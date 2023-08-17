"Гоблин" Пучков оскорбил мать мобилизованного из Новосибирска

Инициативная группа родственников выдвинула идею установить определенный срок службы военнослужащим в рамках мобилизации и обратилась к блогеру за поддержкой

17 августа 2023, 20:28, ИА Амител

Кадр из видео

Переводчик и блогер Дмитрий Гоблин Пучков в личной переписке нагрубил матери мобилизованного. Об этом рассказала сама женщина изданию "Новая Сибирь".

Напомним, что Пучков позиционирует себя как блогер, писатель и публицист. Наиболее известен он своими "правильными" переводами – пародийными или смешными версиями озвучки иностранных фильмов. Он поддерживает спецоперацию, за что попал под западные санкции.

Женщина связалась с ним – она относится к группе родственников мобилизованных, которые выдвинули идею установить определенный срок службы военнослужащим в рамках мобилизации. Она хотела заручиться помощью Гоблина в освещении их идеи.

Однако переписка с известным переводчиком закончилась негативно. Пучков стал выяснять, кто руководит группой женщин и зачем они "раскручивают истерику".

"Вы либо дура, ничего не соображающая, либо проплаченная тварь", – закончил разговор Пучков, заблокировав собеседницу.

Сама женщина не собирается подавать в суд, однако другие участницы группы пожаловались на мужчину в администрацию президента. Оттуда их жалобу переадресовали в Роскомнадзор – их обращение рассмотрят до 13 сентября.