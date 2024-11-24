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Госдолг США превысил отметку в 36 трлн долларов

Страна находится на первом месте по размеру государственного долга

24 ноября 2024, 14:22, ИА Амител

Доллары / Фото: pxhere.com/ru/photo/1354491
Доллары / Фото: pxhere.com/ru/photo/1354491

Государственный долг Соединенных Штатов Америки впервые превысил отметку в 36 триллионов долларов. Об этом стало известно из отчета Министерства финансов США.

Согласно данным отчета, с начала 2024 года государственный долг США увеличился более чем на 2 триллиона долларов. Бюджетное управление Конгресса США прогнозирует, что в ближайшие десять лет объем обязательств Вашингтона продолжит стремительно расти и к 2034 году приблизится к отметке 57 триллионов долларов.

США занимают лидирующую позицию по размеру государственного долга, который составляет 37,5 триллиона долларов, что эквивалентно 35,6% мировой экономики. На втором месте находится Китай с долгом 14,9 триллиона долларов, что составляет 14,1% от мирового ВВП.

США

Комментарии 8

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Гость

15:15:54 24-11-2024

Путин поможет янкам?
Рублями.

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Гость

08:21:21 25-11-2024

Гость (15:15:54 24-11-2024) Путин поможет янкам?Рублями.... Скорее рупиями!...

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Санечек

15:37:57 24-11-2024

и че?им до лампочки...

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Гость

18:20:33 24-11-2024

Смеются? Стоимость одного домика на манхэттен. За пару часов столько напечатают чтобы сделать вид что рассчитались.

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Гость

23:03:42 24-11-2024

Им сейчас как воздух нужна война в Евразии!...

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ППШариков

10:00:23 25-11-2024

Еще напечатают.

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Гость

10:17:47 25-11-2024

Ну теперь заживем!

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Гость

13:05:06 25-11-2024

Хорошая новость

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