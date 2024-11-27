Власти Барнаула дважды за год не смогли найти подрядчика на ремонт гимназии Будкевич

Заявку на лот никто не подал

27 ноября 2024, 11:50, ИА Амител

Гимназия Будкевич в Барнауле / Фото: amic.ru

Мэрия Барнаула во второй раз за 2024 год не смогла найти подрядчика, который отреставрирует объект культурного наследия – здание гимназии Будкевич на ул. Короленко, 96 / пр. Красноармейском, 14. Потенциальному подрядчику власти были готовы предложить 137,5 млн рублей, однако заявку на участие в аукционе так никто и не подал. Информация об этом есть на портале госзакупок.

Лот был опубликован на портале 21 октября 2024 года, итоги торгов подвели 22 ноября, однако ни одного желающего реставрировать историческое здание так и не нашлось. По контракту планировалось, что компания-победитель завершит все работы до 30 сентября 2025 года. Более подробно о том, что должен был сделать подрядчик, можно прочитать здесь.

Летом 2024 года барнаульские чиновники также пытались найти подрядчика, который отремонтирует здание, ему предлагали заплатить 134,1 млн рублей. Однако тогда желающих отреставрировать объект также не было.

Сейчас состояние внешних архитектурных и конструктивных элементов здания оценивается как аварийное. Также аварийным считается состояние внутренних архитектурных, конструктивных и декоративных элементов. Физический износ основных несущих конструкций, конструкций межэтажных перекрытий, полов, внутренних стен здания, деревянных оконных и дверных заполнений превышает 60%. Здание имеет значительные повреждения строительных конструкций крыши, перекрытий второго этажа и наружных стен после пожара 1996 года.

Здание гимназии построила в 1905 году предпринимательница Эмма Лури. Изначально объект предназначался для офицерского клуба. С 1907 по 1915 год в нем размещалась гимназия бийской предпринимательницы Марии Будкевич, где более 300 учениц изучали русский язык и литературу, языки, историю, географию, Закон Божий и другие дисциплины.

В 1912 году первоначальный вид здания изменили: надстроили верхний этаж, а угловой эркер увеличили до двух этажей и завершили куполом и шпилем. В 1915 году Эдуард и Мария Будкевич уехали в Швейцарию, учебное заведение стало государственным. Уже в 1917 году гимназия закрылась, но обучать детей в нем не перестали. В 1920 году здесь открыли школу. Затем объект передали военно-санитарному отделу губисполкома. После этого там была автошкола и обувная мастерская.

На данный момент здание считается выдающимся примером деревянного зодчества в Сибири и входит в список памятников архитектуры краевого значения.