Есть свинину сейчас намного выгоднее, чем резко подорожавшую говядину

27 января 2025, 07:00, ИА Амител

Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

Говядина стала самым подорожавшим видом мяса в Алтайском крае за прошедший год. Это следует из данных Алтайкрайстата, отслеживающего средние цены на основные продукты в регионе. Из всей мясной продукции, которая есть в сводках ведомства, дешевле за 12 месяцев стала стоить только курица.

Говядина

Говядина (Алтайкрайстат отслеживает цены на все мясо, кроме бескостного) сейчас стоит в среднем 649,44 рубля за килограмм. Это на 143,75 рубля больше, чем год назад.

Свинина

Средняя стоимость килограмма свинины за год почти не изменилась. Год назад она составляла 355,27 рубля, а сейчас – 367,06. Разница – меньше 12 рублей.

Курица

Охлажденная и замороженная курица, в отличие от остального мяса, подешевела. Сейчас она обходится в Алтайском крае в среднем в 216,69 рубля за килограмм. Год назад цена была на 13 рублей выше.

Колбасы

Все колбасные изделия за тот же период подорожали. Так, средняя цена сосисок и сарделек с января 2024-го выросла почти на 50 рублей – с 470,39 до 519,08 рубля.

Килограмм полукопченой колбасы обходится в среднем в 643,65 рубля вместо прошлогодних 577,04. Рост цены – более 66 рублей.

Вареная колбаса за 12 месяцев тоже подорожала почти на 60 рублей – с 473,96 до 533,14 рубля за килограмм.

А что там с рыбой?

Замороженная неразделанная рыба с января 2024-го по январь 2025-го выросла в цене примерно на 50 рублей. Сейчас килограмм в регионе продают в среднем за 261,35 рубля, хотя год назад можно было приобрести за 210,12 рубля.