочь ребенку в том состоянии в каком его доставили в больницу? Главврач если заработала - получит. Но беда в том, что замена главврача проблему может не решить. И ведь никто не поставил вопрос о том какие глобальные проблемы в медицине на Алтае и за что наш министр здравоохранения зарплату получает. В народе есть хорошая пословица: рыба гниет с головы, а чистят ее с хвоста.
    30 января, Гость   Ответить
  • "Никто не задал вопрос о том, можно ли было помочь ребенку в том состоянии в каком его доставили в больницу?" ----- Гость, вообще-то такие вопросы задавали. Вы всё читаете? Или только то, что хотите? Насчет "все грамотные" - да, нам приходится быть грамотными и самим лечить и учить наших детей. Это не от хорошей жизни происходит, а из-за плохой медицины и плохого образования. Много равнодушных и с формальным подходом учителей и врачей.
    31 января, Гость   Ответить
  • Гость, отличный ответ. Полностью поддерживаю.
    31 января, Гость   Ответить
  • К чему катимся? Мы учим своих детей? Чему? Они ведь с вас пример берут. И вместо ответственности, взаимопомощи, сочувствия дети выплескивают негатив, агрессию, безразличие и прочее. Кто виноват что в ЦРБ нет врачей? Но после того, как те же врачи почитают "ядовитые" комментарии вряд ли кто-то помчится в этот район жизни спасать. Как легко судить о работе врача не имея медицинского образования! Легко критиковать. А вы попробуйте в школе один день отработать. Придите в класс и 40 минут не то что научить, просто удержите внимание класса, чтобы дети не орали. И так 6 уроков. А дети то ваши. Вы придите и просто рядом постойте с врачом-хирургом на операциях. Сколько выдержите? Или в гнойной хирургии. Только критиковать научились. Права свои все знают, только про обязанности почему то не помнят. Что в мир посылаете, то назад и возвращается.
    31 января, Гость   Ответить
  • А вы попробуйте - порочная практика. Если я не пишу стихи, то мне нельзя сказать, что стихи плохие, а автор - графоман? Если я не пою на сцене, то нужно молчать о том, что певец фальшивит? Если я не врач, то нужно заткнуться и смотреть, как вместо лечения назначают молитвы? А если учитель бьет и оскорбляет учеников, нужно сказать ему спасибо? Ну я же не учитель. А в данной ситуации речь не о том, что врачи плохие, а о том, что их не было в больнице в момент поступления туда ребенка. Разницу улавливаете?
    31 января, Гость   Ответить
  • Гость, кладбище полно незаменимыми людьми.
    31 января, Гость   Ответить
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