Голикова: минимальное увеличение пенсии после индексации составит 1300 рублей

Госдума одобрила в первом чтении возобновление повышения пенсий работающим россиянам

25 июня 2024, 19:45, ИА Амител

Пенсия. Деньги. Капитал. Время / Фото: pixabay.com

Среднее минимальное увеличение пенсии работающих пенсионеров после индексации должно составить 1300 рублей. Как сообщает "Регнум", об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова во время пленарного заседания Государственной Думы.

Напомним, что 25 июня Госдума в первом чтении одобрила законопроект о возобновлении приостановленной с 2016 года индексации пенсий работающим пенсионерам.

По словам Голиковой, у каждого человека пенсионное обеспечение зависит от его стажа. Поскольку индексация начнется с 1 февраля 2025 года, то от накопленной базы пойдет увеличение по тем индексам, которые сложатся.