В Госдуме предложили ввести ежемесячные выплаты на детей бюджетников
КПРФ просит Мишустина ввести помощь в размере 25% от МРОТ и для муниципальных служащих
06 мая 2026, 12:35, ИА Амител
Депутаты Госдумы от фракции КПРФ направили премьер‑министру Михаилу Мишустину письмо с предложением ввести ежемесячную денежную выплату на ребенка для работников бюджетной сферы. В документе содержится прямая просьба, которую приводит ТАСС:
«Просим вас рассмотреть возможность введения ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте до 14 лет в размере 25% от МРОТ для работников бюджетной сферы».
Парламентарии также выступили за распространение этой льготы на муниципальных служащих и подчеркнули, что в России необходимо наращивать число льготных программ, нацеленных на повышение рождаемости.
Свое мнение по вопросам поддержки семей высказала и член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Она обратила внимание на то, что в стране ежегодно растет число отцов, оформляющих декретный отпуск.
Как правило, к такому решению прибегают мужчины, чей доход ниже, чем у их жен, а карьерные перспективы менее стабильны. Бессараб убеждена, что для мужчин, берущих отпуск по уходу за ребенком, необходимо предусмотреть дополнительные льготы. Ранее депутат рассказал, как работающим родителям получить новую семейную налоговую выплату.
12:45:20 06-05-2026
У бюджетников дети какие-то особенные чтоли? А дети небюджетников это просто пыль на дороге получается? Когда в последний раз КПРФ Конституцию открывало и читало про равенство? Это было когда продляли продленца?
12:46:18 06-05-2026
вы там че? обалдели?
14:10:34 06-05-2026
После 14 лет трат ещё больше на ребенка
14:56:15 06-05-2026
уже детей разделяют на бюджетных и не бюджетных, дожились
17:53:15 06-05-2026
Тогда не бюджетников от части налогов освободите!!!