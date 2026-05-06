КПРФ просит Мишустина ввести помощь в размере 25% от МРОТ и для муниципальных служащих

06 мая 2026, 12:35, ИА Амител

Выплаты / Дети / Выплаты за ребенка / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Депутаты Госдумы от фракции КПРФ направили премьер‑министру Михаилу Мишустину письмо с предложением ввести ежемесячную денежную выплату на ребенка для работников бюджетной сферы. В документе содержится прямая просьба, которую приводит ТАСС:

«Просим вас рассмотреть возможность введения ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте до 14 лет в размере 25% от МРОТ для работников бюджетной сферы».

Парламентарии также выступили за распространение этой льготы на муниципальных служащих и подчеркнули, что в России необходимо наращивать число льготных программ, нацеленных на повышение рождаемости.

Свое мнение по вопросам поддержки семей высказала и член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Она обратила внимание на то, что в стране ежегодно растет число отцов, оформляющих декретный отпуск.

Как правило, к такому решению прибегают мужчины, чей доход ниже, чем у их жен, а карьерные перспективы менее стабильны. Бессараб убеждена, что для мужчин, берущих отпуск по уходу за ребенком, необходимо предусмотреть дополнительные льготы. Ранее депутат рассказал, как работающим родителям получить новую семейную налоговую выплату.