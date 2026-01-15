В Госдуме напомнили, что УК обязаны очищать тротуары и проезды от снега за 3—12 часов

Несоблюдение этих требований может повлечь за собой серьезные санкции

15 января 2026, 09:30, ИА Амител

Уборка снега / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru

В Государственной Думе напомнили о нормативных сроках уборки снега, которые обязаны соблюдать управляющие компании. Как сообщил депутат Владимир Кошелев, во время снегопада очистка тротуаров должна проводиться каждые три часа, а после его окончания тротуары и внутридворовые проезды должны быть полностью приведены в порядок в срок от 3 до 12 часов, пишет ТАСС.

По словам Владимира Кошелева, несоблюдение этих требований может повлечь за собой серьезные санкции. За ненадлежащую уборку снега управляющим компаниям грозят штрафы в размере до 300 тысяч рублей.

Депутат также обратился к россиянам с призывом активно сообщать о нарушениях со стороны управляющих компаний и ТСЖ. Сделать это, по его словам, можно через сервис "Госуслуги. Дом", а также с помощью обращения через форму на официальном сайте Роспотребнадзора.

В Госдуме подчеркнули, что такие обращения помогают оперативно реагировать на проблемы и добиваться исполнения обязанностей со стороны обслуживающих организаций.

Ранее сообщалось, что жительница Кемеровской области Алена намерена подать в суд на новосибирскую управляющую компанию, работники которой во время уборки двора завалили ее автомобиль снегом. В итоге машина буквально вмерзла в сугроб и получила различные повреждения, эксперты насчитали ущерб на 114 тысяч рублей.