В России предложили расширить круг получателей выплат за гибель бойцов СВО
Сейчас на выплату имеют право официальная супруга участника специальной военной операции, их дети и родители
19 апреля 2026, 08:46, ИА Амител
Сергей Миронов, лидер партии "Справедливая Россия" и глава соответствующей думской фракции, выступил с инициативой расширить круг лиц, имеющих право на выплаты в случае гибели участников СВО.
«Круг получателей выплат за гибель участников СВО нужно расширить на их взрослых детей, братьев и сестер», — заявил Миронов в беседе с РИА Новости.
Политик напомнил, что еще в декабре прошлого года его партия внесла на рассмотрение законопроект, предусматривающий предоставление таких выплат совершеннолетним детям, братьям и сестрам погибших участников СВО. Однако инициатива пока не продвинулась дальше:
«К сожалению, правительство не дало на него положительное заключение, и документ лежит без движения. Я уже обратился с просьбой к заместителю министра обороны РФ Анне Цивилевой его поддержать. Если кого‑то смущает, что такой законопроект вносит "Справедливая Россия", пусть его внесет Минобороны. Если нет, мы будем добиваться принятия нашего законопроекта», — подчеркнул Миронов, выразив уверенность в том, что депутаты всех думских фракций поддержат эту меру.
Как уточнили в пресс‑службе фракции, незадолго до этого Миронов встретился с представителями инициативной группы родственников погибших военнослужащих.
В ходе встречи обсуждалась существующая правовая коллизия: хотя совершеннолетние дети и родные братья или сестры участников СВО в отдельных случаях признаются членами их семей, при оформлении выплат после гибели военного им зачастую отказывают. Ранее сообщалось, что в Алтайском крае будут быстрее рассматривать обращения участников СВО и их семей.
14:52:30 19-04-2026
Взрослые дети-согласен!Но причем братья,сестры,тети,дяди,племянники?
17:30:42 19-04-2026
Миронов, фантазер, причем еще и водитель....
18:38:10 19-04-2026
Пусть сам военнослужащий решает кому ! И не будет склок!
11:50:48 21-04-2026
Барнаулец (18:38:10 19-04-2026) Пусть сам военнослужащий решает кому ! И не будет склок! ... Когда военнослужащий погиб, то он не может решать.
10:04:54 20-04-2026
Владимир (14:52:30 19-04-2026) Взрослые дети-согласен!Но причем братья,сестры,тети,дяди,пле... Честно говоря....совсем не понимаю, почему совершеннолетним детям НЕ положены выплаты??? Какая разница взрослый или несовершеннолетний...все равно же это ребенок погибшего. При вступлении наследства (просто пример) нет ведь такой разницы.....
11:19:57 20-04-2026
Чем больше получателей выплат, тем больше будет скандалов. С умыслом список хотят расширить?
11:46:51 20-04-2026
При чем тут взрослые сестры-братья? Все живут своими семьями, работают, да, кровные родственники, но не родители, не жена и не дети погибшего, которые потерял сына, мужа и отца. Зачем этот бред, при том, что увеличение суммы выплаты не предполагается?
11:26:15 21-04-2026
Я согласна с этим законом , хотя бы его приняли . У меня брат погиб на сво , у него нет никого кроме меня. И почему он защищал родину и должен эти деньги оставить государству. Это неправильно, и хотя бы этот закон вышел, и сколько нас таких , братьев и сестёр и взрослых детей. Я одно скажу самое большое горе это для матери , а жены не устраивают получить выплаты , как бегом замуж бегут и забывают что он у них был
А кровные родные никогда не забудут и не бросят .
12:17:59 21-04-2026
Екатерина (11:26:15 21-04-2026) Я согласна с этим законом , хотя бы его приняли . У меня бра...
"А кровные родные никогда не забудут и не бросят"
хахахахаха, тут каждую неделю новости, как кто-то из родственников друг друга пырнул или лопатой забил
09:20:05 24-04-2026
Екатерина (11:26:15 21-04-2026) Я согласна с этим законом , хотя бы его приняли . У меня бра... Ну неправда то, что в случае отсутствия родных первой линии погибшего, деньги остаются государству. Почитайте приказ, в нем четко прописано, что право на выплаты в случае гибели участника СВО (военнослужащих, добровольцев, росгвардейцев) имеют члены семьи: супруга (официально зарегистрированный брак), родители, несовершеннолетние дети, дети до 23 лет (учащиеся очно) или инвалиды с детства. Выплаты делятся между ними поровну, при их отсутствии — полнородные/неполнородные братья и сестры.
Знаю это непросто теоретически. Когда брат умер в госпитале, в военкомате сразу пояснили, что мне выплаты неположены, поскольку есть мама (в нашем случае только), соответственно все выплаты будут назначены ей.