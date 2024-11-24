Госдолг США превысил отметку в 36 трлн долларов

Страна находится на первом месте по размеру государственного долга

24 ноября 2024, 14:22, ИА Амител

Доллары / Фото: pxhere.com/ru/photo/1354491

Государственный долг Соединенных Штатов Америки впервые превысил отметку в 36 триллионов долларов. Об этом стало известно из отчета Министерства финансов США.

Согласно данным отчета, с начала 2024 года государственный долг США увеличился более чем на 2 триллиона долларов. Бюджетное управление Конгресса США прогнозирует, что в ближайшие десять лет объем обязательств Вашингтона продолжит стремительно расти и к 2034 году приблизится к отметке 57 триллионов долларов.

США занимают лидирующую позицию по размеру государственного долга, который составляет 37,5 триллиона долларов, что эквивалентно 35,6% мировой экономики. На втором месте находится Китай с долгом 14,9 триллиона долларов, что составляет 14,1% от мирового ВВП.