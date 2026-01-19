Гололед и неровности. Жители Барнаула пожаловались на состояние федеральной трассы Р-256

Своевременная уборка снега и обработка дорожного полотна не ведется

19 января 2026, 11:00, ИА Амител

Состояние трассы Р-256 / Фото: "Черное и Белое Барнаул"

Читательница Telegram-канала "Черное и Белое Барнаул" пожаловалась на опасное состояние федеральной трассы Р-256 на участке от Первомайского района в сторону Тальменского.

По словам жительницы Барнаула, дорогу не посыпают противогололедными материалами, на проезжей части образовался гололед, а искусственные неровности лишь усугубляют ситуацию. Автор обращения отмечает, что в настоящее время никаких мер по обеспечению безопасности движения не принимается.

Она также напомнила, что ранее проблема уже освещалась в СМИ, после чего состояние трассы на непродолжительное время улучшилось. Однако сейчас, по словам подписчицы, своевременная уборка снега и обработка дорожного полотна вновь не ведется.

Ранее в Государственной Думе напомнили о нормативных сроках уборки снега, которые обязаны соблюдать управляющие компании. Как сообщил депутат Владимир Кошелев, во время снегопада очистка тротуаров должна проводиться каждые три часа, а после его окончания тротуары и внутридворовые проезды должны быть полностью приведены в порядок в срок от 3 до 12 часов.