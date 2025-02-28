Алтайские власти снова ищут подрядчика, который сделает проект реставрации "Дома Полякова"

В июле 2024 года власти уже пытались заказать проект реставрации, однако тогда заявку на лот никто не подал

28 февраля 2025, 07:00, Антон Дегтярев

"Дом Полякова" в Барнауле / Фото: amic.ru, Екатерина Смолихина

Власти Алтайского края снова ищут подрядчика, который разработает проектную документацию реставрации и приспособления для современного использования исторического здания "Дом Полякова" на ул. Гоголя, 44, в Барнауле. На это чиновники готовы потратить максимум 3,9 млн рублей из краевого бюджета. Соответствующий лот появился на портале госзакупок.

Закупку разместили на портале 27 февраля 2025 года, заявки можно подавать до 11 марта 2025 года. Итоги голосования подведут 13 марта 2025 года. Контракт вступит в силу со дня подписания и будет действовать до полного исполнения сторонами своих обязательств. Работу подрядчик должен закончить за 111 календарных дней. За 45 дней нужно разработать проектную и рабочую документацию, за 21 день – провести историко-культурную экспертизу и за 45 дней – госэкспертизу.

Работы будут идти в два этапа. На первом компания-победитель будет собирать исходно-разрешительную документацию, выполнять инженерные изыскания, разрабатывать проектную документацию, проходить историко-культурную экспертизу, получать положительное заключение и согласовывать все с заказчиком. На втором этапе – сопровождать проект при прохождении госэкспертизы до получения положительного заключения.

Отметим, что "Дом Полякова" – это двухэтажное здание, которое было построено в 1913 году. Оно находится за Торговым домом купца Полякова, где сейчас располагается магазин "Красный". Объект построили по распоряжению купца первой гильдии Ивана Полякова, который владел крупнейшим шубным производством в Томской губернии. Жилой дом строители соединили с торговым зданием воротами, которые поставили на въезде в усадьбу. Сейчас в "Доме Полякова" находится Дом народов Алтайского края и библиотека. В последний раз объект капитально ремонтировали в 1998-1999 годах.

Напомним, что в последний раз алтайские власти искали подрядчика на создание проекта реставрации "Дома Полякова" в июле 2024 года, тогда закупка оценивалась почти в 2 млн рублей, заявку на лот никто не подал. До этого подрядчика чиновники пытались найти в 2023 году. Тогда максимальная цена была выше – 2,2 млн рублей, на аукцион также никто не заявился и закупку признали несостоявшейся.