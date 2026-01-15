Больше 70% россиян недовольны работой своих управляющих компаний
Жители страны жалуются, что представители организаций плохо выполняют свои обязанности
15 января 2026, 22:00, ИА Амител
Около 75% жителей России выражают неудовлетворенность деятельностью своих управляющих организаций, сообщает "КП", ссылаясь на собственный опрос. Основные претензии касаются некачественной уборки территорий, включая снег, грязь и мусор, а также недостаточного контроля за состоянием жилых зданий и прилегающих территорий.
Значительное число опрошенных подчеркивают свою усталость от конфликтов с представителями коммунальных служб. Лишь малая часть респондентов (22%) положительно оценивают работу своей УК.
Ранее в Государственной Думе было заявлено о возможном введении штрафных санкций для управляющих компаний за ненадлежащую уборку снега, размер которых может достигать 300 тысяч рублей. Для направления жалоб на неубранные дворы предусмотрена возможность обращения через портал "Госуслуги".
22:27:22 15-01-2026
Не верю. 99,9%
09:20:05 16-01-2026
Народ бросили на обогащение жуликов Где спрос с УК.
09:25:20 16-01-2026
УК ГОРОД яркий тому пример!