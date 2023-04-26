Гонки по вертикали. Барнаул станет городом современной урбанизации

Планы футуристов реализуют в жилых кварталах Барнаула

26 апреля 2023, 06:15, ИА Амител

ЖК на площади Сахарова / Фото: архитектурное бюро "Спич", Сергей Чобан

С началом нового столетия в столицах российских регионов стали задумываться о внедрении концепции "вертикального города", а также интегрировать её компоненты при застройке городских территорий. Не остался в стороне от современных веяний и Барнаул. Московское бюро Speech, возглавляемое известным архитектором Сергеем Чобаном, недавно представило современную концепцию площади Сахарова. Так что уже в ближайшем будущем жители краевого центра смогут оценить достоинства современного стиля урбанизации, тем более что воплощать его предстоит мастеру с мировым именем.

Рост ввысь

Концепция "вертикального города" в последние десятилетия становится одной из доминирующих в современной архитектуре. Её авторы исходят из того, что к 2025 году 75% населения нашей планеты будут жить в городах. Высокая плотность населения в мегаполисах, высокая стоимость земельных участков, а также транспортные сложности – всё это приводит к тому, что города начинают расти не вширь, а ввысь. Идея "вертикального города" позволяет разместить на относительно небольшой территории жилые помещения, торговые заведения, социальные и медицинские учреждения.

При этом концепция даёт возможность сохранить земельные участки под зелёные зоны, внедрять экологичные решения, организовывать рядом с жилыми комплексами автономную инфраструктуру и не только.

В России наиболее яркими примерами нового веяния в городской архитектуре можно назвать деловой квартал "Москва-сити", башню "Федерация", проект башни у моста "Багратион" в Москве и другие. И неудивительно, что воплощать столь масштабные проекты доверяют мастерам мирового уровня – в частности, Сергею Чобану.

О своём видении концепции "вертикального города" он рассказал в декабре 2022 года в ходе обсуждения проекта 400-метровой башни возле моста "Багратион" на заседании Архсовета Москвы. Сергей Чобан пояснил, что "башня высотой почти 400 метров имеет динамичное сложное развитие, в этом плане прослеживается традиция московских небоскрёбов, где массивный многоступенчатый объём утончается кверху и с каждой точки раскрывается по-разному". По его словам, это "башня-город, эволюционирующий ввысь".

Чобан отметил, что большое внимание в работе уделено созданию проекта общественных пространств.

"Система атриумов с лифтами как артерия пронизывают здание насквозь и завершается рестораном с террасой. Движение – очень важная функция в небоскрёбах, поэтому мы решили выдвинуть её на первый план", – пояснил архитектор.

Кстати, рабочее название башни – "Палитра", хотя на заседании Архсовета Москвы проект был представлен как бизнес-центр "Мост Багратион". Небоскрёб будет отделан в серебристых тонах. В здании будут располагаться входы в метро, а также выход на мост "Багратион", офисные помещения и торговые точки.

Пространство "зазвучало"

Но движение ввысь должно иметь вполне современную форму. Здесь стоит обратить внимание на проект Чобана по реконструкции закрытого ещё в 2005 году 5-го московского хлебозавода, где разместился Центр изучения конструктивизма "Зотов".

Известный российский искусствовед и архитектурный критик Григорий Ревзин восхитился новым обликом здания. В своё время предприятие возводилось по системе Георгия Марсакова, знаменитого советского инженера ХХ века, и Чобан, что интересно, не отошёл от неё.

По мнению Ревзина, архитектор преобразил здание так, что "пространство зазвучало", как будто в марсаковские цеха внесли "какого-нибудь подлинного Малевича или хотя бы заново отпечатанного Родченко".

В то же время сам Чобан, по словам критика, "верит, что его архитектура менее ценна, чем исторический пром, что следует к нему прислониться, за него спрятаться, выставить его как щит, и это будет достойно и правильно".

Вообще, для понимания реалий "вертикального города" необходимо ощущать динамику современной городской жизни, брать во внимание мобильность социума.

Отсюда, видимо, интерес Чобана к проектам, связанным с транспортом, одним из которых является работа над новым терминалом аэропорта Толмачёво в соседнем Новосибирске. Её довольно высоко оценил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

"Композиционной доминантой интерьера главного холла станут многогранные белые колонны из алюминия, элегантно расширяющиеся ближе к кровле и формирующие вместе с ней прозрачные атриумы. Их внешний облик кому-то напомнит турбины самолёта, а кому-то – фантастические деревья", – написал он на своей странице во "ВКонтакте".

В 2018 году Чобан получил престижную европейскую премию European Prize for Architecture. На церемонии награждения президент чикагского Атенеума Кристиан Наркевич-Лейн назвал лауреата "архитектором, совместившим в своём творчестве художественное начало и лучшие инновации, сумевшим в наше время выстроить беспрецедентный и вдохновляющий диалог между искусством и архитектурой", а также "человеком, наделённым исключительной способностью претворения силы воображения в реальные постройки". Наркевич-Лейн назвал подход Чобана к архитектуре "вдумчивым и глубоким", "продолжением его философии, жизни и интеллекта, сплавом силы воображения и конечного продукта – собственно здания".

Реальность снов заказчика

Кстати, многие идеи Сергей Чобан "обкатывает" в своих графических работах, которые регулярно демонстрирует на выставках. Художественный критик Алексей Тарханов называет его "яростным пропагандистом архитектурной графики", для которого человеческое начало в процессе создания облика будущих строений остаётся приоритетом. Чобан считает, что "компьютер лишил профессию маэстрии, артистизма, поэзии, случайности, и до тех пор, пока архитектор не научится производить свои миражи на экране одной силой мысли, только рисунок сохранит человечность", – указывает Тарханов.

Тарханов считает, что архитекторы – это мастера, которые зачастую воплощают в реальность "сны своих заказчиков", а графические рисунки – это сны архитекторов.

"В снах Сергея Чобана старое встречается с новым. Сложное – с простым, тёмное – со светлым, сепия – с углём. На главной стене галереи – шестиметровый архитектурный пейзаж, вид исторической площади с куполами, колоннами, портиками, над которыми поднимается нечто вроде “горизонтальных небоскрёбов” Эля Лисицкого, сложные стеклянные конструкции, похожие на шагающих над Лондоном марсиан. Да и сам автор из марсиан, раз смотрит на старый город сверху вниз", – делает вывод Тарханов.

Оригинальность работ Чобана вызывает дискуссии. В частности, в Санкт-Петербурге вокруг проектов мастера велись оживлённые разговоры, сообщил amic.ru председатель комиссии по строительству местного отделения "ОПОРА" Глеб Лукьянов.

"Часть жителей Питера считает, что стилистика Чобана больше подходит для Москвы, чем для Северной столицы. Всё-таки в своё время в бытность мэра Юрия Лужкова было принято решение о строительстве высоток, и со временем данное направление худо-бедно прижилось в Москве. Хотя с точки зрения рядовой застройки Чобан, конечно, хорош. Тем более что у нас в городе лет 10-20 назад было построено немало откровенно безобразных зданий. О его постройках нельзя сказать ничего подобного", – заметил собеседник.

По словам Лукьянова, отчасти проблема заключается в отсутствии федерального закона "Об архитектурной деятельности", проект которого обсуждается в течение последних пяти лет. Отсутствие этого закона приводит к тому, что архитектор фактически отстранён от процесса строительства и не имеет права на авторский надзор, на контроль за возведением здания. Так что зачастую критика в адрес архитектора является не совсем обоснованной, подчеркнул Глеб Лукьянов.