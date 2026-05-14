Госдума приняла закон о списании кредитов для участников СВО и их жен
От обязательств по просроченным кредитам на сумму до 10 млн рублей освободят тех, кто заключил контракт на срок от года не ранее 1 мая 2026 года
14 мая 2026, 12:48, ИА Амител
Государственная Дума приняла в первом чтении и в целом закон об освобождении участников специальной военной операции и их жен от обязательств по просроченным кредитам — сумма долга при этом не должна превышать 10 млн рублей. Инициатива принадлежит группе депутатов от разных фракций, пишет ТАСС.
Первый зампредседателя комитета Госдумы по защите конкуренции Игорь Игошин разъяснил условия применения новой нормы. Для получения льготы необходимо соблюдение двух требований. Во-первых, контракт о прохождении военной службы на срок от одного года должен быть заключен не ранее 1 мая 2026 года. Во-вторых, до 1 мая 2026 года должен вступить в законную силу судебный акт о взыскании задолженности по соответствующим обязательствам либо должен быть выдан или предъявлен исполнительный документ.
Депутат напомнил, что аналогичные меры уже внедрялись в 2024 году — тогда они помогли оказать дополнительную поддержку тысячам семей участников СВО. Игорь Игошин подчеркнул, что поддержка защитников страны, их родных и близких остается одним из ключевых приоритетов работы Госдумы, а принятый законопроект — еще один шаг в этом направлении. Ранее сообщалось, что в России предложили расширить круг получателей выплат за гибель бойцов СВО.
13:17:48 14-05-2026
Хорошая новость
13:22:41 14-05-2026
За чей счет банкет?
15:43:01 14-05-2026
Гость (13:22:41 14-05-2026) За чей счет банкет?... за счет Гость
13:17:48 14-05-2026
13:28:58 14-05-2026
Интересно-а за чей счет этот праздник,у нас вроде как банки частные и кто им возместит потери?
14:17:12 14-05-2026
Хороший ход!
18:06:53 14-05-2026
Ага, помочь. Расширить базу. Особенно жён грамотно включили, они умеют мотивировать. Ну, некоторые из них.
22:00:38 14-05-2026
А им плохо платят, что они не могут кредиты закрыть или что случилось?
06:25:09 15-05-2026
Гость (22:00:38 14-05-2026) А им плохо платят, что они не могут кредиты закрыть или что ... Новых привлечь, чудак. Безнадёжно задолжавших.