Говядина "взлетела", курица подешевела. Как изменились цены на мясо на Алтае за год?
Есть свинину сейчас намного выгоднее, чем резко подорожавшую говядину
27 января 2025, 07:00, ИА Амител
Говядина стала самым подорожавшим видом мяса в Алтайском крае за прошедший год. Это следует из данных Алтайкрайстата, отслеживающего средние цены на основные продукты в регионе. Из всей мясной продукции, которая есть в сводках ведомства, дешевле за 12 месяцев стала стоить только курица.
Говядина
Говядина (Алтайкрайстат отслеживает цены на все мясо, кроме бескостного) сейчас стоит в среднем 649,44 рубля за килограмм. Это на 143,75 рубля больше, чем год назад.
Свинина
Средняя стоимость килограмма свинины за год почти не изменилась. Год назад она составляла 355,27 рубля, а сейчас – 367,06. Разница – меньше 12 рублей.
Курица
Охлажденная и замороженная курица, в отличие от остального мяса, подешевела. Сейчас она обходится в Алтайском крае в среднем в 216,69 рубля за килограмм. Год назад цена была на 13 рублей выше.
Колбасы
Все колбасные изделия за тот же период подорожали. Так, средняя цена сосисок и сарделек с января 2024-го выросла почти на 50 рублей – с 470,39 до 519,08 рубля.
Килограмм полукопченой колбасы обходится в среднем в 643,65 рубля вместо прошлогодних 577,04. Рост цены – более 66 рублей.
Вареная колбаса за 12 месяцев тоже подорожала почти на 60 рублей – с 473,96 до 533,14 рубля за килограмм.
А что там с рыбой?
Замороженная неразделанная рыба с января 2024-го по январь 2025-го выросла в цене примерно на 50 рублей. Сейчас килограмм в регионе продают в среднем за 261,35 рубля, хотя год назад можно было приобрести за 210,12 рубля.
09:29:05 27-01-2025
Говядина точно "взлетела", подешевевших кур в магазинах не вижу.Подскажите, где?
11:14:49 27-01-2025
Горожанин. (09:29:05 27-01-2025) Говядина точно "взлетела", подешевевших кур в магазинах не в... говядины, куры и мутоны улетели в теплые кроя.
а наш край - холодный. сибирь, знаетели.
10:58:06 27-01-2025
Говядина 1000 руб за кг мякоть.
11:39:24 27-01-2025
В магазинах давно были??? КАКИЕ КУРИЦЫ ПОДЕШЕВЕЛИ??? ВЫ О ЧЕМ?! Видимо, только хотели, но не успели (подешеветь)!
13:02:23 27-01-2025
Гость (11:39:24 27-01-2025) В магазинах давно были??? КАКИЕ КУРИЦЫ ПОДЕШЕВЕЛИ??? ВЫ О ЧЕ... В Марии куры уже 229 руб.В Магните -209 руб.И годе подешевели ? Ну нельзя же так народ на понт брать.У нас львиная доля людей грамотных, прекрасно разбирающихся, где какой цвет, где рост, где падение. Пора отвыкать уже обманывать. Зачем Алтайстату просто на слово верить, неужели с амим нельзя в магазины зайти и своими,а не алтайстатовскими глазами посмотреть и опубликовать.
14:29:44 27-01-2025
Ага, вчера на рынке были - свинина с косточкой 650, шея 750. Говядину даже спрашивать не стала. Курица грудка -450, голени-360
16:13:37 27-01-2025
Нас уже давно ни чем не удивить . Цены растут ежегодно и практически на все. Рост доходов отстает и отстает заметно. Но приэтом статистмка от Еремы врет не краснея и власть, зная, что данные искажены не в лучшую сторону опирается на неправливые вифры. Спошь неправда и откровенный цинизм. Ну а в основном то конечно, все хорошо и даже лучше.