Медведев: удары Киева западным оружием по РФ — повод применить ядерное оружие

Медведев обратился к украинским властям, назвав их наследниками Гитлера, Муссолини и Петена

11 января 2024, 22:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Удары Киева западным оружием по объектам на территории России станут поводом для Кремля использовать ядерное оружие. Об этом в своем Telegram-канале заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

Медведев обратился к украинским властям и заявил, что удары западным оружием являются не правом на самооборону, а основанием для использования ядерного оружия.

"Об этом должны помнить все наследники Гитлера, Муссолини, Петена и прочих в нынешней Европе, поддерживающей нацистов в Киеве", – добавил он.Отметим, что это уже второе за сутки упоминание Медведевым ядерного оружия в контексте спецоперации. Ранее он заявил, что Россия использовала на Украине почти все виды вооружения из своего арсенала, кроме ядерного.