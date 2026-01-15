В Госдуме напомнили, что УК обязаны очищать тротуары и проезды от снега за 3—12 часов
Несоблюдение этих требований может повлечь за собой серьезные санкции
15 января 2026, 09:30, ИА Амител
В Государственной Думе напомнили о нормативных сроках уборки снега, которые обязаны соблюдать управляющие компании. Как сообщил депутат Владимир Кошелев, во время снегопада очистка тротуаров должна проводиться каждые три часа, а после его окончания тротуары и внутридворовые проезды должны быть полностью приведены в порядок в срок от 3 до 12 часов, пишет ТАСС.
По словам Владимира Кошелева, несоблюдение этих требований может повлечь за собой серьезные санкции. За ненадлежащую уборку снега управляющим компаниям грозят штрафы в размере до 300 тысяч рублей.
Депутат также обратился к россиянам с призывом активно сообщать о нарушениях со стороны управляющих компаний и ТСЖ. Сделать это, по его словам, можно через сервис "Госуслуги. Дом", а также с помощью обращения через форму на официальном сайте Роспотребнадзора.
В Госдуме подчеркнули, что такие обращения помогают оперативно реагировать на проблемы и добиваться исполнения обязанностей со стороны обслуживающих организаций.
Ранее сообщалось, что жительница Кемеровской области Алена намерена подать в суд на новосибирскую управляющую компанию, работники которой во время уборки двора завалили ее автомобиль снегом. В итоге машина буквально вмерзла в сугроб и получила различные повреждения, эксперты насчитали ущерб на 114 тысяч рублей.
09:54:24 15-01-2026
Должны. Смешно.
11:12:13 15-01-2026
Гость (09:54:24 15-01-2026) Должны. Смешно. ...
В госдуме тоже много чего должны, но не делают же. Да и не знать, что тротуары и проезды уберёт от снега апрель, просто стыдно.
09:56:38 15-01-2026
У нас в городе пл. Советов даже в снегопад чистят, не дожидаясь прекращения осадков.
10:06:36 15-01-2026
У нас все УК по городу можно штрафовать смело, не чищено нигде и это продолжается из года в год. Закон есть, но никто не следит за его исполнением, все как всегда
10:15:18 15-01-2026
Наш нетоварищ Силин А.А. уже больше месяца не может очистить двор. И отремонтировать на лестничной площадке разорванную батарею в декабрьские морозы. Уже делали заявки через ГИС, а там он проставляет, что заявка исполнена. Явно, что есть кое-где крыша.
10:24:38 15-01-2026
А здания которые принадлежат муниципалитету не обязаны? Какая то странная ситуация, пример Красноармейский 21 памятник архитектуры "Горное училище" так вот там с крыши снег не чистят сроду идешь и думаешь прилетит тебе снег бошка или нет, тротуар там конечно чистят периодически, но крышу кто будет. Но УК с радостью наказывают. И таких мест по городу куча, причем есть и действующие здания.
10:28:28 15-01-2026
Т.е УК должны, а администрация города - нет! Только в приоритете Гоголя 48, Ленина 59.
Тихонова 68 не дойти тротуар чистится 6 раз за зиму, кто так решил? Оськина с подружкой передвигаются на автомобилях, а как идти людям с инвалидностью?
11:42:32 15-01-2026
Гость (10:28:28 15-01-2026) Т.е УК должны, а администрация города - нет! Только в прио... да и на своем авто передвигаться невозможно, дороги не чищены!
12:32:51 15-01-2026
УК Эталон не может почистить дворы , люди просто умаляют начать выполнять свою работу, зато дом где проживает директор УК, уже дважды трактором почистили, а есть дома где не чистили, и дворник раз в неделю приходит.
16:59:37 15-01-2026
гость (12:32:51 15-01-2026) УК Эталон не может почистить дворы , люди просто умаляют нач... А зачем вы обсуживаетесь в такой УК? У вас полный дом мазохистов или одни джиперы и им в кайф по такому двору кататься?