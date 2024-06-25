Голикова: минимальное увеличение пенсии после индексации составит 1300 рублей
Госдума одобрила в первом чтении возобновление повышения пенсий работающим россиянам
25 июня 2024, 19:45, ИА Амител
Пенсия. Деньги. Капитал. Время / Фото: pixabay.com
Среднее минимальное увеличение пенсии работающих пенсионеров после индексации должно составить 1300 рублей. Как сообщает "Регнум", об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова во время пленарного заседания Государственной Думы.
Напомним, что 25 июня Госдума в первом чтении одобрила законопроект о возобновлении приостановленной с 2016 года индексации пенсий работающим пенсионерам.
По словам Голиковой, у каждого человека пенсионное обеспечение зависит от его стажа. Поскольку индексация начнется с 1 февраля 2025 года, то от накопленной базы пойдет увеличение по тем индексам, которые сложатся.
20:12:01 25-06-2024
Все равно обманут.
20:22:42 25-06-2024
Вот это расщедрились так расщедрились. Сколько знаю уволившихся пенсионеров (именно из-за отсутствия индексации пенсий), пенсии у них сразу увеличивались на 4-5-6 тысяч. То есть за несколько лет они "недополучили" по паре-тройке сотен тысяч.
20:22:51 25-06-2024
Средняя минимальная относительно медианного дохода выражаемая в покупательской способности учитывая рост МРОТ и положительную динамику ставки рефинансирования