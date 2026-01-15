НОВОСТИОбщество

Больше 70% россиян недовольны работой своих управляющих компаний

Жители страны жалуются, что представители организаций плохо выполняют свои обязанности

15 января 2026, 22:00, ИА Амител

Уборка снега в Барнауле / Фото: amic.ru
Уборка снега в Барнауле / Фото: amic.ru

Около 75% жителей России выражают неудовлетворенность деятельностью своих управляющих организаций, сообщает "КП", ссылаясь на собственный опрос. Основные претензии касаются некачественной уборки территорий, включая снег, грязь и мусор, а также недостаточного контроля за состоянием жилых зданий и прилегающих территорий.

Значительное число опрошенных подчеркивают свою усталость от конфликтов с представителями коммунальных служб. Лишь малая часть респондентов (22%) положительно оценивают работу своей УК.

Ранее в Государственной Думе было заявлено о возможном введении штрафных санкций для управляющих компаний за ненадлежащую уборку снега, размер которых может достигать 300 тысяч рублей. Для направления жалоб на неубранные дворы предусмотрена возможность обращения через портал "Госуслуги".

Уборка снега / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru

В Госдуме напомнили, что УК обязаны очищать тротуары и проезды от снега за 3—12 часов

Несоблюдение этих требований может повлечь за собой серьезные санкции
Комментарии 3

Avatar Picture
Гость

22:27:22 15-01-2026

Не верю. 99,9%

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:20:05 16-01-2026

Народ бросили на обогащение жуликов Где спрос с УК.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:25:20 16-01-2026

УК ГОРОД яркий тому пример!

  -4 Нравится
Ответить
