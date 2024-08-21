Рассказываем, кто придет на смену Зеленому Деревянному Дракону

21 августа 2024, 08:14, ИА Амител

Новогодние игрушки / Фото: pixabay.com

2024 год уже прошел свой "экватор". Лето близится к завершению, и не за горами время, когда мы будем думать уже про Новый год. Напомним, сейчас мы живем под покровительством Зеленого Деревянного Дракона. Но кто будет после него?

Рассказываем, годом кого будет 2025-й и чего ждать от этого животного.

1 Год кого наступит в 2025-м? Покровителем 2025 года станет Зеленая Деревянная Змея.

2 И чего нам ждать от Змеи? Как ни странно, но люди на Западе и Востоке совершенно по-разному относятся к змеям. У нас это очень опасное и даже неприятное животное, от которого нельзя ждать ничего, кроме смертельной опасности. Но в том же Китае это пресмыкающееся считается символом мудрости. Змею называют самым спокойным животным из тех, кто фигурирует в восточном гороскопе. Ведь в основном эти ползучие существа предпочитают уединение вдали от всех. А это, как известно, лучший момент, чтобы поразмыслить о жизни. На Востоке особенно ценят, что змея практически никогда не нападает первой. Но если она сама подверглась атаке, то не пощадит никакого врага. Кстати, окрас и стихия этого года (зеленый и дерево) тоже символизируют спокойствие и равновесие. Поэтому считается, что Зеленая Деревянная Змея должна принести с собой умиротворение и справедливость.

3 Как правильно встретить год Зеленой Деревянной Змеи, чтобы привлечь удачу? Змеи считаются грациозными созданиями, которые очень ценят роскошь. Поэтому большое внимание следует уделить и наряду, и украшению своего жилища. Свой новогодний образ следует дополнить красивыми ювелирными изделиями. На новогоднем столе должно быть как можно больше безалкогольных напитков. Вода, соки, морсы - все это будет удачным дополнением к вашему праздничному ужину. А вот алкоголя должно быть как можно меньше. Блюда приветствуются изысканные и необычные. Дайте волю фантазии, чтобы порадовать Змею. Обязательным атрибутом считаются яйца - как куриные, таки перепелиные. Что касается самого характера праздника, рекомендуется провести его более спокойно. Как-никак, Змея - существо неторопливое и размеренное. Громкие звуки и суета ей совсем не по душе. Вот и вы сделайте ваш вечер уютным и умиротворенным.

4 А что астрологи предсказывают в год Зеленой Деревянной Змеи? Здесь мнения разделяются. Одни считают, что Зеленая Деревянная Змея, как ей и подобает, дарует нам спокойствие и умиротворение. Но другие, проанализировав предыдущие годы Змеи, обещают очень непростое время. Особенно сложным периодом, как ожидается, будет конец лета. А вот в личной жизни все должно быть спокойно и стабильно. Год Змеи считается отличным временем, чтобы заключить брак.