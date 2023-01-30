Что известно о гибели ребёнка в больнице на Алтае, вызвавшей гнев местных жителей?
Сельчане требуют отставки главврача и считают, что мальчика можно было спасти
30 января 2023, 13:29, ИА Амител
Фото: сообщество Волчихинской ЦРБ во "ВКонтакте"
Страшная трагедия произошла в Волчихинском районе в Алтайском крае. В местной ЦРБ скончался семилетний мальчик. Причём на лечение он попал с ангиной, рассказали в новостных сообществах местные жители. Они считают, что гибели ребёнка можно было избежать, если бы ему оказали качественную медпомощь. Недовольство жителей переросло в народный сход.
О том, что известно о гибели мальчика в районной больнице и чего требуют местные жители, – в материале amic.ru.
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Что известно о гибели мальчика в районной больнице на Алтае?
Трагедия произошла 28 января 2023 года в Волчихинском районе. Подписчики алтайских новостных сообществ рассказали, что в местной ЦРБ скончался семилетний мальчик. По их словам, в больницу он попал с обычной ангиной.
Как позднее уточнили в региональном Следкоме, смерть наступила во время оказания медицинской помощи: у ребёнка остановилось дыхание.
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От чего умер ребёнок в Волчихинской ЦРБ?
Точная причина пока неизвестна.
По данным СУ СК, предварительной причиной смерти стала вирусная инфекция. Местные жители рассказали в паблике "Инцидент Барнаул", что мальчик умер от стеноза.
В любом случае, от чего погиб ребёнок, станет точно известно после проведения всех необходимых проверок.
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Почему местные считают, что мальчика можно было спасти?
Подписчики "Инцидента Барнаул" рассказали, что у сельчан накопилось немало жалоб на работу местной ЦРБ.
"В селе уже не осталось врачей, педиатр один на район, один терапевт, один зубной, а о таких специалистах, как лор и хирург, осталось мечтать", – пояснила жительница Волчихинского района.
Вот и мальчика можно было спасти, если бы на месте оказался врач, настаивают местные.
"Мальчика можно было спасти, но на дежурстве не оказалось никого, кроме медсестры. Кроме того, в больнице в реанимации нет ничего, кроме наркоза. Оборудование давно устарело, кислорода нет, ничего нет. А по документам всё есть", – написала подписчица паблика "Инцидент Барнаул".
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Чего требовали жители на народном сходе?
Отставки главного врача Татьяны Харловой. По данным Telegram-канала Mash Siberia, в местном ДК собралось около 50 жителей. Они считают, что руководитель Волчихинской ЦРБ запустила медучреждение, что и привело к трагедии.
"Гибель мальчика стала последней каплей. В местном ДК собралось около 50 сельчан. Они хотят, чтобы главврач ЦРБ Татьяна Харлова ушла в отставку", – пишет паблик о народном сходе.
Известно так же, что сельчане собирали подписи за отставку главврача. В этом им помогал прокурор, который тоже пришёл на сход.
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Что о смерти мальчика говорит главврач Волчихинской ЦРБ?
Татьяна Харлова рассказала, что на самом деле медики полтора часа боролись за жизнь мальчика. Она настаивает, что сначала нужно дождаться результатов проверки, а потом уже делать выводы.
"До окончания проверки нельзя давать оценку действиям медицинских работников нашей больницы, которые до последнего боролись за жизнь ребёнка. Они в течение полутора часов оказывали помощь. Мы тоже заинтересованы в том, чтобы эксперты разобрались в этом случае", – пояснила Татьяна Харлова.
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Что сказали в алтайском Минздраве по поводу гибели ребёнка?
Минздрав Алтайского края принёс соболезнования родителям и родственникам ребёнка. В ведомстве отметили, что по факту гибели мальчика уже проводят проверку с привлечением профильных специалистов.
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Кто виноват в гибели мальчика в районной больнице на Алтае?
Теперь это предстоит выяснить региональному Минздраву, следователям и прокуратуре.
Следком возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей"). Кроме того, свою проверку по поручению Антона Германа начала и прокуратура Алтайского края.
Они и установят, от чего именно погиб мальчик и кто в этом виноват.
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