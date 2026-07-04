Голосуйте за хвостатого героя. На amic.ru стартует онлайн‑голосование "Кубка Барбоса"

Выберите любимца среди участников выставки и поддержите приют "Ласка"

04 июля 2026, 08:55, ИА Амител

Выставка беспородных собак "Кубок Барбоса" / Фото: amic.ru

Приют для животных "Ласка" приглашает всех на выставку беспородных собак "Кубок Барбоса", которая состоится 11 июля в барнаульском парке "Изумрудный" — с 12:00 до 16:30. В рамках мероприятия пройдет конкурс, в котором владельцы собак представят своих питомцев на сцене и продемонстрируют их таланты.

Для гостей подготовили насыщенную программу: в парке откроют несколько тематических зон. На образовательной площадке можно будет получить консультации ветеринаров, кинологов и грумеров. Для юных владельцев собак обустроят отдельную детскую зону. Также гостей ждет благотворительная ярмарка и специальная зона, где можно пообщаться с животными из приюта.

Уже стартовало онлайн‑голосование за участников выставки: хозяева собак поделились фотографиями своих любимцев и трогательными историями о них. Отдать свой голос за понравившегося участника можно по ссылке. Прием голосов продлится до 12:00 10 июля 2026 года. Победителя ждет специальный приз от редакции. Обратите внимание, что проголосовать могут только подписчики amic.ru в социальной сети "ВКонтакте".