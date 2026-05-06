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В Госдуме предложили ввести ежемесячные выплаты на детей бюджетников

КПРФ просит Мишустина ввести помощь в размере 25% от МРОТ и для муниципальных служащих

06 мая 2026, 12:35, ИА Амител

Выплаты / Дети / Выплаты за ребенка / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru
Выплаты / Дети / Выплаты за ребенка / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Депутаты Госдумы от фракции КПРФ направили премьер‑министру Михаилу Мишустину письмо с предложением ввести ежемесячную денежную выплату на ребенка для работников бюджетной сферы. В документе содержится прямая просьба, которую приводит ТАСС:

«Просим вас рассмотреть возможность введения ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте до 14 лет в размере 25% от МРОТ для работников бюджетной сферы».

Парламентарии также выступили за распространение этой льготы на муниципальных служащих и подчеркнули, что в России необходимо наращивать число льготных программ, нацеленных на повышение рождаемости.

Свое мнение по вопросам поддержки семей высказала и член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Она обратила внимание на то, что в стране ежегодно растет число отцов, оформляющих декретный отпуск. 

Как правило, к такому решению прибегают мужчины, чей доход ниже, чем у их жен, а карьерные перспективы менее стабильны. Бессараб убеждена, что для мужчин, берущих отпуск по уходу за ребенком, необходимо предусмотреть дополнительные льготы. Ранее депутат рассказал, как работающим родителям получить новую семейную налоговую выплату.

Деньги / Фото: amic.ru

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НОВОСТИОбщество

Госдума выплаты Бюджет
       

Комментарии 5

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Гость

12:45:20 06-05-2026

У бюджетников дети какие-то особенные чтоли? А дети небюджетников это просто пыль на дороге получается? Когда в последний раз КПРФ Конституцию открывало и читало про равенство? Это было когда продляли продленца?

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Гость

12:46:18 06-05-2026

вы там че? обалдели?

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Гость

14:10:34 06-05-2026

После 14 лет трат ещё больше на ребенка

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гость

14:56:15 06-05-2026

уже детей разделяют на бюджетных и не бюджетных, дожились

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Гость

17:53:15 06-05-2026

Тогда не бюджетников от части налогов освободите!!!

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