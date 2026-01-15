Больше 70% россиян недовольны работой своих управляющих компаний

Жители страны жалуются, что представители организаций плохо выполняют свои обязанности

Около 75% жителей России выражают неудовлетворенность деятельностью своих управляющих организаций, сообщает "КП", ссылаясь на собственный опрос. Основные претензии касаются некачественной уборки территорий, включая снег, грязь и мусор, а также недостаточного контроля за состоянием жилых зданий и прилегающих территорий.

Значительное число опрошенных подчеркивают свою усталость от конфликтов с представителями коммунальных служб. Лишь малая часть респондентов (22%) положительно оценивают работу своей УК.

Ранее в Государственной Думе было заявлено о возможном введении штрафных санкций для управляющих компаний за ненадлежащую уборку снега, размер которых может достигать 300 тысяч рублей. Для направления жалоб на неубранные дворы предусмотрена возможность обращения через портал "Госуслуги".