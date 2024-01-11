Медведев: удары Киева западным оружием по РФ — повод применить ядерное оружие
Медведев обратился к украинским властям, назвав их наследниками Гитлера, Муссолини и Петена
11 января 2024, 22:00, ИА Амител
Удары Киева западным оружием по объектам на территории России станут поводом для Кремля использовать ядерное оружие. Об этом в своем Telegram-канале заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.
Медведев обратился к украинским властям и заявил, что удары западным оружием являются не правом на самооборону, а основанием для использования ядерного оружия.
"Об этом должны помнить все наследники Гитлера, Муссолини, Петена и прочих в нынешней Европе, поддерживающей нацистов в Киеве", – добавил он.Отметим, что это уже второе за сутки упоминание Медведевым ядерного оружия в контексте спецоперации. Ранее он заявил, что Россия использовала на Украине почти все виды вооружения из своего арсенала, кроме ядерного.
22:32:44 11-01-2024
Маленький снова трезвый
00:59:14 12-01-2024
Эта угроза уже за пределами здорового разума. Подобному событию очень обрадовались бы Штаты. Вот если среагировать по Штатам, имело бы смысл. И то только в том случае, если бы точность и массированность удара исключала бы возникновение продолжение огня, то есть мировой войны.
02:05:53 12-01-2024
Хватит нести пургу
02:09:16 12-01-2024
Применить ядерное оружие? Где? На Украине? Это все равно что в России. ВЫ хоть обычным долбаните хоть по перевалочным базам вооружения в Румынии. Или по аэродромам в Румынии, с которых взлетали самолеты, которые выпустили ракеты по России. Чудной этот человек.
08:37:54 12-01-2024
Андрей (02:09:16 12-01-2024) Применить ядерное оружие? Где? На Украине? Это все равно что... В Украине применять не стоит,вот в европке - да.И дядя за океаном не заступится ( если жить хочет).
20:58:35 12-01-2024
Гость (08:37:54 12-01-2024) В Украине применять не стоит,вот в европке - да.И дядя за о... НА украине хахол, НА украине
05:41:44 12-01-2024
И этот человечек, был президентом России.
06:24:48 12-01-2024
Гость (05:41:44 12-01-2024) И этот человечек, был президентом России.... В России вообще с президентами напутано
08:25:02 12-01-2024
Гость (05:41:44 12-01-2024) И этот человечек, был президентом России.... А Трумэн был президентом США.Сразу после Рузвельта.И чё?
20:57:25 12-01-2024
Гость (05:41:44 12-01-2024) И этот человечек, был президентом России.... И при нем кстати неплохо было.
05:46:30 12-01-2024
Правильной дорогой идете товарищи - сделаем планету земля марсом....
07:59:30 12-01-2024
Гость (05:46:30 12-01-2024) Правильной дорогой идете товарищи - сделаем планету земля ма... Предлагаете "облагородить" всю планету "свободой,демократией и западными ценностями"? Но не иначе как под диктатом сша?
05:48:56 12-01-2024
По Польше неплохо бы шарахнуть.
07:46:22 12-01-2024
Гость (05:48:56 12-01-2024) По Польше неплохо бы шарахнуть.... Акстись, уважаемый. Тут с Украиной уже два года война идет, а ты бы еще и Польшу приплёл. Ума палата, что сказать.
08:04:49 12-01-2024
Антон (07:46:22 12-01-2024) Акстись, уважаемый. Тут с Украиной уже два года война идет, ... А зачем в польшу вводить войска, умняка? )Почему у тебя такое в голову надуло?
23:21:21 12-01-2024
Гость (08:04:49 12-01-2024) А зачем в польшу вводить войска, умняка? )Почему у тебя так... Ну так для справочки - с Украиной то война идет на территории, которую Россия считает своей, так что войска тоже никуда не вводились по-сути, а ведут оборону.
10:01:41 12-01-2024
Антон (07:46:22 12-01-2024) Акстись, уважаемый. Тут с Украиной уже два года война идет, ... 2 года Авдеевку "берём"
07:30:41 12-01-2024
Может даже уже закончилось бы. Может плохо, может нет. Вряд ли хуже, чем шесть волн мобилизации, как на Украине, где берут уже и женщин и инвалидов
08:10:12 12-01-2024
Страна сша-светочь свободы и демократии-в своё время быстро решила подобный вопрос о прекращении военных действий, сбросив две атомные бомбы на японские города.Думаете,Россия ещё не доросла до такой свободы и демократии?
08:22:47 12-01-2024
Никто не хочет атомной войны,но очень хорошо бы поставить точки над И.США по планете "распростаняет свободу и демократию" или ведёт себя как хищный зверь, подминающий под себя другие страны?
16:07:55 12-01-2024
Гость (08:22:47 12-01-2024) Никто не хочет атомной войны,но очень хорошо бы поставить то... Гость, вот скажи, почему дети высокопоставленных государства российского, живут в Америке?
09:05:59 12-01-2024
Так ради любопытства,это чисто его мнение или позиция правящей партии?
09:22:30 12-01-2024
Гость (09:05:59 12-01-2024) Так ради любопытства,это чисто его мнение или позиция правящ... Он заместитель Путина по Совету безопасности. Получается если Путин возьмет больничный, он будет исполнять обязанности, пока Путин не выздоровеет и возможно в этот период он будет принимать решения
09:41:44 12-01-2024
отправте этого товарища на проверку в психиатрию. бредовая мысль о ядерном оружии. нет там бы сказать, что будем совершенствовать систему пво.
09:57:45 12-01-2024
жалкий больной человечек
20:54:07 12-01-2024
Гость (09:57:45 12-01-2024) жалкий больной человечек... А твой земляк Гордон с Зеленским лучше?
10:03:12 12-01-2024
Прокапайте срочно Дмитрия. Ну видно же что новогодние праздники не прошли бесседно!
20:54:57 12-01-2024
Гость (10:03:12 12-01-2024) Прокапайте срочно Дмитрия. Ну видно же что новогодние праздн... Димон дело говорит, а тебя на гиляку
23:43:22 12-01-2024
Гость (20:54:57 12-01-2024) Димон дело говорит, а тебя на гиляку... а у тебя персональный букер есть,про ум не спрашиваю,его у тебя нет,раз не понимаешь простых вещей-не какой здравомыслящий человек не будет использовать оружие массового поражения в близи своей территории по простой причине-достанется не только врагам