Госдолг США превысил отметку в 36 трлн долларов
Страна находится на первом месте по размеру государственного долга
24 ноября 2024, 14:22, ИА Амител
Государственный долг Соединенных Штатов Америки впервые превысил отметку в 36 триллионов долларов. Об этом стало известно из отчета Министерства финансов США.
Согласно данным отчета, с начала 2024 года государственный долг США увеличился более чем на 2 триллиона долларов. Бюджетное управление Конгресса США прогнозирует, что в ближайшие десять лет объем обязательств Вашингтона продолжит стремительно расти и к 2034 году приблизится к отметке 57 триллионов долларов.
США занимают лидирующую позицию по размеру государственного долга, который составляет 37,5 триллиона долларов, что эквивалентно 35,6% мировой экономики. На втором месте находится Китай с долгом 14,9 триллиона долларов, что составляет 14,1% от мирового ВВП.
15:15:54 24-11-2024
Путин поможет янкам?
Рублями.
08:21:21 25-11-2024
Гость (15:15:54 24-11-2024) Путин поможет янкам?Рублями.... Скорее рупиями!...
15:37:57 24-11-2024
и че?им до лампочки...
18:20:33 24-11-2024
Смеются? Стоимость одного домика на манхэттен. За пару часов столько напечатают чтобы сделать вид что рассчитались.
23:03:42 24-11-2024
Им сейчас как воздух нужна война в Евразии!...
10:00:23 25-11-2024
Еще напечатают.
10:17:47 25-11-2024
Ну теперь заживем!
13:05:06 25-11-2024
Хорошая новость