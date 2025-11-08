Сильно раскаленная печь привела к пожару в частном доме Рубцовска

У здания полностью выгорела крыша

08 ноября 2025, 13:05, ИА Амител

Фото с места ЧП / Фото: МЧС России по Алтайскому краю

В Рубцовске, на улице Маяковского, вечером 7 ноября вспыхнул пожар в частном доме. По предварительной информации, возгорание произошло из-за чрезмерного нагрева печного оборудования.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Алтайскому краю, когда на место прибыли первые пожарные, кровля здания была объята пламенем. Возникла реальная опасность перекидывания огня на близлежащие постройки.

На месте инцидента работали 18 спасателей с использованием шести единиц спецтехники. Пожар был потушен на территории примерно 90 квадратных метров. О пострадавших не сообщается.

Предварительная версия, озвученная ведомством, указывает на то, что очаг возгорания находился на потолке, который загорелся в результате перегрева печи.