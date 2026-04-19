В России предложили расширить круг получателей выплат за гибель бойцов СВО

Сейчас на выплату имеют право официальная супруга участника специальной военной операции, их дети и родители

19 апреля 2026, 08:46, ИА Амител

Здание Госдумы в Москве / Фото: amic.ru

Сергей Миронов, лидер партии "Справедливая Россия" и глава соответствующей думской фракции, выступил с инициативой расширить круг лиц, имеющих право на выплаты в случае гибели участников СВО.

«Круг получателей выплат за гибель участников СВО нужно расширить на их взрослых детей, братьев и сестер», — заявил Миронов в беседе с РИА Новости.

Политик напомнил, что еще в декабре прошлого года его партия внесла на рассмотрение законопроект, предусматривающий предоставление таких выплат совершеннолетним детям, братьям и сестрам погибших участников СВО. Однако инициатива пока не продвинулась дальше:

«К сожалению, правительство не дало на него положительное заключение, и документ лежит без движения. Я уже обратился с просьбой к заместителю министра обороны РФ Анне Цивилевой его поддержать. Если кого‑то смущает, что такой законопроект вносит "Справедливая Россия", пусть его внесет Минобороны. Если нет, мы будем добиваться принятия нашего законопроекта», — подчеркнул Миронов, выразив уверенность в том, что депутаты всех думских фракций поддержат эту меру.

Как уточнили в пресс‑службе фракции, незадолго до этого Миронов встретился с представителями инициативной группы родственников погибших военнослужащих.

В ходе встречи обсуждалась существующая правовая коллизия: хотя совершеннолетние дети и родные братья или сестры участников СВО в отдельных случаях признаются членами их семей, при оформлении выплат после гибели военного им зачастую отказывают.