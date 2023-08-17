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"Гоблин" Пучков оскорбил мать мобилизованного из Новосибирска

Инициативная группа родственников выдвинула идею установить определенный срок службы военнослужащим в рамках мобилизации и обратилась к блогеру за поддержкой

17 августа 2023, 20:28, ИА Амител

Кадр из видео
Кадр из видео

Переводчик и блогер Дмитрий Гоблин Пучков в личной переписке нагрубил матери мобилизованного. Об этом рассказала сама женщина изданию "Новая Сибирь".

Напомним, что Пучков позиционирует себя как блогер, писатель и публицист. Наиболее известен он своими "правильными" переводами – пародийными или смешными версиями озвучки иностранных фильмов. Он поддерживает спецоперацию, за что попал под западные санкции.

Женщина связалась с ним – она относится к группе родственников мобилизованных, которые выдвинули идею установить определенный срок службы военнослужащим в рамках мобилизации. Она хотела заручиться помощью Гоблина в освещении их идеи. 

Однако переписка с известным переводчиком закончилась негативно. Пучков стал выяснять, кто руководит группой женщин и зачем они "раскручивают истерику". 

"Вы либо дура, ничего не соображающая, либо проплаченная тварь", – закончил разговор Пучков, заблокировав собеседницу.

Сама женщина не собирается подавать в суд, однако другие участницы группы пожаловались на мужчину в администрацию президента. Оттуда их жалобу переадресовали в Роскомнадзор – их обращение рассмотрят до 13 сентября.

СВО Происшествия блогеры Знаменитости

Комментарии 6

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Гость

07:40:26 18-08-2023

Из текста не понятно о чем идет речь, но немного копнув в предысторию становится всё понятно. Речь идет о группе родителей мобилизованных, которые разгоняют тему возврата мобилизованных. Мол все цели достигнуты, верните наших мальчиков домой. Типа они считают, что мобилизованные уже достаточно повоевали. Вообще то это не их ума дело. Есть Главнокомандующий, есть Минобороны, и только им решать когда именно хватит воевать. Пучков правильно сказал этой гражданке кем она является на самом деле.

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гость

11:48:01 18-08-2023

Гость (07:40:26 18-08-2023) Из текста не понятно о чем идет речь, но немного копнув в пр... Так иди сам или сама воюй, если поддерживаешь этого гоблина. Кто затеял мобилизацию пусть сам и участвует, а родственники нужны живые и здоровые, а не погосты

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Гость

13:07:29 18-08-2023

гость (11:48:01 18-08-2023) Так иди сам или сама воюй, если поддерживаешь этого гоблина... А ты типа против СВО? Так ты не молчи, давай выплевывай свое мнение.

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Гость

09:07:00 18-08-2023

Скорее всего она не проплаченная, а первое.

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гость

09:12:33 18-08-2023

ну там в пучке гоблинов совок головного мозга. лечению не поддается

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Гость

13:14:48 18-08-2023

Правильно назвать мать мобилизованного тварью? Вы с ума сошли? Гоблин хамло редкостное.

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