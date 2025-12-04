Госэкспертиза отвергла проект капремонта "Дома Полякова" в Барнауле

Соответствующий вердикт опубликован на сайте ведомства

04 декабря 2025, 13:31, ИА Амител

Дом Полякова в Барнауле / Фото: amic.ru

В Алтайском крае госэкспертиза не одобрила проектную документацию для капитального ремонта исторического здания по ул. Гоголя, 44. Заключение было выдано 1 декабря, информация об этом опубликована на сайте ведомства.

В качестве исполнителя работ по подготовке сметной документации указано ООО "Электрон-проект". Ремонтировать планируется здания по адресам ул. Гоголя, 44, литера С (двухэтажное, 1913 года постройки – это сам дом Полякова, ныне – Дом народов Алтайского края) и С1 (пристройка 2010 года), а также по ул. Гоголя, 44б, литера А (нежилое кирпичное помещение).

В прошлом году разработка проектной документации, как следует из лота, была оценена в 931 тысячу рублей — именно за такую сумму за работу взялся подрядчик. Соответствующая информация есть на сайте на "госзакупок". Отмечается, что заявка на участие была подана только одна.

«Целью проекта является устранение дефектов и повреждений строительных конструкций проектируемых зданий, приведение помещений в технически исправное состояние», – говорилось в задании на проектирование.

Документация должна была учитывать правила, касающиеся сохранения объектов культурного наследия. Например, любые изменения фасадов нужно согласовывать с властями.

В 1900 году купец высшей гильдии Иван Поляков начал строительство пимокатного и шубного производства на ул. Гоголя. Для него самого и его семьи был возведен красный особняк в два этажа, сейчас это Дом народов, рядом "вырос" торговый дом купца – будущий "Красный".

Ранее власти несколько раз тщетно искали подрядчика для разработки проекта реставрации и приспособления для современного использования Дома Полякова по ул. Гоголя литера Т (магазин "Красный"). Лот оценивался то в 1,9 млн, то в 2,2 млн, то в 3,9 млн рублей. Однако ни одного желающего заняться проектом так и не нашли.