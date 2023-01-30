Что известно о гибели ребёнка в больнице на Алтае, вызвавшей гнев местных жителей?

Сельчане требуют отставки главврача и считают, что мальчика можно было спасти

30 января 2023, 13:29, ИА Амител

Фото: сообщество Волчихинской ЦРБ во "ВКонтакте"

Страшная трагедия произошла в Волчихинском районе в Алтайском крае. В местной ЦРБ скончался семилетний мальчик. Причём на лечение он попал с ангиной, рассказали в новостных сообществах местные жители. Они считают, что гибели ребёнка можно было избежать, если бы ему оказали качественную медпомощь. Недовольство жителей переросло в народный сход.

О том, что известно о гибели мальчика в районной больнице и чего требуют местные жители, – в материале amic.ru.

1 Что известно о гибели мальчика в районной больнице на Алтае? Трагедия произошла 28 января 2023 года в Волчихинском районе. Подписчики алтайских новостных сообществ рассказали , что в местной ЦРБ скончался семилетний мальчик. По их словам, в больницу он попал с обычной ангиной. Как позднее уточнили в региональном Следкоме , смерть наступила во время оказания медицинской помощи: у ребёнка остановилось дыхание.

2 От чего умер ребёнок в Волчихинской ЦРБ? Точная причина пока неизвестна. По данным СУ СК, предварительной причиной смерти стала вирусная инфекция. Местные жители рассказали в паблике "Инцидент Барнаул" , что мальчик умер от стеноза. В любом случае, от чего погиб ребёнок, станет точно известно после проведения всех необходимых проверок.

3 Почему местные считают, что мальчика можно было спасти? Подписчики "Инцидента Барнаул" рассказали, что у сельчан накопилось немало жалоб на работу местной ЦРБ. "В селе уже не осталось врачей, педиатр один на район, один терапевт, один зубной, а о таких специалистах, как лор и хирург, осталось мечтать", – пояснила жительница Волчихинского района. Вот и мальчика можно было спасти, если бы на месте оказался врач, настаивают местные. "Мальчика можно было спасти, но на дежурстве не оказалось никого, кроме медсестры. Кроме того, в больнице в реанимации нет ничего, кроме наркоза. Оборудование давно устарело, кислорода нет, ничего нет. А по документам всё есть", – написала подписчица паблика "Инцидент Барнаул"

4 Чего требовали жители на народном сходе? Отставки главного врача Татьяны Харловой. По данным Telegram-канала Mash Siberia, в местном ДК собралось около 50 жителей. Они считают, что руководитель Волчихинской ЦРБ запустила медучреждение, что и привело к трагедии. "Гибель мальчика стала последней каплей. В местном ДК собралось около 50 сельчан. Они хотят, чтобы главврач ЦРБ Татьяна Харлова ушла в отставку", – пишет паблик о народном сходе. Известно так же, что сельчане собирали подписи за отставку главврача. В этом им помогал прокурор, который тоже пришёл на сход.

5 Что о смерти мальчика говорит главврач Волчихинской ЦРБ? Татьяна Харлова рассказала, что на самом деле медики полтора часа боролись за жизнь мальчика. Она настаивает, что сначала нужно дождаться результатов проверки, а потом уже делать выводы. "До окончания проверки нельзя давать оценку действиям медицинских работников нашей больницы, которые до последнего боролись за жизнь ребёнка. Они в течение полутора часов оказывали помощь. Мы тоже заинтересованы в том, чтобы эксперты разобрались в этом случае", – пояснила Татьяна Харлова.

6 Что сказали в алтайском Минздраве по поводу гибели ребёнка? Минздрав Алтайского края принёс соболезнования родителям и родственникам ребёнка. В ведомстве отметили, что по факту гибели мальчика уже проводят проверку с привлечением профильных специалистов.