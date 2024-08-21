Годом какого животного будет 2025-й и как его встретить, чтобы во всем везло?
Рассказываем, кто придет на смену Зеленому Деревянному Дракону
21 августа 2024, 08:14, ИА Амител
Новогодние игрушки / Фото: pixabay.com
2024 год уже прошел свой "экватор". Лето близится к завершению, и не за горами время, когда мы будем думать уже про Новый год. Напомним, сейчас мы живем под покровительством Зеленого Деревянного Дракона. Но кто будет после него?
Рассказываем, годом кого будет 2025-й и чего ждать от этого животного.
1
Год кого наступит в 2025-м?
Покровителем 2025 года станет Зеленая Деревянная Змея.
2
И чего нам ждать от Змеи?
Как ни странно, но люди на Западе и Востоке совершенно по-разному относятся к змеям. У нас это очень опасное и даже неприятное животное, от которого нельзя ждать ничего, кроме смертельной опасности.
Но в том же Китае это пресмыкающееся считается символом мудрости. Змею называют самым спокойным животным из тех, кто фигурирует в восточном гороскопе. Ведь в основном эти ползучие существа предпочитают уединение вдали от всех. А это, как известно, лучший момент, чтобы поразмыслить о жизни.
На Востоке особенно ценят, что змея практически никогда не нападает первой. Но если она сама подверглась атаке, то не пощадит никакого врага.
Кстати, окрас и стихия этого года (зеленый и дерево) тоже символизируют спокойствие и равновесие. Поэтому считается, что Зеленая Деревянная Змея должна принести с собой умиротворение и справедливость.
3
Как правильно встретить год Зеленой Деревянной Змеи, чтобы привлечь удачу?
Змеи считаются грациозными созданиями, которые очень ценят роскошь. Поэтому большое внимание следует уделить и наряду, и украшению своего жилища. Свой новогодний образ следует дополнить красивыми ювелирными изделиями.
На новогоднем столе должно быть как можно больше безалкогольных напитков. Вода, соки, морсы - все это будет удачным дополнением к вашему праздничному ужину. А вот алкоголя должно быть как можно меньше. Блюда приветствуются изысканные и необычные. Дайте волю фантазии, чтобы порадовать Змею. Обязательным атрибутом считаются яйца - как куриные, таки перепелиные.
Что касается самого характера праздника, рекомендуется провести его более спокойно. Как-никак, Змея - существо неторопливое и размеренное. Громкие звуки и суета ей совсем не по душе. Вот и вы сделайте ваш вечер уютным и умиротворенным.
4
А что астрологи предсказывают в год Зеленой Деревянной Змеи?
Здесь мнения разделяются. Одни считают, что Зеленая Деревянная Змея, как ей и подобает, дарует нам спокойствие и умиротворение.
Но другие, проанализировав предыдущие годы Змеи, обещают очень непростое время. Особенно сложным периодом, как ожидается, будет конец лета.
А вот в личной жизни все должно быть спокойно и стабильно. Год Змеи считается отличным временем, чтобы заключить брак.
5
Когда начнется год Зеленой Деревянной Змеи по восточному календарю?
29 января 2025 года. Напомним, наш календарь не совпадает с восточным, поэтому в Китае начало Нового года отмечают в другой день.
Так что, пусть мы и будем встречать Зеленую Деревянную Змею 31 декабря, придет она на месяц позже.
08:44:40 21-08-2024
Что? уже?
08:46:05 21-08-2024
Год Барана. Навечно
10:53:55 21-08-2024
Гость (08:46:05 21-08-2024) Год Барана. Навечно... будем стричь
14:55:32 21-08-2024
Мусик (10:53:55 21-08-2024) будем стричь...
Тебя стричь будут. Твой год, мастер многоточий.
16:37:23 21-08-2024
Гость (14:55:32 21-08-2024) Тебя стричь будут. Твой год, мастер многоточий. ... всё верно. Еще старина Пушкин в 1823 году писал:
Паситесь, мирные народы!
Вас не разбудит чести клич.
К чему стадам дары свободы?
Их должно резать или стричь.
Наследство их из рода в роды
Ярмо с гремушками да бич.
16:52:11 21-08-2024
Гость (14:55:32 21-08-2024) Тебя стричь будут. Твой год, мастер многоточий. ... вы забавный и смешной.
10:50:38 21-08-2024
Вот вот вот. Ещё лето не кончилось. Дайте хоть 1.5 недели. Рано ещё деду Морозу. Пусть спит. Шефутинскому приготовится.
16:39:15 21-08-2024
Гость (15:15:55 21-08-2024) Календарь переворачивать? ))) ... скоро скоро уже Шуфутинов день.... готовьте ваши календари
15:15:55 21-08-2024
Гость (10:50:38 21-08-2024) Вот вот вот. Ещё лето не кончилось. Дайте хоть 1.5 недели. Р... Календарь переворачивать? )))
17:17:47 21-08-2024
вы там все буддисты что-ли, что следите за иноверским зверьём?!
09:45:36 22-08-2024
Гость (17:17:47 21-08-2024) вы там все буддисты что-ли, что следите за иноверским зверьё... В РФ более 190 национальностей. Каждый народ празднует не только свои праздники, но солидарно участвует в отмечании других. Таковы традиции страны. Буддистские обычаи с восточным календарем давно «зашли» всем россиянам, добавляют позитива, поэтому прижились.
09:54:06 22-08-2024
Гость (17:17:47 21-08-2024) вы там все буддисты что-ли, что следите за иноверским зверьё... Это всё зверьё не имеет отношения к Буддизму никакого.
18:45:10 21-08-2024
Прогноз погоды по Китайскому гороскопу: ("водяной Кот"- 2023г. переходит в 2024г. "деревянного Дракона" - это значит будет много воды и буйство растительности - это лето подтвердило). "Деревянный змей" - 2025г. выходит из буйства растений и идёт к "огненной Лошади" - 2026г. - это значит, 2025г. будет год "Змея деревянного и деревянно-огненного" в конце года, будет тёплым, а в конце года зима аномально тёплая.